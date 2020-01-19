Pixel 4 и Pixel 4 XL — это последние модели смартфонов от Google, работающие на операционной системе Android 10. Pixel 4 многое взял от своего предшественника Pixel 3, но в нем есть уникальные и при этом неочевидные функции, которые можно легко не заметить. Вот как извлечь из этого смартфона максимум пользы.

Как использовать Google Pixel 4 с максимальной пользой: подборка советов