Google будет предупреждать пользователей о потенциально недостоверной информации

Google тестирует новую функцию: теперь при поиске по теме, информации о которой пока немного, пользователи будут получать соответствующее предупреждение. Функция призвана предоставить больше контекста о свежей информации, которая популярна в интернете.

Новое уведомление предупреждает пользователей о том, что результаты поиска стремительно меняются. Оно звучит примерно так: «‎Если тема новая, может потребоваться некоторое время, прежде чем появятся результаты от надежных источников».

Google уже сообщила Recode о том, что начала тестировать функцию около недели назад. На данный момент уведомление появляется лишь при небольшом количестве запросов, которые обычно касаются популярной развивающейся темы.

Такие компании, как Google, Twitter и Facebook, регулярно принимают меры по борьбе с большим объемом дезинформации, конспирологических теорией и непроверенных новостей. Раньше они удаляли такой контент лишь в крайних случаях, ссылаясь на свободу слова. Однако в 2020 году, во время пандемии и выборов в США, некоторые компания предприняли беспрецедентные меры и заблокировали популярные аккаунты, распространяющие дезинформацию.

Новая функция Google отражает более долгосрочный подход к информированию пользователей о сомнительной и неполной информации. Специалист по связям с общественностью Google Search Дэнни Салливан отмечает, что уведомление не сообщает о том, являются ли результаты верными и неверными. Оно лишь предупреждает, что ситуация меняется, а более подробная информация может появиться позже.

В качестве примера Салливан привел сообщения о предполагаемом появлении НЛО в Великобритании: «Кто-то выложил ролик из полицейского отчета в Уэльсе, и это немного освещалось в прессе. Об этом пока известно немного, но люди, вероятно, уже ищут информацию и просматривают соцсети — так начинается тренд».

На данный момент уведомление также может появиться при запросах «why is britney on lithium» и «black triangle ufo ocean». По словам представителей Google, компания уже опросила пользователей по поводу нововведения, и они посчитали его полезным.

Фото в тексте: Google

Google не впервые пытается улучшить «поисковую грамотность» пользователей. В апреле 2020 года компания также запустила уведомление, которое появляется, если для запроса не нашлось достаточно хороших совпадений.

Среди крупных технологических компаний уже давно зародился тренд на то, чтобы предоставлять людям больше контекста по новой информации, которая может оказаться неправдивой. Например, Twitter выпустила ряд подобных функций в преддверии выборов в США в 2020 году.

Некоторые исследователи социальных сетей приветствуют подобные нововведения и отмечают, что они избавляют от необходимости блокировать контент или аккаунт. Исследовательница онлайн-общения из Гарвардского университета Эвелин Дук считает, что это отличный способ заставить людей остановиться, прежде чем дальше распространять информацию.

Однако пока точно неясно, как будет работать новая функция Google. К примеру, какие источники компания будет считать достоверными, а также сколько именно их должно быть, чтобы уведомление перестало отображаться. Вероятно, эти вопросы будут проясняться по мере распространения функции.

Источник.