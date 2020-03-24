Венчурные фонды в США начали устраивать сеансы групповой терапии для предпринимателей

Сейчас владельцы бизнеса сталкиваются с особенно большим числом испытаний, потому что коронавирус усложнил все процессы: от поиска финансирования до получения виз. Некоторые венчурные фонды в США решили позаботиться о руководителях портфельных компаний и начали устраивать сеансы групповой терапии с помощью сервиса Atlas.

По словам основательницы и CEO Atlas Кари Суленес, «почти у всех основателей компаний есть история выгорания». После вспышки коронавируса Atlas получил сразу несколько заказов от венчурных фондов, которые захотели оказать психологическую помощь портфельным компаниям. На прошлой неделе Atlas запустил сеансы групповой терапии для предпринимателей, сотрудничающих с Primary VC, Corigin Ventures, SoGal Ventures, Spero Ventures, Lerer Hippeau, Crosscut Ventures и AlphaBridge VC

Суленес отметила, что эти фонды и ранее связывались с Atlas, но вспышка коронавируса расширила их взаимодействие. Сервис ожидает, что из-за увеличения спроса его выручка в этом году удвоится.

Сеансы групповой терапии для предпринимателей проходят в интернете, на каждый из них приглашают от шести до восьми человек. Они проводятся дважды в месяц и длятся полтора часа, участникам встречи помогает квалифицированный коуч. Состав групп смешанный: в них собраны основатели стартапов, которых финансируют разные фонды.

«Основатели не могут принести [беспокойство] в свою компанию, они должны быть устойчивыми и сильными. У нас они могут дать волю своему ужасу, который нельзя выразить в другом месте», — пояснила Суленес.

Предпринимателей делят на группы с помощью трехступенчатого опроса Atlas. Он учитывает стадию развития компании, а также цели и личные особенности основателей. По словам Суленес, это нужно, чтобы участники встреч могли углубиться в обсуждение актуальных для них проблем. Кроме того, Atlas разделяет предпринимателей из близких областей, чтобы в группах не было конкурентов.

Сервис занимается не только организацией сеансов групповой терапии. Он также предоставляет компаниям коучей, которые помогают развиваться всей команде.

При этом до вспышки коронавируса Atlas полагался лишь на сарафанное радио.

«Мы отличаемся от коучинговых компаний, которые берут много денег и хотят выглядеть экспертно, — мы те, кому мы служим», — сказала Суленес. В Atlas нет клинических психологов, но есть люди с квалификацией лайф-коучей.

Суленес добавила, что в компании достаточно специалистов для выполнения растущего числа заказов. Сейчас Atlas даже предлагает предпринимателям бесплатную первую встречу.

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