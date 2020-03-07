Какие недостатки есть у образовательных видео на YouTube

Авторы обучающих роликов на YouTube часто используют подход под названием edutainment (от англ. education — образование и entertainment — развлечение), чтобы удержать внимание зрителей. Научный обозреватель Дэн Гаристо разобрался, какие недостатки есть у онлайн-лекций с развлекательными элементами.

Цель edutainment — обучение, «но с использованием развлекательных стратегий», говорит Гордон Карлсон, который занимается коммуникационными исследованиями в Университете Форт-Хейс в Канзасе. На YouTube edutainment-контент очень популярен: к нему относятся видео, посвященные математике разрезания тортов и нанесению татуировок в слоу-мо. Опрос почти пяти тысяч взрослых жителей США, проведенный в 2018 году, показал, что примерно девяти из десяти YouTube-пользователей ценят его как учебный ресурс. Аналогичный опрос представителей поколения Z выявил, что 60% из них предпочитают YouTube учебникам. Причем по данным 2018 года, 3% самых популярных edutainment-каналов получают 85% всех просмотров.

Сирадж Раваль создал один из таких каналов. За четыре года существования он набрал почти 700 тысяч подписчиков. Наибольший ажиотаж вызвали такие ролики, как «TensorFlow за пять минут», который рассказывает о популярной программе для исследований в области искусственного интеллекта, и «Как программисту заработать в 2018 году». Чтобы развлекать аудиторию и сохранять ее вовлеченность, Раваль сопровождает свои мини-лекции о технологиях яркой графикой, мемами и даже рэпом.

Хотя видео Раваля поначалу оценили за высокое качество и доступность, недавно его работа была поставлена ​​под сомнение. Прошлым летом The Register сообщил, что онлайн-курс «Заработай с помощью машинного обучения» оказался мошенническим, и Раваль был вынужден вернуть деньги сотням студентов. Примерно в то же время он опубликовал академическую статью, которая позже была признана плагиатом.

Эксперты также обнаружили, что Раваль регулярно допускал промахи в атрибуции кода, и поставили под сомнение его квалификацию. Он утверждал, что является дата-сайентистом, но при этом не получал соответствующего образования и обладал небольшим опытом работы в отрасли. С тех пор Раваль опубликовал два видеоизвинения, в которых признал ошибки, но сказал, что будет и впредь вдохновлять людей изучать программирование.

Исследователи, которые анализируют такие платформы, как YouTube, давно обеспокоены наличием подобных инцидентов. «Как недавно сказал один из моих коллег: ″По сути, YouTube — это Дикий Запад″», — отмечает Йоахим Альгайер, социолог, изучающий научную коммуникацию в Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена. Таким образом, история Раваля необычна не тем, что он сделал, а тем, что он не сделал. Ни одно из его видео не относилось к фейковым новостям или псевдонауке. Он не распространял теории заговора. Его ролики была развлекательным и номинально образовательными.

Нет никаких оснований полагать, что поведение Раваля характерно для всех авторов edutainment-каналов на YouTube, но любом случае вопросы вызывает их квалификация и качество контента, размещенного на платформе, которая является основным источником дополнительной информации для миллионов людей.

Проблемы с достоверностью edutainment-контента

Делать выводы о достоверности научной информации на YouTube вообще и на edutainment-каналах в частности трудно, потому что пока этот контент никто толком не анализировал, говорит Эшли Ландрум, специалист в области научной коммуникации из Техасского технологического университета.

Единственным исключением является информация о здоровье, которая была сравнительно хорошо изучена. Десятки исследований проверяли качество YouTube-роликов по таким темам, как анорексия, сердечные приступы и курение. Там было много дезинформации. Обзор видео об анорексии, проведенный в 2011 году, показал, что 41 из 140 роликов пропагандировали болезненную худобу. В 2015 году исследователи изучили 200 видео об астме и обнаружили, что 38% из них продвигали альтернативные методы лечения, не подтвержденные наукой, включая иглоукалывание и употребление живой рыбы.

YouTube предпринял некоторые действия для борьбы с ложной медицинской информацией. Например, в начале 2019 года сервис демонетизировал антипрививочные ролики, удалив из них рекламу, и изменил свои рекомендательные алгоритмы для конспирологических видео. По словам представителя YouTube, подобный контент, который компания считает «пограничным», теперь смотрят на 70% реже.

Однако ситуацию усложняют две пересекающиеся тенденции. Во-первых, сейчас очень просто создавать и загружать видео, поэтому в роли преподавателя может выступить практически кто угодно. Во-вторых, YouTube становится все популярнее, и его звезды получают поддержку профессионалов. В теории, это должно повысить качество контента, но на практике результаты не так очевидны.

Чтобы ролик стал успешным, его нужно сделать коротким, простым и броским, говорит YouTube-блогер Coffee Break, который выпускает видео с критикой поп-науки. (Он попросил называть его Стивеном и отказался сказать полное имя из-за юридических рисков).

«Это не совсем то, как люди учатся. Вы не сможете понять TensorFlow за пять минут, — говорит он, ссылаясь на видео Раваля, — но каждый хотел бы сделать это. Обещая такой результат, вы можете привлечь аудиторию». Успешные каналы порождают подражателей, и результатом могла бы стать гонка: «TensorFlow за четыре минуты» или «TensorFlow за три минуты». По словам Стивена, цель — позволить людям «почувствовать себя умными».

Многие из этих роликов попадают в категорию, которую Карлсон называет infotainment (от англ. information — информация и entertainment — развлечение), где целью является не обучение, а передача информации, даже если она не приводит к пониманию темы. «Они не говорят: ″Вот как вы можете самостоятельно решить проблему″. Они просто дают набор фактов», — соглашается Стивен.

Исключениями являются такие каналы, как Khan Academy, которая создает обучающие видео по темам от геополитики до геофизики с пошаговыми инструкциями и, что очень важно, позволяет постепенно накапливать знания. В отличие от многих других каналов, Khan Academy не обещает, что каждое видео будет понятно всем зрителям. А в 2019 году YouTube выпустил «обучающие плейлисты», которые охватывают такие темы, как анатомия и физиология, и переходят от начального уровня к продвинутому. Эти плейлисты также скрывают рекомендации, чтобы люди могли сосредоточиться на обучении.

Долгая история недостоверных образовательных видео

YouTube — не единственная среда, предлагающая обучающий контент. До ее запуска в 2005 году за образовательные ролики отвечало телевидение: «Жизнь на Земле» Дэвида Аттенборо, «Космос» Карла Сагана и программы для детей, в том числе «Волшебный школьный автобус», увлекали поколения зрителей.

Карлсон отмечает, что в прошлом таких передач было относительно немного и их авторы следили за качеством информации, ценя ее достоверность выше, чем развлекательные элементы. Но за прошедшие годы эти идеалы рухнули. Качество образовательного ТВ-контента снизилось: там появились вводящие в заблуждение изображения акул как смертоносных машин (в программе «Неделя акул» на канале Discovery) и псевдонаучные документальные фильмы (например, «Древние пришельцы» на канале History).

Беспокойство из-за недостатка контроля стало причиной появления книги Эндрю Кина «Культ любителя», выпущенной в 2007 году. Она стала одним из самых первых текстов, направленных против пользовательского контента: от блогов до YouTube и «Википедии». Кин обвинил их в уничтожении профессиональных медиа, таких как «Британская энциклопедия» и газеты. Не все его аргументы актуальны до сих пор. «Википедия» вытеснила «Британнику» и другие профессиональные энциклопедии, но исследования давно предполагают, что их краудсорсинговая версия столь же точна. И так как ведение YouTube-блога больше не является любительским занятием, там тоже наблюдаются некоторые улучшения.

«Было бы слишком легко сказать: ″Все плохое происходит только на YouTube, а на остальных площадках все в порядке″, — признает Альгайер.

YouTube-блогеры экспериментируют со способами улучшения образовательных видео. В прошлом году канал Kurzgesagt, который объясняет научные проблемы своим 10 млн подписчиков с помощью коротких анимационных роликов, опубликовал необычное видео под названием «Можете ли вы доверять Kurzgesagt?» Оно демонстрирует относительно новую практику канала по получению экспертных мнений. В прошлом ролики Kurzgesagt не проходили через этот фильтр, и их создатели заявили, что удалят две записи, которые не соответствуют их новым стандартам качества.

Это подход мало чем отличается от академического. Например, в октябре 2019 года издание Science News опубликовало открытый документ, объясняющий их процесс проверки данных.

Еще одним недавним улучшением на YouTube стал новый подход к описанию роликов. Если раньше под ними обычно ставились ссылки на страницы в других соцсетях, то сейчас — ссылки на источники информации. Когда популярный немецкий YouTube-блогер Rezo опубликовал видео о бездействии правительства Германии в вопросах изменения климата, он приложил к нему 13-страничный документ с сотнями ссылок на статьи, видео и сайты.

Неясно, окажут ли эти действия большой эффект на ситуацию в целом. Тем не менее, многие эксперты согласились с тем, что усилия блогеров выглядят многообещающими. «Работа создателей YouTube-каналов с источниками на самом деле достаточно прозрачна, — говорит Алгайер, — журналисты тоже могли бы поучиться этому».

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