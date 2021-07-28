Как скачать историю просмотров в TikTok

Многие пользователи задаются вопросом, можно ли найти в приложении историю просмотров роликов. К сожалению, в отличие от YouTube, в TikTok нет отдельной вкладки с этими данными. Но существует несколько способов найти случайно утерянные видео.

Если вы поставили лайк ролику или были подписаны на автора контента, все довольно просто.

Нажмите на значок «Я» в правом нижнем углу.

Если вы поставили лайк видео, нажмите на значок в виде сердца под своим профилем, чтобы увидеть превью всех понравившихся роликов.

Если вы подписаны на автора, нажмите на вкладку «Подписки», чтобы увидеть список всех, на кого вы подписаны. Затем нажмите на никнейм нужного человека, чтобы увидеть все его видео.

Однако, если вы не успели нажать лайк видео или подписаться на автора, то лучший способ найти свою историю просмотров — это загрузить ее.

Перейдите на страницу своего профиля (нажав на значок «Я» в правом нижнем углу). Нажмите на три точки, чтобы открыть настройки.

Далее перейдите в «Конфиденциальность» — «Персонализация и данные» — «Загрузка ваших данных».

На вкладке «Запросить данные» выберите формат документа и нажмите на красную кнопку.

Скриншот: The Verge

К сожалению, это довольно длительный процесс. Обработка и выгрузка данных может занять около 24 часов, а возможно и больше. После этого в той же вкладке появится красная кнопка «Загрузить данные». Приложение перенаправит вас в веб-версию TikTok, где необходимо будет снова войти в учетную запись.

Далее вы сможете загрузить заархивированный файл. В папке «Активность» можно найти текстовые файлы, которые содержат избранные эффекты, звуки и «Просмотренные видео». Именно там указан список дат и URL-адресов просмотренных роликов. Архив с данными можно скачать в течение четырех дней.

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