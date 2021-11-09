Как настроить Microsoft Teams: семь советов для повышения продуктивности

Долгое время эта платформа предназначалась для бизнеса, однако теперь Microsoft хочет придвигать ее среди обычных пользователей как альтернативу Skype, Slack, Facebook Messenger и другим популярным средствам общения.

Месяц назад Microsoft представила новую версию своей знаменитой операционной системы — Windows 11. Если вы уже обновили компьютер, то, вероятно, заметили, что Microsoft Teams теперь находится на обновленной панели задач.

Стоит отметить, что на Windows 11 предустановлена упрощенная версия Microsoft Teams, предназначенная для личного общения. Чтобы использовать рабочий или учебный аккаунт, нужно установить полную версию. Более подробную информацию об этом можно найти на странице поддержки Microsoft.

А пока нажмите на значок «Чат», расположенный на панели задач, — здесь представлен упрощенный интерфейс. Чтобы запустить полное приложение, выберите «Открыть Microsoft Teams» в нижней части окна.

Установите статус

Чтобы другие пользователи знали, когда вы доступны для общения, установите статус в Teams. Для этого в правом верхнем углу нажмите на фото профиля → «Доступен» и выберите подходящий вариант — «Доступен», «Нет на месте» или «Не в сети». Независимо от статуса, вы сможете отправлять и получать сообщения.

Кроме того, вам доступна опция «Задать подпись к статусу» в том же выпадающем меню. Здесь вы можете более подробно объяснить другим пользователям, чем сейчас занимаетесь, например «на обеденном перерыве» или «на совещании». Подпись к статусу может быть временной — просто выберите срок ее действия в выпадающем меню под «Очистить подпись к статусу после».

Управляйте уведомлениями

Microsoft Teams позволяет пользователям настраивать уведомления по своим предпочтениям. Нажмите на три точки в правом верхнем углу окна и перейдите в «Параметры» → «Уведомления».

В открывшемся окне выберите «Изменить» рядом с «Чат». Здесь вы можете выбрать, для каких событий (например, упоминания вашего имени или реакции на ваши сообщения) нужно показывать уведомления. Вы также можете выполнить настройку на уровне системы, нажав на «Открыть параметры уведомлений в Windows».

Форматируйте сообщения

В Teams можно отправлять как простой текст и эмодзи, так и более детализированные сообщения. Для этого перейдите в чат и выберите параметр «Форматирование», расположенный под полем ввода, — он обозначен буквой «А» с фигурой ручки.

Вам откроется множество дополнительных опций: вы сможете изменять размер и цвет текста, а также добавлять отступы, списки, разделители и даже таблицы. Просто наведите курсор над каждой иконкой, чтобы узнать, какие функции она выполняет.

Находите непрочитанные сообщения

По мере того, как количество чатов в Microsoft Teams будет увеличиваться, станет сложнее их отслеживать. К счастью, платформа предлагает функцию, которая упрощает эту задачу.

Откройте список всех чатов и сверху нажмите на кнопку «Фильтровать», обозначенную тремя горизонтальными линиями. Выберите «Не прочитано», и в списке отобразятся сообщения, которые вы еще не просмотрели.

Настраивайте уведомления из бесед и их видимость

Чтобы не отвлекаться на входящие сообщения, можно отключить звук в некоторых чатах. Для этого перейдите на вкладку «Чат», нажмите на три точки справа от нужной беседы и выберите «Отключить».

В том же выпадающем меню доступна опция «Скрыть», которая не только отключает звук, но и скрывает саму беседу из общего списка. Чтобы найти ее, нужно ввести имена собеседников в поле поиска, расположенное в верхней части интерфейса.

Переключайтесь в темный режим

Многие приложения предлагают возможность активировать темный режим, и Microsoft Teams — не исключение. Просто выберите «Параметры» в правом верхнем углу, а затем перейдите на вкладку «Оформление и специальные возможности». Вам доступны три темы: светлая, темная и высокая контрастность.

Чтобы в Teams использовалась тема, установленная на уровне системы, активируйте переключатель «Согласно теме операционной системы».

Открепите «Чат» от панели задач

Microsoft Teams подходит не для каждого, поэтому в Windows 11 есть возможность убрать его ярлык (а также другие, например, «Поиск» и «Виджеты») из панели задач. Для этого откройте меню «Пуск» и выберите «Параметры». Затем откройте «Персонализация» → «Панель задач» и отключите переключатель рядом с «Чат».

После этого Teams все так же будет доступен на вашем компьютере. Чтобы полностью удалить приложение, откройте «Параметры» → «Приложения» → «Приложения и возможности». Нажмите на три точки рядом с Microsoft Teams и выберите «Удалить».

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