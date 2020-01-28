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Истории

Google придумала, как снизить зависимость от смартфона с помощью бумажного конверта

Истории
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Корпорация Google запустила три экспериментальных проекта в рамках программы «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing). В одном из них компания предложила упаковать смартфон в бумажный конверт. Об этом сообщается на сайте разработчика.

Google придумала, как снизить зависимость от смартфона с помощью бумажного конверта

Речь идет о приложении Envelope. После скачивания оно ограничивает возможность использовать смартфон, позволяя только набирать номер или использовать камеру.

Чтобы приложение заработало, пользователю необходимо распечатать PDF-чертеж конверта от Google, собрать его и упаковать туда смартфон.

 

В конверте есть прорези для портов и датчика отпечатков пальцев, также напечаты кнопки для набора номера. Корпорация считает, что конверт сохранит основную функцию устройства, но при этом вызванные неудобства позволят снизить время использования смартфона в течение дня. 

После того, как пользователь извлечет устройство из конверта, приложение сообщит время использования за день.

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