Хитрости, которые сделают работу с iPad удобнее

Планшеты iPad и iPad Pro позволяют выполнять множество задач, не открывая ноутбук, но используете ли вы их возможности по максимуму? Портал Pocket-lint сделал подборку советов, которые помогут в этом.

Жесты

Как открыть App Switcher

Свайпните вверх и продолжайте вести палец в этом направлении. Так вы откроете App Switcher и сможете переключаться между открытыми приложениями.

Как зайти в «Пункт управления»

Для этого проведите пальцем вниз от значка батареи в правом верхнем углу экрана. Длительное нажатие на находящиеся в «Пункте управления» иконки позволит увидеть дополнительные параметры и настройки. Вы можете изменить элементы управления, открыв «Настройки» → «Пункт управления» → «Настроить элементы управления».

Как проверить системные уведомления

Чтобы увидеть последние уведомления iPadOS, свайпните вниз в левой части экрана. Окно с данными появится в его центре.

Как найти информацию на iPad

На домашнем экране свайпните вниз. Это откроет панель поиска и «Предложения Siri». Если к iPad подключена клавиатура, с той же целью можно нажать Cmd + пробел.

Как быстро переключиться между приложениями

Если вы работаете на iPad Pro 2018 года, то можете переключаться между приложениями, проводя пальцем снизу вверх по длинной белой полосе в нижней части экрана, — точно так же, как и на моделях iPhone без кнопок. В других моделях iPad для этого понадобится дважды нажать домашнюю кнопку Touch ID.

Как закрыть окна и приложения

Запустите App Switcher (см. выше) или свайпните вверх, находясь в приложении или окне, которое хотите закрыть.

Как вернуться на домашний экран

В iPad Pro для этого нужно быстро свайпнуть вверх, в других iPad — нажать домашнюю кнопку Touch ID.

Как разбудить iPad

Если у вас iPad Pro 2018 года, то просто нажмите на экран. В других моделях iPad для пробуждения понадобится нажатие на домашнюю кнопку Touch ID.

Как вернуться на предыдущую страницу

Если вы читаете документ в iBooks, нажмите на левую часть экрана iPad, и вы вернетесь на предыдущую страницу. В других приложениях, в том числе в Safari, для этого нужно свайпнуть вправо.

Как изменить ориентацию экрана

Просто переверните iPad по горизонтали для альбомной ориентации или по вертикали — для книжной. Если вы хотите, чтобы экран iPad не вращался, откройте «Пункт управления», а затем коснитесь значка со стрелкой вокруг замка.

Многозадачность

Как открыть плавающее окно

Режим Slide Over позволяет открывать одно плавающее окно поверх основного. Вот как это сделать: медленно свайпните вверх → появится панель Dock → уберите палец с экрана → нажмите и удерживайте иконку нужного приложения → перетащите его из Dock на экран.

Как переместить плавающее окно

Перетащите плавающее окно, удерживая нажатие на длинную серию линию сверху. Вы можете переместить его в левую или правую часть экрана.

Как разделить экран

Перетащите плавающее окно вверх или вниз. Оно заполнит свою половину экрана, разделив его таким образом с основным приложением. Пользоваться ими можно будет одновременно.

Как изменить размер окна

При разделении экрана каждое приложение занимает 50% его площади. Если вы хотите увеличить какое-то из окон, потяните за темную разделительную линию влево или вправо.

Как убрать разделение экрана

Проведите пальцем от темной разделительной линии к нижней части приложения, которое вы хотите закрыть. Оно переместится в плавающее окно. Чтобы окончательно его убрать, свайпните вверх.

Как вставить файлы в электронные письма и сообщения

Убедитесь, что у вас есть приложение для работы с файлами, совместимое с «Почтой» и «Сообщениями». Затем найдите нужный объект и перетащите его в текст.

Как скопировать текст / URL в заметки

Запустите Safari вместе с «Заметками» в режиме разделенного экрана. В Safari выделите текст или URL, который хотите скопировать, и перетащите его в «Заметки».

Общие советы

Как включить темную тему

Откройте «Настройки» → «Экран и яркость» и включите или отключите темную тему. Нажав на расположенные ниже «Опции», можно будет настроить расписание для нее.

Как узнать, какой у вас iPad

Откройте «Настройки» → «Основные» → «О программе». Там будет указана версия программного обеспечения, модель iPad и серийный номер устройства.

Как включить режим «Сегодня»

Режим «Сегодня» с самыми нужными приложениями и виджетами можно включить на домашнем экране iPad в альбомной ориентации. Для этого свайпните вправо, нажмите «Изменить» и активируйте соответствующую опцию.

Как настроить режим «Сегодня»

Прокрутите домашний экран в режиме «Сегодня» вниз и нажмите «Изменить». В открывшемся меню вы сможете настроить набор и порядок приложений и виджетов.

Как найти iPad

Если у вас есть другое устройство Apple, откройте приложение «Найти устройство» (зеленый круг с синей точкой на белом фоне) → нажмите на «Устройства» внизу → выберите из списка iPad → затем вы сможете воспользоваться рядом опций, например, включить воспроизведение звука, если думаете, что планшет лежит где-то поблизости.

Как скопировать и вставить

Выберите изображение или текст и сожмите его тремя пальцами для копирования. Для вставки разожмите три пальца.

Как отсканировать документ

Откройте приложение «Заметки» → коснитесь значка камеры в правом нижнем углу → выберите «Сканировать документы» и сделайте снимок документа.

Как сделать скриншот

Нажмите и быстро отпустите кнопку «Домой» и кнопку «Сон / Пробуждение». Все скриншоты появятся в приложении «Фотографии». На iPad Pro 2018 года нужно нажать и быстро отпустить кнопку увеличения громкости и кнопку «Сон / Пробуждение».

Как отправить фотографии на все устройства

Если вы включите iCloud Photos, то все снимки, которые вы делаете или редактируете на iPad или другом устройстве Apple, будут доступны на всех ваших гаджетах. Для запуска этой функции откройте «Настройки» → нажмите на свое имя вверху → iCloud → «Фотографии» → «Включить iCloud».

Как создать папку с приложениями

Удерживайте нажатие на приложение, перетащите его на то, с которым хотите объединить в одну папку, и она появится. Затем вы сможете ее переименовать, нажав на заголовок вверху.

Как подключить мышь

Для этого понадобится Bluetooth-мышь. Откройте «Настройки» → Bluetooth → убедитесь, что Bluetooth на мыши включен → выберите мышь в разделе «Другие устройства» → следуйте дальнейшим инструкциям, которые покажет планшет..

Как настроить Face ID для второго человека на iPad Pro 2018 года

Функция Face ID для разблокировки планшета по лицу позволяет вводить биометрию двух человек. Для сохранения данных второго пользователя выберите «Настройки» → «Face ID и пароль» → настройте «Альтернативный внешний вид».

Как добавить еще один отпечаток в Touch ID

В Touch ID можно добавить отпечатки пальцев до пяти людей. Для этого откройте «Настройки» → «Touch ID и пароль» → «Добавить отпечаток».

Как очистить историю поиска

Откройте «Настройки» → прокрутите до Safari → прокрутите до «Очистить историю и данные сайта».

Как изменить видимость информации на экране блокировки

Откройте «Настройки» → «Face ID и пароль» или «Touch ID и пароль» → прокрутите до раздела «Разрешить доступ при блокировке» и выберите, что будет отображаться на экране.

Аккумулятор

Как заставить iPad заряжаться быстрее

Попробуйте перевести планшет в режим полета. Для этого на начальном экране проведите пальцем вниз от правого верхнего угла и нажмите на «Режим полета».

Однако более надежный способ — купить зарядное устройство USB-C на 30 Вт от Apple и кабель USB-C-Lightning или кабель USB-C-USB-C, в зависимости от модели iPad. Если у вас есть MacBook, то вам может понадобиться только кабель, поскольку новые MacBook поставляются в наборе с быстрым зарядным устройством.

Как узнать о расходе заряда

Откройте «Настройки» → «Аккумулятор». Там будут две вкладки: со статистикой за последние 24 часа и за последние два дня. В каждой есть график и список приложений с информацией о том, сколько энергии они потребляют.

Apple Pencil

Как получить доступ к заметкам с экрана блокировки

Активируйте экран и дважды нажмите на него кончиком Apple Pencil. После этого вы сможете открыть «Заметки» и начать писать новый текст. Это сработает, даже если устройство заблокировано.

Чтобы включить эту функцию, откройте «Настройки» → «Заметки» → «Доступ к заметкам с экрана блокировки».

Как искать рукописные заметки

Поле для этого находится в боковом меню «Заметок». Вы можете использовать его для поиска как рукописных, так и напечатанных текстов. Если ваш почерк достаточно ясен, приложение в нем разберется.

Как изменить роль двойного касания Apple Pencil

Если вы используете Apple Pencil второго поколения с iPad Pro 2018 года, то можете изменить роль двойного касания.

Зайдите в «Настройки» → Apple Pencil. После двойного касания он может переключаться между текущим инструментом и ластиком, текущим инструментом и последним использованным или отображать цветовую палитру. Вы также можете полностью отключить эту функцию. Она недоступна для Apple Pencil первого поколения.

Smart Keyboard

На умной клавиатуре Apple можно нажать и удерживать клавишу Cmd, чтобы увидеть все доступные сочетания клавиш. В большинстве случаев они совпадают с сочетаниями на Mac.

Сочетания клавиш

Cmd + N: открывают новое окно, что удобно для разделения экрана в Safari.

Cmd + H: возвращают на домашний экран.

Cmd + пробел: открывают поиск по планшету.

Cmd + Tab: позволяют прокручивать открытые приложения.

Cmd + Shift + 3: делают скриншот всего экрана.

Cmd + Shift + 4: делают скриншот и автоматически открывают его в режиме разметки.

Как разблокировать iPad Pro с помощью Smart Keyboard

Если вы используете модель iPad Pro 2018 года с Face ID, то можете разблокировать планшет, просто посмотрев в камеру и нажав на пробел.

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