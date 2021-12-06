70% людей готовы выучить иностранный язык ради сериала — отчет Duolingo

Приложение для изучения языков Duolingo выпустило второй ежегодный отчет Language Report, из которого можно сделать два вывода: Netflix и TikTok действительно имеют международное влияние на культуру, а люди прониклись нежными чувствами к семейному наследию. Сервис планирует использовать результаты, чтобы адаптировать свою маркетинговую стратегию.
Один из главных выводов опроса: 70% респондентов заявили, что телесериал может побудить их к изучению языка. Чаще всего упоминались следующие шоу:
- «Бумажный дом» (испанский) — 37%;
- «Игра в кальмара» (корейский) — 28%;
- «Эмили в Париже» (французский) — 20%;
- «Тьма» (немецкий) — 16%;
- «Люпен» (французский) — 16%.
В отчете также представлена новая маркетинговая стратегия Duolingo, которая в том числе включает кампанию, посвященную второму сезону «Эмили в Париже». Компания намерена продвигать идею о том, что не стоит поступать так, как Эмили: ехать во Францию, не зная французского языка.
Duolingo также собирается активнее развивать свой аккаунт в TikTok, узнав, что это приложение — еще один важный фактор в привлечении новых учеников.
29% опрошенных (и 40% представителей поколения Z) заявили, что просмотр видео на иностранном языке может заинтересовать их настолько, что они захотят его выучить.
Цель Duolingo — не обучить языку на популярной развлекательной платформе, а заинтересовать пользователей, чтобы они захотели зайти в приложение.
Еще одним важным фактором, подталкивающим людей к изучению новых языков, стало растущее желание узнать о семейном наследии. Среди 42% начавших изучать новый язык на старте пандемии, 70% отметили, что это желание было вызвано стремлением установить связь с семейным наследием, родословной или культурой.
«Я думаю, это отражение того, что долгое время происходило в нашей культуре, и теперь мы видим это в данных об изучении языков, — говорит Синди Бланко, старший научный сотрудник Duolingo. — Люди, особенно молодые, все больше и больше интересуются своей историей и родословной».
Согласно отчету Duolingo, 27% тех, кто начал новые попытки изучения языка, имеют членов семьи, говорящих на языке, который считается коренным или малоизученным, например, идиш, гэльский или навахо, которые предлагает и Duolingo.
Кроме того, компания расширяет выбор курсов, включая гаитянский креольский, зулу и ко́са. В последнем из них есть щелкающие звуки, которых в курсах Duolingo раньше не было. «Некоторые из них действительно сложные, но это хороший вызов», — уверена Бланко.
«Мы знаем, что многие из учеников, вероятно, придут на курс языка коса, не имея опыта ни аудирования, ни воспроизведения языка с щелчками, — говорит Бланко. — Поэтому мы должны придумать, как составить упражнения, которые действительно привлекут внимание учащихся к этим важным звукам и их использованию. И мне, как лингвисту, это нравится. Это трудная задача, и нам будет полезно попытаться решить ее».
Возникает вопрос, насколько целесообразно с точки зрения бизнеса вкладывать средства в развитие новых языков, которые смогут заинтересовать меньше людей, а не, скажем, удвоить количество материалов по японскому или корейскому языкам? Именно они стали самыми быстрорастущими на Duolingo.
Бланко отмечает, что в приложении появились новые функции, позволяющие лучше адаптировать азиатские системы чтения и письма, но эти языки связаны с гораздо более заметными в мире странами.
Именно поэтому, по ее словам, Duolingo стремится включить в программу малоизученные языки, независимо от того, сколько учеников они могут привлечь.
«Ценность субъективна, — объясняет она. — Думать о справедливости в изучении языков — тоже часть нашей миссии. Ценность не в количестве учащихся или подписчиков, а в том числе в том, чтобы помочь некоторым народам сохранить свои языки».
Фото на обложке: Sulastri Sulastri /
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