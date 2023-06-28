Курс на илонизацию: как Марк Цукерберг создает себе новый имидж

Марк Цукерберг занимается джиу-джитсу, выполняет «челлендж Мерфи» и даже принял вызов Илона Маска на бой в клетке. Что происходит? Собеседники Washington Post объясняют: Цукерберг ассоциируется со своим бизнесом больше, чем кто-либо из других руководителей бигтеха. После неудачной ставки на метавселенные и трудностей Facebook* он запускает новую социальную сеть и хочет одержать победу над более популярным конкурентом — в буквальном смысле.

За прошедший год Цукерберг появлялся в подкастах, которые вели провокатор Джо Роган и исследователь ИИ Лекс Фридман. Оба пользуются популярностью среди поклонников владельца Twitter Илона Маска.

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Цукерберг принял вызов Маска на бой в клетке

Он публиковал в Instagram* несколько снимков, на которых демонстрирует свои навыки джиу-джитсу. А после того, как появились сообщения о том, что Meta* создает конкурента Twitter, он принял вызов Маска на бой в клетке. Они согласились провести бой на площадке для MMA «Вегас Октагон», хотя неясно, когда и случится ли это вообще (позже мать миллиардера Мэй Маск заявила, что отменила бой).

Собеседники Washington Post на условиях анонимности рассказывают, что технически ориентированная аудитория теряет интерес к империи социальных медиа Цукерберга, и стратегия, которая помогла бы представить его инноватором, разрабатывалась несколько лет.

Но как рассказывает один из источников, за последний год глава Meta* начал активнее привлекать поклонников Маска, который стал его конкурентом по нескольким фронтам.

Бхаскар Чакраворти, декан факультета международного бизнеса Школы Флетчера Университета Тафтса, считает, что сейчас, когда Meta* столкнулась с увольнениями и нереализованными мечтами о метавселенной, ее глава «чувствует, что его не уважают». Для него бой в клетке — это «способ показать: "Смотрите, он крутой. Он может быть таким же техбро, как и любой другой"».

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Метавселенные мертвы — Insider

Один из людей, знакомых с коммуникационной стратегией Meta*, рассказал, что в компании давно поняли, что Цукерберг является синонимом своего продукта в большей степени, чем руководители других крупных технологических гигантов. Компания даже провела опрос о привлекательности CEO и о том, остались ли позади лучшие дни Facebook*. Цукерберг особенно чувствителен к мнению публики и тому, чтобы его воспринимали как инноватора.

По словам людей, команда Meta* по связям с общественностью в последние годы позиционировала его как главного спикера компании, и поэтому он самостоятельно анонсировал многие продукты компании. Это также означало, что он появлялся перед журналистами и инфлюенсерами, которых в компании считают влиятельными лицами среди первых пользователей и технических работников.

Перемены совпали с планами компании переименовать себя в Meta* и решением Цукерберга назначить президента по глобальным связям Ника Клегга главным защитником компании в модерации контента.

В последние недели Цукерберг также пытался вернуть поддержку своих работников после десятков тысяч увольнений. CEO отстаивал свои лидерские позиции внутри компании, утверждая, что о нем следует судить по тому, добивается ли компания прогресса в достижении бизнес-целей.

И в последнее время он уделял больше времени разговорам об инвестициях компании в новый продукт в области искусственного интеллекта с целью, чтобы они могли больше интересоваться тем, куда движется компания.

Ради продвижения более яркого образа Цукерберг обратился к Instagram*. Три недели назад он опубликовал селфи в камуфляжном жилете, объявив, что он только что завершил «челлендж Мерфи», популярное упражнение, которое включает интенсивный бег, подтягивания, отжимания и приседания с 9-килограммовым рюкзаком.

Джиу-джитсу за последние пару лет также заняло лидирующие позиции. После того, как СМИ сообщили, что Цукерберг потерял сознание после удушающего приема во время одного из матчей, он связался с New York Times, чтобы опровергнуть, что это произошло.

В 2021 году он опубликовал видео, на котором 4 июля едет на электросерфе с американским флагом в руках.

«Эти основатели... хотят напрямую управлять своей историей. История CEO может стать чем-то большим, чем сама компания», — комментирует Брук Хаммерлинг, консультант по связям с общественностью технологических компаний.

В то время как Цукерберг и Маск имеют много общих черт как руководители технологических компаний, их публичные образы в последние годы отличались.

Имидж Цукерберга пошатнулся после долгой череды скандалов и политических баталий из-за методов модерации контента в Facebook*. Совсем недавно Meta* столкнулась с серьезными проблемами в своем бизнесе, которые поставили под угрозу рост компании. Его основное приложение теряет свою привлекательность среди молодой аудитории, которая предпочитает более новые Snapchat и TikTok.

Слабый рост электронной коммерции после пандемии сказался на рекламном бизнесе компании. Изменение Apple настроек конфиденциальности, по оценкам, обошлось компании в миллиарды долларов.

Между тем, Цукерберг сделал ставку на виртуальную и дополненную реальность, что похоже, не принесет денег еще долгие годы, а Meta* не спешит создавать продукты на основе генеративного ИИ, который уже преобразил технологическую индустрию.

Маск, с другой стороны, является самым богатым человеком в мире, во многом благодаря доле в Tesla, где он занимает пост CEO. Его компания SpaceX выиграла крупные государственные контракты, а решение купить Twitter в прошлом году принесло ему признание в разных уголках технологического сектора.

Склонность Маска писать твиты в неурочное время и троллить критиков, а также его крестовый поход против «культуры отмены» и «вируса пробужденного разума» привлекли политических консерваторов и лидеров реакционных правых сил Кремниевой долины.

Маск привлек еще больше сторонников в технологической сфере, когда сократил штат сотрудников Twitter, потребовал возвращения в офис и пообещал создать «приземленную» альтернативу ИИ.

Это не первый публичный спор миллиардеров.

В 2016 году Цукерберг раскритиковал Маска после того, как ракета SpaceX взорвалась и уничтожила один из спутников Facebook*, запущенных в рамках проекта по расширению доступа в интернет по всему миру.

Год спустя они обменивались колкостями из-за различных взглядов на риски, связанные с искусственным интеллектом.

В последние годы Маск также выступал за удаление Facebook* и критиковал роль платформы в содействии беспорядкам в Капитолии США 6 января.

Теперь два CEO готовятся к очередному столкновению. Meta* изучает возможность создания децентрализованной сети социальных сетей в качестве альтернативы Twitter — и эта новость побудила Маска бросить конкуренту вызов.

«Я думаю, что есть еще один аспект вирусного противостояния между ними, который заключается в том, что теперь гораздо больше людей знают о том факте, что Facebook* хочет создать альтернативу Twitter. И они захотят изучить ее, когда об этом будет объявлено. Значит, это бесплатная реклама», — комментирует Чакраворти.

Приверженность Цукерберга к соперничеству может по-прежнему подвергаться испытаниям.

После того, как Цукерберг завоевал две медали на своем первом турнире по джиу-джитсу в мае, он отправился на подкаст Фридмана, чтобы обсудить свой интерес к спорту и видение Meta*. Они поговорили о своем интересе к джиу-джитсу, обменявшись мнениями о том, почему это такой сложный вид спорта и что они узнали о жизни, участвуя в нем.

Фридман также настаивал на том, чтобы Цукерберг сказал что-то, что, по его мнению, Маск сделал правильно в Twitter. Цукерберг сказал, что решение Маска провести радикальные сокращения и изменения в штате компании придало смелости другим технологическим лидерам, включая его самого, которые, возможно, раньше колебались, последовать ли их примеру.

«Вероятно, для отрасли было хорошо, что он внес эти изменения», — сказал Цукерберг.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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