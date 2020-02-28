Как увеличить количество подписчиков в TikTok

Многие компании уже завели учетные записи в TikTok и разобрались, как работает эта соцсеть. Теперь перед ними стоит новая задача — увеличить число подписчиков в ней. Делимся советами, которые в этом помогут.

Основы

Подберите фотографию

Как и в других соцсетях, в аккаунте TikTok стоит использовать уникальную и запоминающуюся картинку. Покажите свое дружелюбие и используйте яркие цвета, чтобы выделиться. Вместо изображения в фотографию профиля TikTok можно поставить видео.

Придумайте описание

Правильное описание профиля имеет решающее значение, если вы хотите превратить посетителей в подписчиков, а подписчиков — в клиентов. Проявите оригинальность, но при этом четко сообщите, кто вы и чем занимаетесь. В описании профиля также стоит указать тип контента, который может ожидать ваша аудитория.

Добавьте ссылки на Instagram и YouTube

Если вы активны в Instagram или Youtube, добавьте ссылки на эти страницы в учетную запись TikTok. Они отобразятся под описанием профиля. Это отличный способ получить новых подписчиков не только в TikTok, но и в других соцсетях.

Работа с платформой

Подпишитесь на популярных блогеров

Следите как минимум за 20-50 самыми известными TikTok-блогерами. Это поможет оставаться в курсе трендов и тоже создавать вирусные видео.

Регулярно проверяйте страницу «Для вас»

Это тоже нужно, чтобы быть в курсе трендов. Проверка займет не больше 5-10 минут, но зато позволит публиковать актуальный контент.

Создавайте короткие видео

Видео в TikTok может длиться до 60 секунд. Тем не менее, рекомендуемая продолжительность составляет 8-15 секунд. Аудитория TikTok не привыкла долго концентрироваться на ролике: если он не цепляет, то его просто пролистывают. Но если видео набирает много просмотров, то соцсеть начинает продвигать его.

Некоторые блогеры даже создают клипы с открытым концом, чтобы заставить зрителей пересматривать его. Можно предположить, что это лишь раздражает пользователей, однако такие ролики часто становятся вирусными.

Используйте трендовые песни

В отличие от других платформ, в TikTok музыка играет важную роль: часто именно она позволяет понять содержание видео. Выбирая звуковое сопровождение для своих роликов, ориентируйтесь на самые популярные песни. Трек должен соответствовать настроению клипа и, в идеале, использоваться многими другими блогерами.

Выбирая популярную мелодию, вы получаете возможность получить размещение на ее странице и генерировать трафик даже через несколько дней или недель после публикации.

Используйте трендовые хэштеги

Как только вы начнете вводить хэштег, вы увидите существующие варианты и то, как часто их используют. Если ваше видео соответствует популярному тренду или популярной песне, обязательно добавьте соответствующие хэштеги. Тем самым вы тоже увеличите свои шансы попасть на страницу этого тренда или песни.

Участвуйте в вирусных челленджах

Как правило, вирусные челленджи предлагают создать ролики на определенную тему, и за очень короткий период времени их публикует множество людей. Видео, записанные в рамках вирусных челленджей обычно становятся популярными гораздо чаще, чем обычные клипы.

Установите частоту публикаций

Универсальной рекомендации по времени размещения роликов в TikTok не существует. Если вы хотите выбрать идеальное время для публикаций, задайте себе несколько вопросов.

Сначала выясните, где находится ваша аудитория. Например, если вы создаете контент на немецком языке, то нужно ориентироваться на время сна и бодрствования в Германии. Если ваши видео англоязычные, то задача усложняется, так как зрители могут находиться в любой точке мира.

Здесь может помочь статистика профиля TikTok. Чтобы ее получить, нужно переключить учетную запись в режим Pro (это быстро и бесплатно). Сделав это, вы увидите множество данных, касающихся контента и подписчиков. В частности, вы сможете точно определить, когда ваша аудитория наиболее активна.

Качество контента важно, но для TikTok еще имеет значение и его количество. Большинство экспертов предлагают загружать несколько видео в день. Это кажется сложной задачей, но за ее выполнение TikTok может щедро вас вознаградить.

Взаимодействуйте с крупными блогерами в своей нише

Развитие профиля в TikTok будет проходить комфортнее, если вам удастся установить связи с крупными блогерами из своей ниши, аудитория которых актуальна и для вас.

Учиться у тех, кто уже опережает вас, — это отличная стратегия. Чтобы завести такие знакомства, регулярно оставляйте вдумчивые комментарии к видео нужных пользователей, и рано или поздно они вас запомнят и начнут узнавать ваш профиль.

Устраивайте прямые трансляции

Если у вас уже набралось более тысячи подписчиков в TikTok, вы можете устраивать прямые трансляции. При каждом вашем выходе в эфир подписчики будут получать уведомление об этом.

Это отличный способ удерживать внимание аудитории и выстраивать доверительные отношения с ней. Если у вас есть поклонники, то они даже могут платить за трансляции, отправляя монеты TikTok во время них.

Делитесь контентом с TikTok на других платформах

Если вы ведете страницы и в других соцсетях, то можете разместить на них ролики с TikTok. С помощью этого перекрестного продвижения, вы увеличиваете свои шансы стать вирусным блогером на TikTok, поскольку эта платформа поддерживает пользователей, которые приводят в приложение новых людей.

Используйте привлекающие внимание превью

Миниатюры видео играют важную роль. Если они привлекают внимание, то помогают задержать посетителя на странице.

Будьте последовательны

TikTok вознаграждает самых последовательных пользователей, которые регулярно публикуют ролики в течение длительного периода. Поэтому очень важно понять, как работает платформа и как вы можете создавать видео, прилагая минимальные усилия.

В частности, имеет смысл одновременная съемка большого числа роликов. Если в какие-то дни у вас будет недостаточно контента, вы сможете взять видео из запасов.

Следуйте своему графику публикаций. Загружайте хотя бы один клип в день, но убеждайтесь, что он соответствует вашему общему посылу. Если вы будете озвучивать свои ценности в каждом ролике, пользователям будет легче решить, хотят они подписываться на вас или нет.

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