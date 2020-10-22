Как справиться со стрессом и беспокойством: четыре совета для предпринимателей

Чувство тревоги и страх перед неизвестностью сопровождают практически каждого владельца бизнеса в 2020 году, независимо от того, процветает ли его бизнес или находится на грани развала. По данным исследования американских ученых, 72% опрошенных предпринимателей признались в наличии психологических проблем. Эти четыре простых совета помогут привести мысли в порядок и справиться с тревогой.

Составьте список благодарностей

Лучший способ бороться с негативом — сосредоточиться на позитивных моментах. Начать стоит с составления списка благодарностей. Запишите в него самые ценные элементы своей жизни. Это может быть что угодно — от собственного жилья до хороших друзей. Главное — писать в течение 30 минут, не отвлекаясь ни на что другое.

Сосредоточьтесь на том, что у вас уже есть. Возможно, вы все еще не получили работу мечты, но при этом способны обеспечивать семью — это хорошее начало. Если же вы остались без работы, но при этом ваше здоровье в полном порядке — значит запишите этот пункт в список. Хорошие друзья, любящие дети, коллекция интересных книг, новый планшет — все это стоит включить в список. Это занятие может показаться бессмысленным и глупым, но, скорее всего, результаты вас удивят.

Готовый список стоит сохранить и перечитывать дважды в день — после пробуждения и перед сном. Это простое упражнение поможет снизить чувство тревоги.

Не забывайте двигаться

Движение активизирует работу мозга. Простые упражнения высвобождают эндорфины, гормоны и химические вещества в кровеносную систему, улучшая самочувствие тела, что, в свою очередь, улучшает состояние мозга.

Поэтому стоит достать запылившиеся кроссовки и отправиться в спортзал или на прогулку — настроение заметно улучшится.

Регулярно высыпайтесь

Самый простой и, пожалуй, самый эффективный способ борьбы с тревогой — это хорошо выспаться. Не нужно усердствовать и спать целыми днями — достаточно семь-восемь часов ежедневно.

Если бессонница — частый спутник вашей жизни, не стоит прибегать к снотворным. Для здорового сна Медицинская школа Гарварда советует соблюдать следующие правила.

Избегать кофеина, алкоголя и переедания перед сном.

Проветривать комнату перед сном, плотно закрывать шторы и обеспечивать тишину во время сна.

Бывать на свежем воздухе хотя бы 30 минут в день — солнечный свет определяет режим сна.

Расслаблять тело с помощью дыхательных упражнений перед сном.

Принимать теплую ванну перед сном.

Медитируйте

В жизни постоянно происходят непредвиденные события. Но прежде чем начинать паниковать, нужно постараться успокоиться. В этом поможет медитация.

На YouTube можно найти хорошие упражнения для медитации. Помимо этого, есть множество приложений с подробными инструкциями. Стоит попробовать несколько способов, чтобы найти подходящий именно вам.

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