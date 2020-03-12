Четыре метода, которые Google использует для проверки эмоционального интеллекта

При отборе кандидатов на вакантную должность Google тщательно проверяет их эмоциональный интеллект, то есть способность распознавать эмоции и управлять ими. Вот как рекрутеры определяют, подходит ли компании соискатель.

В Google есть понятие Googleyness — это набор качеств, присущих людям, которые преуспели в компании и обогатили ее культуру. Его содержание менялось, сейчас в список входят шесть характеристик. Человек, обладающий Googleyness:

успешно развивается в условиях неопределенности;

ценит обратную связь;

бросает вызов статус-кво;

в первую очередь думает о пользователе;

совершает правильные поступки;

заботится о команде.

Линдси Стюарт, менеджер по подбору персонала в Google, говорит, что важной составляющей каждого из этих качеств является эмоциональный интеллект. «Для нас эмоциональный интеллект тесно связан с Googleyness», — отметила она.

У рекрутеров Google нет чек-листа для определения уровня эмоционального интеллекта, но в процессе найма они используют четыре следующих метода.

Оценка резюме

По словам Стюарт, в прошлом году они изучили 3 млн резюме. Проверка эмоционального интеллекта начинается уже на этом этапе. Находился ли кандидат в окружении команды? Как он рассказывает об этом опыте в письменной форме? «Когда речь идет о достижениях, мы смотрим, упоминается ″я″ или ″мы″», — пояснила Стюарт. По ее словам, если соискатель отдает должное командным усилиям, пусть даже мимоходом, это может говорить о его умении сотрудничать, что является признаком развитого эмоционального интеллекта. «Эти маленькие сигналы можно получить из одного лишь резюме», — отметила она.

Открытые вопросы

На собеседованиях Стюарт часто задает открытые вопросы. То, как кандидаты «заполняют пробелы», является одним из основных способов проверки эмоционального интеллекта. Например, начинающих специалистов она спрашивает: «Какую по-настоящему большую проблему вы уже решали?» или «Что вы сделали, чтобы улучшить свое рабочее место?» Ответы на эти вопросы часто раскрывают личность соискателя, говорит Стюарт.

«В ответе на гипотетический или поведенческий вопрос можно найти индикаторы, которые показывают, ценит ли человек усилия окружающих, комфортно ли чувствует себя в меняющейся обстановке и восприимчив ли к обратной связи. Это автоматически становится понятно, когда вы обращаетесь к таким характеристикам, как лидерство или общие когнитивные способности», — отмечает она. Кандидат показал, что ставит интересы других на первое место, или проявил себя как приятный собеседник? Это тоже хорошо.

Изучение прошлого

Стюарт говорит, что «драйвер номер один» в Google — это создание инклюзивной среды и сотрудники с развитым эмоциональным интеллектом играют в этом важную роль. «Технические навыки, безусловно, важны и помогут вам получить должность, но для достижения успеха здесь вам понадобится полный набор навыков», — добавила она.

Рекрутеры хотят увидеть, что вы сможете дополнить корпоративную культуру, в том числе с помощью благожелательного взаимодействия с другими людьми. Как вы помогали создавать инклюзивную среду в прошлом? Как преодолевали разногласия и выстраивали коммуникацию? Как правило, люди с развитым эмоциональным интеллектом хороши в этом.

Анализ действий

Стюарт предупреждает, что попытка изучить тему эмоционального интеллекта, а затем продемонстрировать это на собеседовании не сработает. По ее словам, рекрутеры смотрят, как проявляется эмоциональный интеллект, на протяжении всего процесса найма. «Вы будете говорить с несколькими людьми, поэтому важно показывать свое настоящее ″я″», — подчеркнула она.

Рекрутеры ищут подсказки, говорящие об уровне эмоционального интеллекта, в ваших действиях. Что вы сделали, чтобы доказать свою пользу для Google? Как продемонстрировали способность общаться, сотрудничать или как-то еще проявлять эмоциональный интеллект? По словам Стюарт, рекрутеры пытаются создать атмосферу психологической безопасности для кандидатов, избавляя их от сюрпризов и сообщая о следующих шагах, чтобы они преодолевали волнение и становились самими собой.

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