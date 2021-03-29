10 самых инновационных FoodTech-компаний в 2021 году

Новый сорт гороха с высоким содержанием белка, мороженое, выращенное в лаборатории, и подсластители без калорий — все эти инновации представляют более экологичное и здоровое питание будущего. Расскажем о десяти компаниях, которые меняют пищевую промышленность в 2021 году.

Puris: новый сорт гороха с высоким содержанием белка

Компания Puris, которая занимается генетикой сельскохозяйственных культур, выпустила новую разновидность гороха с высоким содержанием белка. Обычно гороховые фермерства располагаются в Среднем Западе и Канаде, однако новый сорт жизнеспособен в шести климатических зонах и выращивается в Калифорнии и Аризоне. Посевы можно растить почти круглый год и получать больше урожая. Сейчас компания работает только внутри страны, и в этом году новый сорт стал крупнейшим источником горохового протеина в Северной Америке.

Perfect Day: искусственное мороженое

С помощью ферментации грибов Perfect Day создает молочные белки (казеин и сыворотка), идентичные тем, что содержит молоко. В прошлом году компания представила свой первый коммерческий продукт — полностью растительный десерт, разработанный совместно с брендом мороженого Brave Robot.

Thrive Market: сторонник органических продуктов

В 2020 году онлайн-ритейлер органических продуктов Thrive Market получил статус B-Corporation и стал крупнейшим продуктовым магазином в США, получившим эту квалификацию. Thrive Market поставляет продукты зарегистрированным компаниям-участникам. Во время пандемии ритейлер получил сотни тысяч новых клиентов, число которых теперь приближается к миллиону. Внутренние органические бренды Thrive Market стали очень популярны и составляют 28% от всех продаж компании. Thrive Market смогла безопасно продолжить работу фабрик даже в период пандемии, а в этом году представила новые категории продуктов питания.

Goldbelly: доставка продуктов во время пандемии

С 2013 года маркетплейс крафтовой еды Goldbelly, расположенный в Нью-Йорке, доставляет покупателям по всей стране лучшие пончики из Нового Орлеана, барбекю из Остина и бейглы из Нью-Йорка. С начала карантина клиентская база компании выросла на 100% по сравнению с прошлым годом: более миллиона человек стали приобретать продукты у почти 800 местных поставщиков. Среди них есть и независимые рестораны, которые продают через сайт продуктовые наборы. По словам CEO Джо Ариэля, стоимость таких наборов рассчитывается с выгодой для покупателя: к ней прибавляется цена за доставку, но при этом сокращается доля прибыли Goldbelly.

Revolution Foods: поддержка населения США в период нестабильности

Во время пандемии Revolution Foods поставляла в среднем 2 млн блюд в неделю в 23 штатах для чартерных школ, продовольственных банков, центров питания для пожилых и местных жителей, а также приютов для бездомных. Чтобы этого достичь, компания работала с текущими партнерами, запускала новые летние программы и заключала сотрудничества с домами престарелых.

Apeel: более длительные сроки хранения фруктов и овощей

Компания известна тем, что создает растительные покрытия для продуктов, которые увеличивают их сроки хранения. Недавно Apeel представила оболочку специально для яблок, а также поставила огурцы без пластиковой упаковки в более 100 магазинов Walmart, тем самым убрав 27 кг пластика из годовой цепочки поставок. Компания также расширила свое глобальное присутствие: предприятия были открыты в Перу, Нидерландах и Мексике.

Patagonia Provisions: цепочки поставок продуктов на основе регенеративного земледелия

Подразделение по регенеративному сельскому хозяйству Patagonia Provisions, расположенное в Патагонии, в сотрудничестве с Rodale Institute и Dr. Bronner’s основало организацию Regenerative Organic Alliance (ROA). Она занимается выдачей экомаркировки Regenerative Organic Certified для продуктов питания, тканей и средств личной гигиены. Затем Patagonia Provisions запустила один из первых продуктов, соответствующих этому стандарту: манго Organic Chile Mango, собранное в Никарагуа. В этом году компания также изменила бизнес-модель. Теперь ее сайт представляет собой маркетплейс продуктов с регенеративными органическими ингредиентами, а также теми, которые стремятся к этому показателю.

Winnow Solutions: контроль за пищевыми отходами

Лондонская компания Winnow Solutions разрабатывает технологию для организаций общественного питания и отелей, которая помогает сократить пищевые отходы и финансовые расходы. Специальные устройства отслеживают пищевые расходы с помощью мониторинга веса, тем самым показывая персоналу ценность того, что они выбрасывают. Новую версию Winnow Vision, которая работает на базе ИИ, использует IKEA и Armani Hotels.

Purecane: бескалорийный подсластитель

Purecane — это первый в мире подсластитель без калорий из сахарного тростника, запущенный в декабре 2019 года. В марте 2020 года компания также добавила в свою продуктовую линию Purecane Baking Sweetener — подсластитель для выпечки без калорий и с нулевым гликемическим индексом. Продукция компании одобрена в Канаде и Бразилии, а также в некоторых американских штатах, где она распроняется через Amazon. В этом году Purecane заключила партнерство с AB Mauri, которая поставляет сырье для промышленных изготовителей выпечки.

True Made Foods: вкусные и полезные соусы

Компания по производству приправ True Made Foods использует фрукты и овощи, чтобы заменить сахар в кетчупе, а также соусах шрирача и барбекю собственного производства. Недавно компания стала официальным поставщиком для бейсбольной команды Boston Red Sox. В этом году в ассортимент также была добавлена горчица. За 2021 год верхние строчки продаж компании выросли на 115% по сравнению с прошлым годом, а продажи продуктовых товаров — на 500%.

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