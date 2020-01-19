Истории
Как использовать Google Pixel 4 с максимальной пользой: подборка советов
Истории
Вероника Елкина
Pixel 4 и Pixel 4 XL — это последние модели смартфонов от Google, работающие на операционной системе Android 10. Pixel 4 многое взял от своего предшественника Pixel 3, но в нем есть уникальные и при этом неочевидные функции, которые можно легко не заметить. Вот как извлечь из этого смартфона максимум пользы.
Как использовать Google Pixel 4 с максимальной пользой: подборка советовАнна Полякова
Навигация
- Просмотр открытых приложений. Этот процесс был улучшен по сравнению с Android Pie. Медленный свайп снизу вверх на высоту около 1 см откроет всплывающее окно: все открытые приложения можно будет увидеть в левой части экрана. Слишком быстрый свайп снизу вверх откроет список всех установленных приложений.
- Возвращение к начальному экрану. Быстро проведите пальцем снизу вверх — это движение скроет все лишнее и вернет вас к рабочему столу.
- Просмотр всех установленных приложений. Для этого нужен быстрый свайп снизу вверх — медленный откроет список открытых приложений, о котором мы уже написали. На самом деле, это тот же самый свайп, что и для возвращения к начальному экрану.
- Быстрое переключение между приложениями. В Android Oreo и предыдущих версиях двойное нажатие на кнопку открытых приложений позволяло переключаться между двумя из них. Сейчас для этого нужно провести пальцем влево или вправо по нижней части экрана.
- Возвращение. Чтобы вернуться назад, нужно свайпнуть влево или вправо. Это действие откроет любой предыдущий экран, будь то браузер, Instagram или рабочий стол.
- Изменение чувствительности жестовой навигации. Для этого нужно зайти в «Настройки» → «Система» → «Жесты» → «Системная навигация».
- Закрытие всех запущенных приложений. Можно открыть их список и либо свайпнуть снизу вверх, либо прокрутить до конца и нажать «Очистить все».
- Включение рекомендаций. Android 10 анализирует ваши приложения и советует те, что также могут вам понравиться. Вы можете включить или выключить эти рекомендации, зайдя в «Домашние настройки» — «Предложения».
- Переключение на трехкнопочную навигацию. Если вам не нравится жестовая навигация, вы можете вернуться к привычной трехкнопочной. Для этого зайдите в «Настройки« → «Система» → «Жесты» → «Системная навигация».
Разблокировка по лицу и распознавание движений
- Разблокировка по лицу. Чтобы ее включить, нужно зайти в «Настройки» → «Безопасность» → «Разблокировка по лицу». Там же можно удалить сохраненные биометрические данные.
- Распознавание движений. Pixel 4 можно управлять без прикосновений — он умеет распознавать жесты. Для включения или выключения этой опции откройте «Настройки» → «Система» → «Распознавание движений».
- Показ уведомлений по взмаху руки. Вы можете просто подвигать рукой перед экраном Pixel 4, и он включит экран блокировки с уведомлениями. Чтобы включить эту функцию, нужно зайти в «Настройки» → «Система» → «Жесты» → «Распознавание движений» → «Доступ для проверки телефона».
- Переключение треков одним движением. Чтобы включить следующий трек, вам достаточно провести рукой у экрана справа налево. Как только датчик на смартфоне обнаружит движение, вы увидите свечение в верхней части дисплея.
Главный экран
- Выбор «живых» обоев. Pixel предлагает целый ряд обоев с подвижными элементами. Чтобы их выбрать, нужно удерживать нажатие на главный экран и в открывшемся окне выбрать раздел «Обои и стили» → «Живые обои».
- Включение эффектов в строке поиска. Удерживайте нажатие на строку поиска в нижней части экрана и в открывшемся окне включите или выключите спецэффекты для него. Обычно в них нет ничего особенного — это просто праздничные дудлы.
- Добавление данных из календаря. В Pixel 4 можно вынести информацию из Google Календаря на рабочий стол. Для этого нужно удерживать нажатие на рабочий стол и в открывшемся окне выбрать «Настройки главного экрана».
- Автоматическое распознавание песен. Чтобы смартфон начал по умолчанию определять названия и исполнителей звучащих поблизости песен, нужно зайти в «Настройки» → «Звуки» → «Играет сейчас». Там же можно включить уведомления.
- Получение списка услышанных песен. Для просмотра распознанных смартфоном мелодий зайдите в «Звуки» → «Играет сейчас» → «История». Там будут перечислены все песни, звучавшие недалеко от Pixel 4. Каждую из них можно воспроизвести в той же папке. Кроме того, смартфон предлагает создать ярлык для нее на главном экране.
- Включение поворота главного экрана. Для этого нужно зайти в «Домашние настройки» → «Разрешить поворот главного экрана». После включения содержание рабочего стола можно будет просматривать в альбомной ориентации.
- Настройка показа новостей. Экран, находящийся слева от главного, называется Discover и показывает новости, которые могут показаться интересными. Если какая-либо публикация вам не понравится, ее можно заблокировать с помощью специальной кнопки в меню.
- Отключение показа новостей. Если вы не хотите видеть подборку статей на левом экране, зайдите в «Домашние настройки» → «Приложение Google» и отключите ее показ.
- Включение темной темы. Чтобы выбрать темный вариант оформления, зайдите в «Настройки» → «Дисплей». На Android 10 это затрагивает всю систему, поэтому приложения, в которых есть темная тема, также автоматически переключатся на нее.
- Контроль уведомлений. Чтобы настроить оповещения, удерживайте нажатие на главный экран, в открывшемся окне нажмите «Домашние настройки» → «Точки уведомлений» и выберите, какие приложения могут вам отправлять оповещения и как они должны выглядеть.
- Нажатие на иконки приложений. В Android 10 ярлыки некоторых приложений функциональны: если удерживать нажатие на них, то можно запустить фото- или видеосъемку, навигацию с помощью карт, добавление контактов и так далее. Просто нажмите на значок и посмотрите, какие пункты появятся в выпадающем меню.
- Создание иконок для отдельных функций. Функции из выпадающих меню можно превращать в отдельные значки: для этого следует нажать на нужный пункт и перетащить его на экран. Например, можно создать ярлык для быстрого доступа к фронтальной камере.
Быстрые настройки
- Выбор сети Wi-Fi. Проведите пальцем вниз, чтобы открыть «Быстрые настройки», а затем нажмите и удерживайте значок Wi-Fi. Это действие откроет настройки сети.
- Управление Bluetooth. То же самое относится и к Bluetooth. Свайпните вниз и в «Быстрых настройках» удерживайте нажатие на значок Bluetooth.
- Включение фонарика. Для этого не нужно отдельное приложение, просто нажмите на соответствующий значок в «Быстрых настройках» или скажите: «Окей, Google, включи фонарик».
- Фотографирование экрана. Чтобы сделать снимок экрана, проведите пальцем вниз и нажмите «Сфотографировать экран». Кадр будет отправлен на ваш Chromecast.
Дисплей
- Включение постоянно активного экрана блокировки. Если вы хотите, чтобы экран блокировки постоянно показывал время, дату и погоду, зайдите в «Настройки» → «Дисплей» → «Расширенные» → «Экран блокировки». Но имейте в виду, что это сокращает срок службы аккумулятора.
- Включение экрана блокировки касанием. Чтобы экран блокировки активировался после касания, нужно зайти в «Настройки» → «Дисплей» → «Расширенные» → «Экран блокировки» → «Нажатие для проверки телефона»». Это альтернатива постоянно включенному дисплею.
- Получение уведомлений при поднятии телефона. При желании получать оповещения после поднятия смартфона зайдите в «Настройки» → «Дисплей» → «Расширенные» → «Экран блокировки» и включите соответствующую опцию. Вы сможете просматривать уведомления и другую информацию на экране блокировки, не нажимая никаких кнопок.
- Включение дисплея при получении новых уведомлений. Если вы хотите, чтобы дисплей включался при получении нового оповещения, то вам также нужно зайти в настройки экрана блокировки. Однако имейте в виду, что при наличии большого числа уведомлений смартфон будет разряжаться гораздо быстрее.
- Управление цветами. Вы можете зайти в «Настройки» → «Дисплей» → «Цвета» и выбрать один из трех вариантов отображения цветов: естественный, усиленный или адаптивный. Адаптивный выглядит наиболее удобным для выполнения большинства задач.
- Адаптация цветового баланса. В Pixel 4 появилась новая настройка, похожая на True Tone от Apple, целью которой является адаптация цветового баланса к освещению. Чтобы включить эту опцию, нужно зайти в «Настройки» → «Дисплей» → «Адаптация к окружению».
- Автоматическое включение и выключение ночного режима в сумерках и на рассвете. Ночной режим уменьшает количество синего света на дисплее, чтобы сделать использование смартфона комфортнее и снизить нагрузку на глаза. Для его включения нужно зайти в «Настройки» → «Дисплей» → «Ночной режим».
Камера
- Быстрый запуск. Дважды нажмите на кнопку питания, чтобы быстро включить камеру. Настроить этот элемент можно, зайдя в «Настройки» → «Система» → «Жесты».
- Переключение между фото и видео. Чтобы быстро переключаться между фото и видео, свайпайте сверху вниз в альбомной ориентации и слева направо в книжной ориентации.
- Настройки камеры. Вверху (в книжной ориентации) или слева (в альбомной ориентации) вы увидите стрелку раскрывающегося списка — проведите по ней пальцем вниз и откройте настройки камеры. Обратите внимание, что они зависят от текущего режима съемки, поэтому разобраться с параметрами видео в фоторежиме не получится. В самом низу этого меню есть шестеренка, за которой скрываются дополнительные настройки.
- Выключение подсказок. Pixel 4 дает советы фотографу. Их можно убрать, нажав на шестеренку в меню и отключив опцию «Подсказки по кадрированию».
- Мгновенное двукратное увеличение. На задней панели смартфона появился новый объектив, который делает возможным двукратное увеличение. Для этого не нужно нажимать на кнопки — достаточно дважды прикоснуться к экрану. Вручную можно воспользоваться максимальным восьмикратным зумом.
- Включение ночного режима. Он является одной из отличительных черт Pixel — вы увидите предложение включить этот режим при съемке в темноте. Для его активации достаточно нажать на эту подсказку. Кроме того, его можно найти в настройках камеры.
- Включение режима астрономической съемки. Здесь снова появится всплывающая подсказка, нажатие на которую позволит активировать режим съемки ночного неба. Обратите внимание, что на получение фотографии уйдет примерно четыре минуты.
- Взаимодействие с Google Lens. Наведите камеру на номер телефона, сайт или имя, и технология распознавания Google Lens предложит сделать звонок, открыть браузер или записать новый контакт. Эта функция включена по умолчанию, но найти ее можно в разделе «Далее» → «Настройки» → «Рекомендации Google Lens».
- Портретный режим. Хотите получить эффект размытого фона? Просто выберите режим «Портрет». Он доступен как для основной, так и для фронтальной камеры.
- Автоматическая ретушь лица. Включить эту опцию можно в настройках камеры, на выбор предлагаются три варианта: без ретуши, естественный эффект и выравнивающий эффект. Она также работает как на основной, так и на фронтальной камере.
- Извлечение кадра из видео. Для этого нужно открыть ролик и нажать на кнопку редактирования. После этого откроется временная шкала, на которой можно выбрать кадр.
Приложения
- Изменение приложений по умолчанию. Если у вас установлено несколько приложений с похожими функциями, вы можете выбрать среди них то, которое будет открываться по умолчанию. Для этого зайдите в «Настройки» → «Приложения и уведомления» → «Дополнительно»→ «Приложения по умолчанию».
- Контроль разрешенных действий. В разделе «Приложения и уведомления» также можно определить, какие действия разрешены тем или иным приложениям, а какие — запрещены.
- Подсчет времени, потраченного на смартфон. Если вам кажется, что вы слишком много внимания уделяете приложениям, зайдите в настройки и откройте раздел «Цифровое благополучие». Там можно не только посмотреть статистику использования смартфона, но и установить таймеры, напоминающие, что пора отложить его в сторону.
- Подготовка ко сну. Используйте режим «Постепенное отключение», чтобы подготовиться ко сну. Он медленно превращает цвета на экране в оттенки серого, таким образом пытаясь отвлечь вас от смартфона. Настроить его также можно в разделе «Цифровое благополучие».
Уведомления
- Прямой ответ. В последних версиях Android практически во всех приложениях для общения можно отвечать напрямую. Для этого проведите пальцем вниз по любому уведомлению, нажмите «Ответить» и напечатайте сообщение, не заходя в сам мессенджер.
- Включение режима «Не беспокоить» по расписанию. Чтобы установить время, в которое будет включаться режим «Не беспокоить» (например, по вечерам и в выходные), свайпните вниз и в открывшихся «Быстрых настройках» нажмите и удерживайте кнопку «Не беспокоить». Выберите «Расписание» → «Включать автоматически».
- Отключение уведомлений в приложении. Для этого нужно зайти в «Настройки» → «Приложения и уведомления», выбрать нужное приложение и отключить оповещения в нем. Это также можно сделать на главном экране, медленно проведя пальцем вправо по ненужному уведомлению.
- Скрытие информации в уведомлениях на экране блокировки. Чтобы посторонние не увидели содержание адресованных вам сообщений на экране блокировки, вы можете настроить смартфон так, чтобы в оповещениях не показывался текст. Для этого зайдите в «Настройки» → «Дисплей» → «Экран блокировки» → «Показывать конфиденциальный контент только при разблокировке».
Google Ассистент
- Запуска Google Ассистента сжатием. Открыть голосовой помощник Google можно, сжав корпус телефона. Чтобы отключить эту функцию или настроить ее чувствительность, зайдите в «Настройки» → «Система» → «Жесты».
- Другие способы запуска Google Ассистента. Чтобы обратиться к голосовому помощнику, проведите пальцем из нижнего угла в верхний, или нажмите на соответствующий значок в строке поиска на главном экране, или используйте специальную фразу «Окей, Google».
- Запуск приложений с помощью Google Ассистента. Для этого нужно сказать: «Окей, Google, открой Netflix». Голосовой помощник продолжает работать и внутри некоторых приложений. Например, в Netflix он может включить конкретный сериал, а в Spotify — конкретного исполнителя.
Аккумулятор
- Быстрый доступ к информации о батарее. Свайпните вниз, чтобы попасть в «Быстрые настройки», нажмите и удерживайте значок экономии энергии — так вы сразу же попадете на страницу с информацией об аккумуляторе.
- Проверка нагрузки. Чтобы посмотреть, какие приложения потребляют больше всего энергии, зайдите на страницу с информацией о батарее, как в предыдущем пункте, нажмите на меню в верхнем правом углу и выберите раздел «Использование аккумулятора».
- Включение экономии заряда. Как уже было указано выше, в «Быстрых настройках» можно включить экономию заряда батареи. Кроме того, доступен автоматический запуск этой функции при снижении заряда до 15% или 5%.
Общие советы и рекомендации
- Поиск телефона. Самый простой способ — зайти в браузер Chrome и ввести в поисковой строке фразу «найти мое устройство». В ответ Google откроет окно, в котором будет показана локация смартфона, состояние аккумулятора и сеть Wi-Fi, к которой он подключен. Но для получения этой информации понадобится войти в систему. После этого у вас также появится возможность стереть данные, заблокировать устройство и включить воспроизведение звука. На самом смартфоне появится уведомление о том, что его нашли.
- Запуск плавающей навигации. В Google Картах можно включить плавающую навигацию, чтобы в пути не держать это приложение постоянно открытым. Для этого выстройте маршрут, нажмите кнопку «Домой», и навигация сместится в плавающее окно, которое вы сможете разместить на главном экране.
- Проверка обновлений для Android. Чтобы вручную проверить наличие обновлений, нужно зайти в «Настройки» → «Система» → «Дополнительные» → «Обновление системы».
- Включение настроек для разработчиков. Для этого нужно зайти в «Настройки» → «О телефоне», прокрутить вниз, несколько раз нажать на номер сборки и ввести PIN-код. После этого опции для разработчиков будут разблокированы. Чтобы их увидеть нужно зайти в «Настройки» → «Система» → «Дополнительные» → «Настройки для разработчиков».
- Отключение настроек для разработчика. В «Настройках для разработчиков» есть тумблер — щелкните по нему, и этот раздел исчезнет.
- Поиск настроек. Чтобы не проходиться по всему меню настроек, воспользуйтесь поиском по нему. Для этого откройте «Настройки» и введите запрос в строку, расположенную наверху.
Фото: Pocket-lint
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