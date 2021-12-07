Шесть привычек, которые позволят жить наилучшим образом

Психолог и специалист по здоровью Одри Танг поделилась шестью привычками, которые, по ее мнению, следуют сформировать каждому, чтобы преуспеть в карьерном плане, а также быть здоровым и счастливым.

Всем известно, что для улучшения качества жизни нужно бросить курить (или не начинать), сократить потребление алкоголя, высыпаться и вести активный образ жизни. Но что делать тем, кто уже освоил все эти привычки?

Выражайте благодарность близким

Доказано, что благодарность положительно влияет на психическое состояние человека. Но важно не только испытывать ее со стороны других людей, но и отдавать взамен. Танг советует научиться слушать окружающих и не забывать говорить им о том, как много они значат для вас.

Контролируйте баланс

Возможно, когда вы слышите выражение «заботиться о себе», то представляете поход в спа-салон или медитацию. «Но когда речь идет о восстановлении здорового баланса, может понадобиться как зарядиться энергией, так и расслабиться», — объясняет Танг.

Она советует определить, какая деятельность лучше всего помогает вам восполнить силы, а какая — успокоиться. Затем подумайте, что именно нужно вам в данный момент. Составьте список этих занятий и обращайтесь к нему при необходимости.

Управляйте эмоциями

Танг призывает: «Признайте, что наши эмоции имеют инстинктивный характер, и в любой момент мы можем выбирать, как реагировать».

Эмоции эволюционировали, чтобы защищать людей. Когда мы их испытываем, в особенности когда это негативные чувства, организм подает «предупредительный сигнал» о том, что необходимо с чем-то разобраться. Ваше действие в любой момент времени — это сознательная, выбранная реакция.

Чтобы эффективно справляться с сильными и непреодолимыми эмоциями, Танг советует следующее упражнение.

Определите, в каких ситуациях они возникают, и проследите за своей эмоциональной реакцией.

Придумайте утверждение или действие, которое поможет вам восстановить баланс. Например, послушать позитивный подкаст, выпить чашку чая или же сказать самому себе: «Я не могу управлять окружающей обстановкой, но мое дыхание у меня под контролем».

Этот список поможет вам управлять своим поведением и не позволять эмоциям брать над вами контроль.

Тщательно формируйте окружение

Помогают ли вам ваши близкие становиться лучше? Или же в вашем окружении процветает негативная энергия, а ваши силы поглощают энергетические вампиры? Подумайте над этими вопросами и определите, как создать круг общения, в котором вы будете чувствовать себя комфортно и преуспевать.

Это не значит, что нужно обрывать отношения с текущими друзьями и искать новых. Вместо этого лучше выявить нездоровые модели поведения вместе и постараться изменить их.

Будьте примером для окружающих

У каждого из нас складывается определенное мнение о других людях: что они делают не так и чего им не хватает для того, чтобы быть лучше. Но часто мы забываем примерять эти качества на себя и не думаем о том, являемся ли мы теми людьми, которыми хотим себя окружать.

Чтобы глубже проанализировать ценности, которые вам важны, Танг советует следующее упражнение.

Составьте список из трех-пяти людей, которые вам нравятся, и н апишите, что вы цените в них больше всего.

Старайтесь проявлять в себе те же качества ежедневно. Мы часто, хотя и бессознательно, учим других, как с нами взаимодействовать. Если вы окружены людьми, которые предпочитают принимать, но не отдавать взамен, то стоит задуматься, почему вы это допускаете.

Старайтесь проводить больше времени с людьми, чьи имена вы перечислили в списке. В результате вы заметите, что меньше взаимодействуете с теми, кто истощают ваши силы, или же у вас появится больше энергии, чтобы контролировать их.

Заботьтесь о физическом состоянии, чтобы поддерживать психическое здоровье

Не обязательно стремиться к идеальному телу и изматывать себя в спортивном зале (если вы этого не хотите). Тем не менее важно признать, что забота о своем теле — важная составляющая психического благополучия.

«Ешьте, спите и упражняйтесь, — советует Танг. — Ежедневно выбирайтесь на свежий воздух (в любую погоду) — это помогает восполнять недостаток витамина D, повышать уровень счастья и справляться с такими явлениями, как сезонное аффективное расстройство».

Если вы испытываете трудности с засыпанием, то постарайтесь заниматься только расслабляющей деятельностью в вечернее время. Как и разминка перед тренировкой, это помогает ускорить засыпание и улучшить качество сна. Поэтому отложите устройства подальше, избегайте напитков с кофеином, а также завесьте комнату темными шторами или наденьте маску для сна.

Если вам все же не удается заснуть, то уйдите в другую комнату, чтобы почитать или заняться чем-то расслабляющим — так спальня не будет ассоциироваться с проблемами со сном.

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