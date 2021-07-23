Уникальный формат: заявление о приеме на работу Стива Джобса выставлено на аукцион как NFT и в печатной форме

Рукописное заявление о приеме на работу, написанное Стивом Джобсом в 1973 году, выставлено на аукцион лондонским предпринимателем Олли Джоши. Приобрести можно как оригинальный документ, так и NFT-версию. Аукцион стартовал 21 июля в 9:41 по Тихоокеанскому времени — в это время Джобс представлял новый продукт Apple во время презентаций.
Как утверждается, одностраничный документ — первое заявление о приеме на работу бывшего CEO Apple. В нем не указаны ни название компании, ни должности. Однако оно было написано за год до того, как Джобс устроился в видеоигровую компанию Atari в качестве технического специалиста в 1974 году. А спустя три года он уже основал собственный культовый бренд Apple.
В качестве своей специализации Джобс указал английскую литературу, а в графе адрес — Рид-колледж, который он так и не закончил. В разделе с интересами и способностями можно увидеть «специалист по электронике» и «инженер-конструктор», а список навыков включает опыт работы с компьютерами, калькуляторами и конструкторскими технологиями.
Джобс заявляет, что у него есть водительские права, а доступ к транспорту «возможен, но маловероятен».
Фото в тексте: Олли Джоши
С 2017 года рукописная страница уже трижды выставлялась на аукцион. С тех пор ее стоимость выросла на 1200%, что доказывает ее привлекательность.
Технологический предприниматель Олли Джоши приобрел оригинал за $224750 в марте этого года на Лондонском аукционе. Текущее мероприятие озаглавлено как NFT versus Physical, а заявление выставляется в формате NFT и в физической форме.
Аукцион «призван подчеркнуть современные изменения в восприятии ценности». Джоши добавляет, что это событие может открыть абсолютно новый рынок предметов коллекционирования, в котором обе формы будут сосуществовать.
Торги стартовали 21 июля в 9:41 по Тихоокеанскому времени и закроются 28 июля в 2:00.
- Цифровая версия выставляется в партнерстве с NFT-маркетплейсом Rarible и должна быть оплачена эфиром.
- Физическая форма торгуется через компанию Snoofa, разрабатывающую ПО для аукционов, и может быть приобретена как за обычную, так и криптовалюту.
По мнению сооснователя Rarible Александра Сальникова, уникальный формат аукциона поможет выяснить, в чем кроется настоящая ценность.
Неназванный процент от продажи будет пожертвован благотворительным компаниям-партнерам Cancer Research Institute и One Laptop Per Child.
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