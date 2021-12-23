Как пандемия изменила предпраздничный шопинг в 2021 году

Результаты показали, что сезон праздничных покупок с каждым годом начинается все раньше, постепенно смещая распродажи в «Черную пятницу». Кроме того, люди стали больше покупать подарочные карты, а также чаще пользоваться опцией «купи сейчас, заплати позже».

Twitter в сотрудничестве с AdAge Studio 30 проанализировал тренды и публикации в социальной сети, которые помогают понять, как изменились покупательские привычки в преддверии праздничного сезона.

Если в 2020 году нас больше всего беспокоили вопросы охраны здоровья и безопасности, то в 2021 году — «сбои в цепочке поставок, пустые полки и сроки доставки».Нет сомнений, что пандемия продолжает менять наш мир, поведение и привычки, подталкивая нас к тому, о чем мы раньше не задумывались.

Опрос Twitter выявил три основных изменения в покупательских привычках в праздничный сезон 2021 года.

Мы начали делать праздничные покупки раньше, и мы готовы тратить больше

В опросе Twitter 37% респондентов заявили, что в этом году начали делать покупки раньше, и более половины из них ожидали, что закончат запасаться подарками уже в ноябре.

Также в 2021 году люди планируют потратить больше, чем в прошлом. В первую очередь они приобретают продукцию премиум-класса из категорий «красота» и «мода», товары для личного здоровья и бытовую технику.

Попавшие в тренды категории праздничных покупок изменились по сравнению с 2020 годом следующим образом:

обсуждение дизайнерской моды выросло на 119%,

бытовой техники — на 64%,

спортивной одежды — на 51%,

бьюти-продуктов — на 35%.

Кроме того, количество попавших в тренды обсуждений спортивных событий выросло на 103%, а отпусков, требующих авиаперелетов, выросло на 60% по сравнению с 2020 годом.

Кажется, мы снова счастливы

Поскольку мы привыкли к пандемии, нам нужно меньше сострадания.

В 2020 году многие ощущали потребность в трогательных и сочувственных публикациях, чтобы пережить COVID-19. Тогда 47% людей проявляли интерес к праздничным заметкам, посвященным семье. В этом году их число сократилось до 37%.

Таким образом, в 2021 году мы явно находимся в лучшем настроении.

К клиентам вернулось чувство юмора, и они хотят видеть более оптимистичный контент. Мемы, вайны и глупые шутки снова в трендах, и они помогают нам скоротать время, пока мы не сможем вернуться к нормальной жизни.

Что касается маркетинга, Twitter сообщил, что в 2021 году «42% людей хотят, чтобы бренды использовали позитивный тон в своих сообщениях, а 32% — чтобы бренды воодушевляли их».

Мы хотим, чтобы инфлюенсеры говорили нам, что покупать

Согласно AdAge, «во время праздничного сезона более 1 из 3 человек черпают вдохновение у знаменитостей и инфлюенсеров, на которых они подписаны».

Этот вывод только подтверждает, что маркетинг влияния и творцов становится все популярнее, а бренды, которые не пользуются его преимуществами, сознательно игнорируют возможность продавать больше.

В то время как в 2019 году маркетинг влияния оценивался в $6,5 млрд, стоит ожидать, что к концу 2021 года он вырастет до $13,8 млрд.

Чтобы получить больше информации из этой области, Influencer Marketing Hub опросил более 5 тысяч маркетинговых агентств и брендов и опубликовал результаты в отчете Influencer Marketing Benchmark Report. Этот отчет показывает, что маркетологи начинают осознавать эффективность маркетинга влияния.

90% респондентов оценивали его как эффективную форму маркетинга, а 75% отметили, что «в 2021 году они выделят бюджет на маркетинг влияния».

Таким образом, в 2022 году мы, скорее всего, увидим еще больше инфлюенсеров в социальных сетях, продвигающих бренды и их продукты.

Коронавирус заставил нас тратить больше времени и денег в интернете, чем когда-либо прежде, заставляя нас перенимать новые методы и манеры, которые надолго останутся с нами. Однако ограничения из-за пандемии, похоже, не повлияют на нас так сильно, как год назад.

Мы пытаемся вернуться к прежнему образу жизни и занятиям, к которым привыкли. Эти обстоятельства открывают для брендов и маркетологов возможность использовать новые стратегии и искать способы переосмыслить свой бизнес в 2022 году.

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