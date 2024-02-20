9 фактов о дудлах Google

В материале — история традиции и другие интересные факты, связанными с логотипом Google.

Скорее всего, вы замечали, что логотип на главной странице Google регулярно меняется. Такие картинки, посвященные различным праздникам и событиям, называют дудлами, и на сегодняшний день их насчитывается более 5 тыс. штук.

Традиция началась с шутки

В 1998 году основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отправились на фестиваль Burning Man. Чтобы оповестить команду о своем отсутствии, они разместили логотип Burning Man за второй буквой «o» в слове Google. Так и зародилась многолетняя традиция.

Фото в тексте: Google

Дудлы различаются по странам

Некоторые стилизованные логотипы одинаковы для пользователей по всему миру, другие посвящены местным праздникам и событиям. В один и тот же день в разных странах могут отображаться разные дудлы.

За пределами США дудл впервые появился 14 июля 2000 года (через два года после самого первого). Он был посвящен Дню взятия Бастилии во Франции. Во время празднования принято запускать фейерверки, поэтому ими украсили логотип.

Фото в тексте: Google

Первый анимированный дудл посвятили Хэллоуину

Вскоре дудлы вышли на новый уровень. В 2000 году художница Лори Леб создала GIF-изображение с тыквой-фонарем и пауком в честь празднования Хэллоуина.

На создание логотипов уходит от пары часов до нескольких лет

Один из самых быстрых дудлов был создан в ноябре 2009 года и посвящен обнаружению воды на Луне. Художница Дженнифер Хом вспоминает эту историю на сайте Google Doodles.

Тем утром Хом наткнулась на статью об этом событии. А перед обедом ей позвонили и попросили за четыре часа нарисовать и разместить дудл на всех главных страницах компании.

Фото в тексте: Google

На противоположном конце шкалы — Doodle Champion Island Games, ролевая спортивная игра, посвященная летним Олимпийским играм 2020 года. Ее разработку отложили на год из-за пандемии. Над игрой трудилась большая команда, которая сотрудничала с японской анимационной компанией Studio 4°C.

Один из дудлов выполнен в стиле Pac-Man

В 2010 году аркадная видеоигра Pac-Man (столь же культовая, как и сама Google) отмечала свое 30-летие. В честь этого логотип поисковика превратили в игру в стиле Pac-Man с оригинальными звуковыми эффектами, игровой логикой и даже ошибками.

Фото в тексте: Google

Игра отображалась на главной странице Google в течение двух дней, но она доступна и сегодня.

Дудлы можно находить по датам

На сайте Google Doodles в разделе Find Your Doodle можно посмотреть, какие дудлы отображались в день вашего рождения в разные годы. Также доступен поиск по стилю, цвету, теме и другим параметрам.

Скриншот: Google

Дудлы бывают в разных форматах

Стилизованные логотипы могут быть не только анимированными и интерактивными. В 2011 году появился первый видеодудл, посвященный дню рождения Чарли Чаплина. В том же году были созданы и другие видео в честь Люсиль Болл и Фредди Меркьюри.

В 2018 году был выпущен первый дудл в формате VR 360, вдохновленный французским режиссером Жоржем Мельесом. В 2020 году появился дудл на базе ИИ в честь Иоганна Себастьяна Баха, который с помощью машинного обучения адаптировал мелодии под стиль композитора.

Идею для логотипа может предложить каждый

Придумали интересную идею для дудла? Просто отправьте ее по адресу [email protected].

У дудлов есть свой «маскот»

Интернет-пользователи любит кошек, и потому неудивительно, что своего рода талисманом дудлов является черная кошка Момо, вдохновленная реальным питомцем бывшего дизайнера Google. В 2016 году Момо появилась в главной роли в игре Magic Cat Academy. По сей день она регулярно украшает логотип Google.

Фото в тексте: Google

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Фото на обложке: Mano Kors / Shutterstock