Шесть привычек, которые позволят жить наилучшим образом

Всем известно, что для улучшения качества жизни нужно бросить курить (или не начинать), сократить потребление алкоголя, высыпаться и вести активный образ жизни. Но что делать тем, кто уже освоил все эти привычки?
Психолог и специалист по здоровью Одри Танг поделилась шестью привычками, которые, по ее мнению, следуют сформировать каждому, чтобы преуспеть в карьерном плане, а также быть здоровым и счастливым.
Выражайте благодарность близким
Доказано, что благодарность положительно влияет на психическое состояние человека. Но важно не только испытывать ее со стороны других людей, но и отдавать взамен. Танг советует научиться слушать окружающих и не забывать говорить им о том, как много они значат для вас.
Контролируйте баланс
Возможно, когда вы слышите выражение «заботиться о себе», то представляете поход в спа-салон или медитацию. «Но когда речь идет о восстановлении здорового баланса, может понадобиться как зарядиться энергией, так и расслабиться», — объясняет Танг.
Она советует определить, какая деятельность лучше всего помогает вам восполнить силы, а какая — успокоиться. Затем подумайте, что именно нужно вам в данный момент. Составьте список этих занятий и обращайтесь к нему при необходимости.
Управляйте эмоциями
Танг призывает: «Признайте, что наши эмоции имеют инстинктивный характер, и в любой момент мы можем выбирать, как реагировать».
Эмоции эволюционировали, чтобы защищать людей. Когда мы их испытываем, в особенности когда это негативные чувства, организм подает «предупредительный сигнал» о том, что необходимо с чем-то разобраться. Ваше действие в любой момент времени — это сознательная, выбранная реакция.
Чтобы эффективно справляться с сильными и непреодолимыми эмоциями, Танг советует следующее упражнение.
- Определите, в каких ситуациях они возникают, и проследите за своей эмоциональной реакцией.
- Придумайте утверждение или действие, которое поможет вам восстановить баланс. Например, послушать позитивный подкаст, выпить чашку чая или же сказать самому себе: «Я не могу управлять окружающей обстановкой, но мое дыхание у меня под контролем».
Этот список поможет вам управлять своим поведением и не позволять эмоциям брать над вами контроль.
Тщательно формируйте окружение
Помогают ли вам ваши близкие становиться лучше? Или же в вашем окружении процветает негативная энергия, а ваши силы поглощают энергетические вампиры? Подумайте над этими вопросами и определите, как создать круг общения, в котором вы будете чувствовать себя комфортно и преуспевать.
Это не значит, что нужно обрывать отношения с текущими друзьями и искать новых. Вместо этого лучше выявить нездоровые модели поведения вместе и постараться изменить их.
Будьте примером для окружающих
У каждого из нас складывается определенное мнение о других людях: что они делают не так и чего им не хватает для того, чтобы быть лучше. Но часто мы забываем примерять эти качества на себя и не думаем о том, являемся ли мы теми людьми, которыми хотим себя окружать.
Чтобы глубже проанализировать ценности, которые вам важны, Танг советует следующее упражнение.
- Составьте список из трех-пяти людей, которые вам нравятся, и н апишите, что вы цените в них больше всего.
- Старайтесь проявлять в себе те же качества ежедневно. Мы часто, хотя и бессознательно, учим других, как с нами взаимодействовать. Если вы окружены людьми, которые предпочитают принимать, но не отдавать взамен, то стоит задуматься, почему вы это допускаете.
- Старайтесь проводить больше времени с людьми, чьи имена вы перечислили в списке. В результате вы заметите, что меньше взаимодействуете с теми, кто истощают ваши силы, или же у вас появится больше энергии, чтобы контролировать их.
Заботьтесь о физическом состоянии, чтобы поддерживать психическое здоровье
Не обязательно стремиться к идеальному телу и изматывать себя в спортивном зале (если вы этого не хотите). Тем не менее важно признать, что забота о своем теле — важная составляющая психического благополучия.
«Ешьте, спите и упражняйтесь, — советует Танг. — Ежедневно выбирайтесь на свежий воздух (в любую погоду) — это помогает восполнять недостаток витамина D, повышать уровень счастья и справляться с такими явлениями, как сезонное аффективное расстройство».
Если вы испытываете трудности с засыпанием, то постарайтесь заниматься только расслабляющей деятельностью в вечернее время. Как и разминка перед тренировкой, это помогает ускорить засыпание и улучшить качество сна. Поэтому отложите устройства подальше, избегайте напитков с кофеином, а также завесьте комнату темными шторами или наденьте маску для сна.
Если вам все же не удается заснуть, то уйдите в другую комнату, чтобы почитать или заняться чем-то расслабляющим — так спальня не будет ассоциироваться с проблемами со сном.
Фото на обложке: Khosro /
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