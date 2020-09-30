Как выглядеть заинтересованным во время деловой встречи в Zoom

Самый простой способ выглядеть заинтересованным — это действительно вникнуть в суть разговора. Но к сожалению, ежедневно происходят миллионы встреч, участники которых совершенно отстранены от процесса. Рассмотрим несколько способов, которые помогут не только выглядеть более заинтересованным, но и стать активным участником разговора.

1. Наклониться вперед

С точки зрения бизнеса, наклон вперед аналогичен приближению к экрану во время просмотра фильма — этот жест показывает, что человек буквально погружен в ситуацию.

Наши предки приближались к объектам, чтобы изучить их. Так они проявляли осторожность: ягода могла оказаться ядовитой, непонятный предмет — источником опасности, а животное — внезапно атаковать.

И этот прием все еще используется, чтобы лучше понимать окружающий мир, даже если это абстрактные концепции. Наклон вперед приближает к говорящему, а значит, и к его мыслям. Он демонстрирует признание и доверие, что особенно важно в работе.

Наклон вперед — полезный прием не только во время личных встреч, но при разговорах в Zoom. Так собеседник получает лучший обзор участников встречи, а это важно ведь звонки в Zoom как картины: чем ближе, тем больше деталей видно.

2. Кивнуть

Кивание во время разговора — простой способ подтвердить сказанное, не перебивая при этом собеседника каждые пять секунд. Слово — серебро, а молчание — золото.

И это особенно справедливо при разговорах в Zoom, которые и так сопровождаются рассинхронизацией звука, перекрестными разговорами и фоновым шумом. Такой короткий визуальный сигнал, как кивок головой, поможет сгладить течение разговора.

3. Улыбнуться

Недоверчивый взгляд может сигнализировать о том, что что-то идет не так, но при частом использовании этот жест теряет свою силу. Как, например, ребенок, который слишком часто врет о том, что болеет — и в конце концов, ему никто не верит, когда он действительно заболевает.

Улыбка — это не просто приятная награда для говорящего, но и сигнал доверия: она показывает, что собеседник положительно оценивает полученную информацию. И наконец, она помогает сделать день лучше для всех участников встречи.

4. Визуализировать процесс жестами

Использование жестов помогает разрядить обстановку и донести важные мысли. Более того, визуальная демонстрация помогает быстрее обрабатывать информацию.

По словам Чарли Хупера, автора книги Charisma on Command, положение рук может передавать абсолютно разные настроения: открытые ладони с напряженными, но гибкими мышцами рук — хорошо, нервное расположение рук на коленях — плохо.

Эксперт по языкам Ванесса Ван Эдвардс утверждает, что визуальное изображение чисел с помощью пальцев и масштабов («большое» достижение, «крошечная» проблема) с помощью рук помогает слушателю взглянуть на события в перспективе.

Руки не должны быть в центре внимания, но при этом они могут активно участвовать в разговоре. Это применимо и ко встречам в Zoom — руки привносят движение в неподвижную картинку парящих голов, помогая визуализировать идеи.

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