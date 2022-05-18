Google открыла новый экологичный кампус с солнечными панелями и геотермальной системой

Новый кампус Google расположен в Маунтин-Вью, Калифорния. На навесных крышах его зданий, напоминающих футуристичные цирковые шатры, располагаются 50 тысяч небольших солнечных панелей, имитирующих чешую дракона. Форма и расположение панелей позволяют генерировать электричество в течение всего светового дня.

Google работала над кампусом совместно с архитекторами из Bjarke Ingels Group и Heatherwick Studio. Солнечные панели — лишь одна из экологичных систем объекта.

Кампус спроектирован так, чтобы экономить воду, поскольку расположен в области, охваченной сильной засухой. Его здания оснащены обширной геотермальной системой, крупнейшей в Северной Америке, благодаря которой они могут отапливаться и охлаждаться без использования ископаемого топлива. А ландшафтный дизайн помогает поддерживать биоразнообразие.

Фото в тексте: Google

Новый кампус продвигает Google к ее цели — полному переходу на возобновляемую энергию к концу десятилетия. Сейчас компания использует 90% такой энергии.

Фото в тексте: Google

По словам Асима Тахира, «обычный процесс проектирования оптимизирован для решения проблем в отдельности», а команда решила использовать целостный подход. Тахир руководит стратегией по переходу на возобновляемую энергию в рамках проектов по строительству кампусов Google.

Фото в тексте: Google

Навесные крыши, к примеру, выполняют несколько функций.

Защищают внутреннее пространство.

Обеспечивают освещение офисов через клеристории (стены с окнами, которые возвышаются над кровлей остальных частей здания).

Максимально увеличивают объем воды, которая собирается во время дождя, а затем используется для орошения.

Помогают солнечным панелям поглощать свет.

Обычные солнечные панели генерируют энергию в середине дня. Таким образом, энергия вырабатывается в одно время, а используется в другое — эту проблему пытается решить штат Калифорния, где растет популярность солнечной энергии.

Фото в тексте: Google

Солнечные панели на крышах нового кампуса расположены под разными углами. Благодаря этому некоторые из них поглощают больше света ранним утром, а другие — во второй половине дня. Текстура стекла также помогает им улавливать свет с разных углов.

Фото в тексте: Google

Команда уделила внимание и эстетике панелей, чтобы сделать их «красивыми и эффективными одновременно». Как утверждает Тахир, для этого они подробно изучили производственно-сбытовую цепочку поставок солнечных панелей, чтобы выяснить, какие компоненты можно изменить.

Фото в тексте: Google

Геотермальная система использует постоянную температуру под землей, чтобы перекачивать тепло туда и обратно для нагрева и охлаждения помещений. Это позволяет вдвое сократить выбросы углерода на объекте. Кроме того, система значительно сокращает объем воды — почти до 5 млн галлонов в год по сравнению со стандартной охладительной башней.

Фото в тексте: Google

Сама территория обустроена так, чтобы сохранить естественную среду обитания. Она соединяется с общественными маршрутами с помощью местных растений, расположенных рядом с ручьем, где обитают дикие животные, в том числе цапли и лягушки. По этому пути сотрудники, проживающие в определенных районах, также могут добираться до работы на велосипеде.

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Фото на обложке: Google