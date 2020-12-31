Шесть научно доказанных способов, которые помогут достичь поставленных целей

Сохранять мотивацию, которая позволит реализовать все планы, на деле не так просто. А информация по этой теме, которая часто мелькает в социальных сетях, обычно только запутывает и ухудшает ситуацию. Поэтому здесь мы рассмотрим шесть научно доказанных способов, которые помогут достичь всех поставленных целей в следующем году.

Помните ли вы, какие цели ставили себе на этот год? Здорово, если вам удалось их достичь. Но если это не так, то не стоит винить себя.

Найти скрытый смысл

Часто мы ставим цели, а затем забываем о том, для чего их нужно достичь. В нескольких исследованиях было обнаружено, что скрытое значение повышает моральный настрой и помогает сохранять решимость.

Смысл дает внутреннюю мотивацию. Без него воля будет зависеть лишь от внешних вознаграждений.

Чтобы найти этот скрытый смысл, можно воспользоваться методом трех «зачем». Его задумка предельно проста: вам нужно задать себе три вопроса о том, почему вы хотите достичь поставленной цели.

Например, вы решили начать экономить. Вопросы могут быть такими:

Зачем я хочу экономить? Мне нужны деньги на покупку машины. Зачем мне нужна машина? Чтобы обрести независимость. Зачем мне быть независимым? Потому что я хочу путешествовать в одиночку по своим любимым местам.

И хотя экономия будет основной целью, ее скрытый смысл заключается в желании заниматься любимым делом, в данном случае — путешествовать в одиночку. Именно он позволит сохранять мотивацию на ее достижение.

Разделить цель на несколько этапов

Исследования Гарвардского университета показали, что чувство прогресса дает сильнейшую мотивацию. Если вы не замечаете, как продвигаетесь к цели, то, скорее всего, забросите дело. Поэтому ученые советуют ставить по несколько небольших задач на каждый день, неделю и месяц.

Вернемся к предыдущему примеру. Просто положив деньги на банковский счет, вы не будете чувствовать прогресса. Лучше подготовить конкретный план. Для этого можно написать список небольших целей на предстоящие недели:

Первая неделя. Отложить $20 и составить бюджет.

Отложить $20 и составить бюджет. Вторая неделя. Отложить $30 и сократить ненужные расходы.

Отложить $30 и сократить ненужные расходы. Третья неделя. Отложить $40 и разработать график платежей.

Реализовать заветную мечту будет намного проще, если вы будете знать, что именно вы хотите достичь, и выполнять небольшие цели каждую неделю.

Визуализировать путь к цели

Одно из самых распространенных заблуждений заключается в том, что для сохранения мотивации нужно представить, как вы уже достигли поставленной цели. Однако исследователи из Лондонской школы экономики и политических наук и университета Нью-Йорка Хизер Каппес и Габриэле Эттингер обнаружили совершенно обратное.

Когда мы визуализируем конечный этап, в котором цель уже достигнута, наш мозг расслабляется. Человеческому разуму трудно отличить реальность от фантазии. Если мозг считает, что задача завершена, он не будет обеспечивать вас ресурсами для ее выполнения.

Поэтому рекомендуется визуализировать не конечный этап, а сам путь, который позволит к нему прийти. Это особенно полезно в те моменты, когда риск того, что вы забросите дело, довольно высок.

Для этого задайте себе следующие вопросы:

Что вы почувствуете, если не достигнете цели?

Какие ситуации могут вас демотивировать?

Что поможет вам продолжать активную деятельность?

Оптимизм — это хорошее качество, но осознание того, что иногда силы воли может не хватить, повысит шансы не свернуть с намеченной цели.

Сосредоточиться на внутренней мотивации

Когда мы усердно трудимся целую неделю и успешно выполняем поставленные задачи, нам часто хочется наградить себя за это. Например, вы тренировались пять дней подряд и теперь считаете, что заслужили огромный кусок торта.

Исследователи Айелет Фишбах и Рави Дар выяснили, что награда, которая лишь вредит конечной цели, снижает мотивацию в долгосрочной перспективе. Такой подход может даже привести к негативным последствиям, в данном случае — к набору веса после целой недели, проведенной в спортзале.

Мотивация должна быть внутренней, а не внешней. Вознаграждая себя, вы заменяете одну другой.

Поэтому в следующий раз, когда вам покажется, что вы заслужили что-то (пусть оно отдаляет вас от цели), вспомните, почему вы должны этому противостоять. Это помогает избегать соблазнов.

Тренировать силу воли

Это качество помогает избегать краткосрочных соблазнов и двигаться к долгосрочным целям, несмотря на все препятствия.

Сила воли и самоконтроль — ключевые ингредиенты успеха. Они помогают:

контролировать импульсивные действия;

справляться со стрессовыми ситуациями;

управлять гневом;

абстрагироваться от лишнего;

формировать новые привычки.

Однако некоторые исследования показывают, что сила воли — ограниченный ресурс, который иссякает после длительных нагрузок. Поэтому так важно отдыхать после тяжелого дня и выполнять важные задачи в первую очередь.

Тем не менее силу воли можно тренировать. Для этого есть два эффективных способа.

Физическая активность. Регулярных упражнений, даже по 15 минут в день, будет достаточно, чтобы повысить мотивацию. Медитация. Периодическая практика поможет противостоять неразумным желаниям и придерживаться поставленного плана.

Сосредоточиться на процессе достижения целей

В моменты разочарования многие пытаются мотивировать себя такими словами, как «Я смогу!» и «Я это сделаю!». Однако польза этих самоутверждений не доказана наукой. Гораздо более эффективная стратегия — спросить себя о том, как вы это сделаете.

По данным исследований, те, кто размышляют о том, смогут ли они достичь цели, достигают больших успехов. Дело в том, что вопросы активизируют мыслительный процесс, который бессознательно ищет решения проблем.

Когда вы будете составлять список целей на предстоящую неделю, спросите себя, что сделать для их достижения. Рассуждения могут быть иметь следующий вид.

Завершить первый модуль курса по программированию. Для этого я буду вставать в 7 утра, чтобы смотреть по одному видео каждое утро перед работой.

Для этого я буду вставать в 7 утра, чтобы смотреть по одному видео каждое утро перед работой. Писать каждый день. Выбрать для этого свободный час.

Выбрать для этого свободный час. Упражняться три раза в неделю. Занятия проходят в 9 утра. По понедельникам я буду тренировать ноги, по средам — верхнюю часть тела, по пятницам — нижнюю часть.

Таким образом вы будете сосредоточены на том, как решать поставленные задачи, вместо того, чтобы просто быть уверенным в их выполнении.

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