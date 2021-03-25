«Intel возвращается»: компания собирается удвоить производство чипов

В своем первом развернутом выступлении в статусе CEO Пэт Гелсингер представил планы Intel по возвращению лидерства. Компания расширить производство чипов и делать их на заказ для других компаний.

Intel не будет менять свою десятилетнюю стратегию и не станет фокусироваться только на разработке чипов, отдавая производство на аутсорсинг, как это делают прочие. Вместо этого компания удвоит их выпуск и инвестирует $20 в две новые фабрики чипов в Аризоне.

«Intel возвращается. Теперь старый Intel — это новый Intel», — заявил Гелсингер.

Инвесторы надеялись, что Гелсингер, который проработал в Intel более 30 лет, сможет улучшить ситуацию в компании. После многих лет трудностей самое передовое направление разработки чипов стагнировало и было передано таким азиатским конкурентам, как TSMC, которая в настоящее время может производить транзисторы меньшего размера и, следовательно, более совершенные чипы.

Раскрывая детали новой стратегии, Гелсингер был воодушевлен: казалось, основной целью его выступления было пробудить энтузиазм сотрудников Intel.

«Мы возвращаем исполнительную дисциплину Intel. Я назвал это культурой Гроува: мы делаем то, что обещали сделать», — сказал Гелсингер, отсылаясь к легендарному CEO Энди Гроуву, который в 1980-х и 1990-х превратил Intel в технологического гиганта США.

«У нас есть уверенность, что мы это выполним. Что наши команды воодушевлены. Вы знаете, если мы сказали, что будем что-то делать, то каждый раз, беря на себя обязательство, мы будем перевыполнять обещания», — сказал он.

Инвесторам это понравилось: 23 марта в ходе расширенных торгов акции компании выросли более чем на 6%.

Во вторник Гелсингер продемонстрировал, что он готов сразу внедрять на большие перемены. Самое значительное изменение стратегии — запуск нового подразделения Intel Foundry Services.

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Сейчас ведущие технологическии компании и производители чипов работают по следующей модели: они занимаются разработкой, а производство передают таким ведущим азиатским компаниям, как TSMC и Samsung.

Ранее Intel предпочитала заниматься разработкой и производством собственных высокопроизводительных микросхем. Сейчас она также будет конкурировать с азиатскими производителями. При этом ее заводы будут расположены в США и Европе, что важно для ее клиентов, особенно правительственных.

Новый план укрепляет статус Intel как крупного американского производителя, имеющего право на поддержку властей США на фоне проблем с цепочкой поставок и нехваткой чипов, которые производятся в Тайване и Корее.

Новая стратегия Intel предполагает, что через несколько лет компании, которым приходилось производить полупроводники в Азии, смогут заказывать их в Аризоне.

«Сегодняшнее заявление Intel является доказательством того, что наше законодательство, инвестирующее в производство полупроводников, помогает росту экономики Аризоны, создает хорошо оплачиваемые рабочие места по всему нашему штату, способствует укреплению нашей национальной безопасности и гарантирует, что наша страна продолжает лидировать в области инноваций», — говорится в заявлении сенатора от Аризоны Кирстен Синема.

Гелсингер отметил, что правительственные стимулы — не единственная причина, по которой Intel делает этот шаг.

«Это стратегия Intel, точка. Ее успех ни на копейку не зависит от не зависит от поддержки правительства или штата, ни от каких-либо других инвестиций», — сказал Гелсингер.

По оценке компании, в 2025 году рынок производства микросхем может достичь $100 млрд.

Intel предполагает, что на ее услуги существует большой спрос, особенно со стороны крупных американских технологических компаний. Она сообщает, что уже получила положительную реакцию со стороны Amazon, Cisco, Google, IBM и Qualcomm. CEO Microsoft Сатья Наделла даже снялся в коротком видео, чтобы поддержать этот план.

Примечательно, что в списке отсутствует Apple, которая в своей последней линейке ноутбуков заменила чипы Intel на собственные и вызвала опасения о будущем Intel. Сейчас Intel запускает рекламу, в которой сравнивает свои чипы с продукцией Apple. Гелсингер считает, что Intel может вернуть лидерство в этом направлении с помощью нового подразделения.

«Мы планируем связываться с такими клиентами, как Apple, и говорить: "Знаете ли вы, что можно построить и расширить ваши возможности для производства чипов?" — добавляет он.

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