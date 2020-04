Тестируем Apple iPhone SE: возможности флагмана в компактном корпусе

SE is a new black

iPhone SE первого поколения был представлен в 2016 году. Тогда смартфон вышел в четырех цветах, в нем стоял процессор A9, как на iPhone 6s и 6s Plus. Внешне модель напоминала очень популярный iPhone 5s, который к тому моменту сильно уступал по характеристикам флагманским моделям.

Во втором поколении iPhone SE Apple сохранила его компактность, лишь немного увеличив диагональ (4,7’’ — как у iPhone 8, у SE первого поколения — 4’’), при этом производительность не должна уступать флагманскому iPhone 11 Pro, в котором стоит тот же процессор A13 Bionic. Дисплей у новой модели — Retina HD, также добавилась функция True None, которая подстраивает цветовую температуру под освещение. Есть тут и появившаяся на последних моделях функция распознавания длительности касания Haptic Touch.

В новой модели доступна беспроводная зарядка и есть влагозащита уровня IP67 — в тестах смартфон погружали в воду на глубину 1 метр на 30 минут.





Комплектация вряд ли кого-то удивит. Здесь и далее: нажмите на фото, чтобы увеличить





Вспомним про основную функцию смартфонов: в SE значительно улучшились опции связи. Это быстрый WiFi 6, Bluetooth 5.0 и гигабитный LTE, который превосходит привычный LTE по скорости до 6,5 раз (по данным Apple).

Но на этом отличия не заканчиваются.





Внешний вид

Есть на что посмотреть кроме компактного корпуса. Передняя и задняя панель iPhone SE выполнены из стекла, окантовка — алюминий (сочетание, зарекомендовавшее себя, например, еще в iPhone XR и 11).





Слева — iPhone SE, справа — iPhone XR





Интересно, что с iPhone SE к нам вернулась кнопка Home с Touch ID нового поколения (используется для входа в приложения, разблокировки, оплаты через Apple Pay и т.д.). Информацию об отпечатках пальцев Apple хранит на устройстве, не передавая в облако. Мне кнопка Home уже кажется непривычной, с первого раза не получается контролировать силу и продолжительность касания. Но это дело практики.

Из незначительных деталей — логотип Apple на задней панели у обновленного SE сместился в центр, как у iPhone 11 и 11 Pro.





Слева — iPhone 6s, справа — iPhone SE





iPhone SE второго поколения представили в трех цветах — черный, белый и красный (Product Red). При этом передняя панель у всех моделей будет черной.

Производительность

Apple приводит сравнение в скорости работы iPhone SE нового поколения с другими моделями. Так, процессор A13 Bionic в новой модели работает быстрее A9, стоявшего в предыдущем SE, в 2,4 раза, графика различается в скорости в 4 раза. iPhone 8 с процессором A11 Bionic проигрывает в быстродействии в 1,4 раза (в скорости графики — в 2 раза).

В iPhone SE также стоит 8-ядерный «нейронный движок» — Neural Engine, который сторонние разработчики могут задействовать в собственных приложениях. SE позволяет играть в игры, требующие хорошей производительности (например, Sky: Children of LightSky: Children of Light, The Enchanted World). Но в защиту прошлых моделей стоит сказать, что и на iPhone 6s играть в тот же Children of Light комфортно.

Отдельно про аккумулятор. За сутки с небольшим не очень интенсивного использования (включая час-полтора игр, скачивание приложений, тестирование камеры и постоянно включенную сеть и интернет) батарея разрядилась на 45%. Для меня это неплохой результат: если бы я использовала SE «на полную», заряда батареи на день мне бы хватило.

За время использования SE не нагревался, кроме видеозвонка в Zoom. Даже при получасовом использовании Zoom с видео SE нагрелся меньше, чем iPhone 11 (и потерял 15% заряда). Может быть, дело в том, что iPhone 11 уже не в состоянии «новый из коробки», но это меня все равно приятно удивило.

Камера

У iPhone SE «классическое» расположение камер — одна фронтальная в 7 Мп и одна на задней панели, широкоугольная в 12 Мп. Но возможности камеры сильно расширились и подбираются к флагманам. Так, на обеих камерах есть портретный режим, при котором можно дополнительно создавать глубину на фото с помощью размытия фона или установить один из шести типов освещения (в том числе режим светлой тональности, представленный осенью). Функция Smart HDR определяет человека на фото и автоматически подстраивает кадр под него, «вытягивая» слишком светлые или затемненные области на фоне.





На дневной съемке разницы между iPhone SE и iPhone 11 особенно не видно. Слева — снято на iPhone SE, справа — на iPhone 11 (без широкоугольной съемки)





А вот съемка в темное время суток на iPhone 11 (со специальным ночным режимом) кажется интереснее. Слева — снято на iPhone SE, справа — на iPhone 11 (с «выдержкой» в 1 секунду)





Сравнение широкоугольной камеры iPhone SE с iPhone 11. Cлева — съемка на iPhone SE, справа — широкоугольная камера iPhone 11. Снято с одной точки





Также стала доступна оптическая стабилизация изображения, включая видео, которое стабилизируется прямо в процессе съемки. Стабилизация впервые стала доступна в том числе на фронтальной камере в моделях iPhone в таком компактном корпусе.

Максимально доступное разрешение для съемки видео в новом iPhone SE — 4K, 60 кадров в секунду. На видео до 30 кадров в секунду доступна съемка HDR, которая дает возможность сохранять и темные, и светлые участки на одном и том же видео.

Кому подойдет

Переходить на SE с моделей, начиная с iPhone X, вряд ли имеет смысл — вау-эффекта не будет, к тому же придется привыкать к меньшей диагонали дисплея.

А вот кому точно стоит обратить внимание на новый SE: