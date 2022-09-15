Как редактировать сообщения и отменять их отправку в iOS 16

Apple выпустила обновленную версию ПО для iPhone — iOS 16. Теперь пользователи получили возможность редактировать и удалять сообщения, отправленные в iMessage. Это, вероятно, позволит многим избежать нежелательных опечаток из-за автокоррекции.

Новые функции не работают с текстовыми SMS-сообщениями (помечаются зеленым, а не синим цветом). Кроме того, у собеседника также должна быть установлена iOS 16. Эта версия доступна всем владельцам iPhone 2017 и более позднего года выпуска.

Чтобы проверить, установлено ли у вас обновление, перейдите в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве». Если в списке нет iOS 16, то откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Как редактировать сообщения

Откройте приложение iMessage («Сообщения»).

Выберите сообщение, которое нужно отредактировать. Нажмите на него и удерживайте палец до тех пор, пока не отобразится меню с быстрыми действиями.

Нажмите «Изменить».

После того, как отредактируете сообщение, нажмите на синюю галочку справа.

Одно сообщение можно изменять до пяти раз, и на это дается 15 минут с момента отправки.

Как отменять отправку сообщений

Откройте приложение iMessage («Сообщения»).

Выберите сообщение, отправку которого нужно отменить. Нажмите на него и удерживайте палец до тех пор, пока не отобразится меню с быстрыми действиями.

Нажмите «Отменить отправку».

Эта возможность доступна в течение двух минут после отправки сообщения.

Если у собеседника установлена iOS 15 или более ранняя версия ПО, то он увидит сообщения, даже если их отправка была отменена. Если же его смартфон работает на iOS 16, он увидит уведомление о том, что вы отменили отправку сообщения (но не его содержание).

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Фото на обложке: Daria Gromova / Shutterstock