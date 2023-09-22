Что нового в iOS 17 для iPhone: главное

18 сентября состоялся релиз iOS 17. В новую версию операционной системы Apple добавила множество новых функций — как неожиданных, так и тех, о которых давно просили пользователи. Рассказываем о самых интересных.

Содержание

Какие устройства поддерживают iOS 17

‌iOS 17‌ совместим с версиями, начиная от iPhone‌ XS и новее. Это означает, что поддержка iPhone‌ 8, ‌iPhone‌ 8 Plus и ‌iPhone‌ X прекращена.

Полный список моделей iPhone‌, которые поддерживают iOS 17:

iPhone 14, ‌iPhone 14‌ Plus, iPhone 14 Pro, ‌iPhone 14 Pro‌ Max, iPhone 13, ‌iPhone 13‌ mini, ‌iPhone 13‌ Pro, ‌iPhone 13‌ Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, ‌iPhone 12‌ Pro, iPhone 12 Pro Max, ‌iPhone‌ 11, ‌iPhone‌ 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, ‌iPhone‌ XS, ‌iPhone‌ XS Max, ‌iPhone‌ XR, iPhone SE (2-е поколение или более поздней версии).

Обновления экрана блокировки

Новая функция «Ожидание» (StandBy) превращает iPhone в центр умного дома. Она включается автоматически, когда он заряжается и находится в горизонтальном положении. С обновлением также пришли интерактивные виджеты и другие функции.

Сообщения

Приложение «Сообщения» изменило дизайн, став менее загроможденным и более простым в использовании.

Еще одно обновление коснулось эмодзи — теперь их можно поставить в любом месте в iMessage, и даже создавать собственные стикеры из фотографий.

Новая функция «Отметить» (Check In) предназначена для обеспечения безопасности и позволяет друзьям и родственникам отслеживать поездки пользователя.

Конфиденциальность

В iOS 17 появилось множество опций, включая ограниченный доступ к вкладке «Приватный просмотр», удаление трекинговых ссылок, безопасные способы обмена паролями и многое другое.

Безопасность

Новые функции iOS 17, связанные с безопасностью, варьируются от предупреждений о конфиденциальном контенте, блокирующих нежелательные фотографии обнаженной натуры, до офлайн-карт и напоминаний о приеме лекарств.

CarPlay

Приложение не претерпело кардинальных изменений, но получило опцию SharePlay, которая позволяет всем пассажирам автомобиля участвовать в прослушивании музыки.

Скриншот: macrumors.com

Также был улучшен поиск местоположения зарядных станций для электромобилей.

Siri

С iOS 17 больше не нужно говорить «Привет, Siri», чтобы активировать голосового помощника. Достаточно сказать «Siri». Теперь ассистент может читать веб-статьи и распознавать запросы, идущие один за другим.

Safari

Теперь браузер позволяет создать разные пользовательские профили: для работы, дома и так далее. Также появилось заблокированное окно приватного просмотра, которое не открыть без аутентификации по Face ID или Touch ID.

Телефон и FaceTime

Пожалуй, наиболее заметные изменения претерпели приложения Телефон и FaceTime. Теперь пользователь может настроить изображение для контактов, которое увидят люди, когда он им позвонит.

Еще одна фишка — прослушивание голосовых сообщений в режиме реального времени, чтобы взять трубку, если это важно. Голосовые сообщения можно оставлять и в FaceTime.

Автозамена и клавиатура

Теперь в автозамену добавлен новый алгоритм машинного обучения, поэтому функция стала лучше работать, а исправлять ошибки стало легче.

Автозамена происходит быстрее, а стикеры находятся в том же месте, что и эмодзи, так что их можно использовать во всей операционной системе.

AirDrop

В AirDrop добавлена новая опция NameDrop, которая позволяет быстро обмениваться контактной информацией. Для этого достаточно просто соприкоснуться смартфонами.

Фото в тексте: Cnet

Также появились новые возможности для обмена данными с близкими устройствами.

AirPlay

Приложение получило пару новых функций, в том числе автоматическую трансляцию на ТВ и вывод наиболее часто используемого устройства в верхнюю часть интерфейса AirPlay.

Позже в этом году Apple также планирует внедрить функцию AirPlay в телевизоры отелей, чтобы пользователь мог просматривать свой контент без необходимости входить в учетную запись стриминга во время путешествия.

Погода

В приложении появились новый виджет для просмотра фаз Луны, а также возможность увидеть вчерашнюю погоду в прогнозе на 10 дней.

Здоровье

Основная новая функция приложения позволяет отслеживать настроение и вести статистику в течение дня и длительного периода времени, определяя, что влияет на самочувствие и как настроение меняется из-за разнообразной деятельности, например физических упражнений.

Приложение также появилось на iPad, получив несколько других новых фишек.

Карты

Впервые приложение получило поддержку офлайн-карт: перед путешествием достаточно загрузить нужный регион, и карта будет доступна даже без подключения к сотовой связи или Wi-Fi.

Фото и Камера

Приложение Фото теперь различает не только людей, но и питомцев, правильно определяя разных кошек и собак.

Фото в тексте: macrumors.com

Визуальный поиск работает с рецептами, символами на ярлычках одежды и многим другим, а также поддерживает видео.

У приложения Камера был улучшен интерфейс для QR-кодов и появились новые инструменты для выравнивания горизонта.

Apple Music

В iOS 17 Apple добавила давно запрашиваемые функции, такие как совместные плейлисты и плавный переход между треками. Также появились новые инструменты совместного использования CarPlay, титры песен и многое другое.

Заметки и Напоминания

Приложение получило ряд новых полезных функций. Впервые пользователь может связать одну заметку с другой, чтобы создавать документы в стиле «Википедии», а в Напоминаниях появилась новая сортировка продуктов, пользовательские разделы и отображение столбцами.

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Фото на обложке: Gamerslatam.info