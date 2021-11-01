От семейных развлечений до виртуальных экскурсий: шесть полезных приложений Google

Большинство людей используют несколько популярных сервисов Google каждый день, порой даже не задумываясь об этом. Однако, помимо Gmail, Документов и Поиска, компания предлагает и другие интересные, но недооцененные инструменты. Рассказываем о шести из них.

Family Link

Family Link — приложение от Google с функциями родительского контроля. С его помощью родители могут узнавать, какие сервисы используют их дети, а также фильтровать новые приложения, которые они хотят скачать. Кроме того, Family Link позволяет удаленно устанавливать приложения на устройство ребенка, ограничивать экранное время и отслеживать его местоположение.

Family Link предназначено для детей, использующих устройства на базе Android и ноутбуки Chromebook. Тем не менее родители могут управлять всем этим с помощью iPhone.

Задачи

Google Задачи — удобный сервис для создания списков дел для iOS и Android, интегрированный в Gmail и Календарь. Его можно использовать как обычный список дел: записывать туда задачи, отмечать выполненные и обновлять при необходимости. Однако, благодаря интеграции, списки можно составлять и просматривать прямо из Gmail и Календаря — все записи синхронизируются.

Arts & Culture

Чтобы хоть как-то восполнить недостаток путешествий, можно отправиться в онлайн-туры по знаменитым музеям с Google Arts & Culture. В сервисе доступно более 2 тысяч музеев и 100 тысяч произведений искусств. Помимо этого, доступен раздел с играми, где представлены виртуальные раскраски, кроссворды и прочие загадки, которые помогут интересно провести время.

YouTube Детям

Не все видео на YouTube подходят для детей. К счастью, Google представила Youtube Детям — версию YouTube для детей до 12 лет, в которой можно фильтровать контент.

После регистрации родитель проходит небольшой тур по платформе и создает профили для каждого ребенка. Здесь можно выбрать возрастную категорию: 0-4, 5-8 или 9-12 лет. Затем нужно скачать приложение YouTube Детям на устройство ребенка (доступно на iOS и Android) или просто зайти на сайт с браузера.

Фотосканер

Скорее всего, у вас дома хранится большое количество старых фотографий, которые вы собирались оцифровать. Для этого вам не понадобится дорогое оборудование и много времени — просто воспользуйтесь Google Фотосканером.

С помощью камеры смартфона и Фотосканера можно «сделать снимок» оригинальной фотографии. Приложение автоматически определит ее границы, подкорректирует и загрузит в ваш аккаунт Google Фото.

Удаленный рабочий стол Chrome

Этот бесплатный инструмент позволяет быстро и просто управлять одним компьютером с другого. Если кому-то из членов семьи или друзей, проживающих далеко, нужна ваша помощь, просто отправьте их на сайт Удаленный рабочий стол Chrome. Кнопка «Показать экран» выдает код, который вам нужно ввести на своем компьютере. Вот и все — вы получаете удаленный доступ.

С помощью инструмента можно объединять и собственные компьютеры и управлять ими удаленно, не выключая программу.

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