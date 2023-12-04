Google удаляет неактивные аккаунты Gmail и YouTube. Вот как сохранить свой

В большинстве случае это не проблема, так как часто аккаунты забрасывают или создают, чтобы воспользоваться ими лишь пару раз. Но некоторые из них все же представляют ценность: люди используют их как архив информации или как напоминание о близком человеке, которого уже нет в живых.

Google начала массово удалять неактивные учетные записи в своих сервисах, таких как Gmail, Google Chat и Google Диск. Это касается записей, которые не использовались в течение двух лет.

Вот что нужно сделать, чтобы Google посчитал учетную запись активной.

Войдите в аккаунт.

Выполните какое-нибудь действие: прочтите или отправьте электронное письмо, посмотрите видео на YouTube, сохраните файл, откройте фото, выполните поиск.

Это быстро и легко, если, конечно, вы не забыли пароль.

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Обратите внимание, что изменения затрагивают только личные учетные записи, а не те, что принадлежат учебным заведениям, организациям и компаниям. Удаление происходит поэтапно, и Google рассылает уведомления как на адрес учетной записи, так и на резервный адрес при его наличии.

Почему Google удаляет неактивные аккаунты?

Компания утверждает, что они представляют угрозу безопасности. Чем дольше учетная запись не используется, тем выше вероятность того, что ее взломают, а владелец даже не узнает об этом.

Это связано с тем, что в таких учетных записях, как правило, используются старые или повторяющиеся пароли. Если бизнес атаковали хакеры, то, скорее всего, они получили этот пароль.

«Наш внутренний анализ показывает, что в заброшенных аккаунтах двухэтапная аутентификация подключена как минимум в 10 раз реже, чем в активных», — написала вице-президент по управлению продуктами Google Рут Кричели, когда семь месяцев назад компания объявила о плане удалить неиспользуемые учетные записи.

«А значит, эти учетные записи часто уязвимы, и после взлома их можно использовать в любых целях: от кражи личных данных до рассылки нежелательного и даже вредоносного контента, такого как спам», — добавила она.

Это одно из первых крупных обновлений политики Google в отношении неактивных учетных записей за последние три года. В 2020 году компания сообщила, что сотрет данные из аккаунтов, не используемых в течение двух лет, но на тот момент не собиралась удалять сами аккаунты.

Стоит отметить, что Google не позволит восстановить удаленные адреса, поскольку из-за этого злоумышленникам может быть легче отправлять фишинговые письма и другой вредоносный контент.

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Фото на обложке: Thanes.Op / Shutterstock