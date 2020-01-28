Корпорация Google запустила три экспериментальных проекта в рамках программы «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing). В одном из них компания предложила упаковать смартфон в бумажный конверт. Об этом сообщается на сайте разработчика.

Google придумала, как снизить зависимость от смартфона с помощью бумажного конверта