Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Уникальный формат: заявление о приеме на работу Стива Джобса выставлено на аукцион как NFT и в печатной форме

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Рукописное заявление о приеме на работу, написанное Стивом Джобсом в 1973 году, выставлено на аукцион лондонским предпринимателем Олли Джоши. Приобрести можно как оригинальный документ, так и NFT-версию. Аукцион стартовал 21 июля в 9:41 по Тихоокеанскому времени — в это время Джобс представлял новый продукт Apple во время презентаций.

Уникальный формат: заявление о приеме на работу Стива Джобса выставлено на аукцион как NFT и в печатной форме

Как утверждается, одностраничный документ — первое заявление о приеме на работу бывшего CEO Apple. В нем не указаны ни название компании, ни должности. Однако оно было написано за год до того, как Джобс устроился в видеоигровую компанию Atari в качестве технического специалиста в 1974 году. А спустя три года он уже основал собственный культовый бренд Apple.

В качестве своей специализации Джобс указал английскую литературу, а в графе адрес — Рид-колледж, который он так и не закончил. В разделе с интересами и способностями можно увидеть «специалист по электронике» и «инженер-конструктор‎‎», а список навыков включает опыт работы с компьютерами, калькуляторами и конструкторскими технологиями.

Джобс заявляет, что у него есть водительские права, а доступ к транспорту «возможен, но маловероятен».

Фото в тексте: Олли Джоши

С 2017 года рукописная страница уже трижды выставлялась на аукцион. С тех пор ее стоимость выросла на 1200%, что доказывает ее привлекательность.

Технологический предприниматель Олли Джоши приобрел оригинал за $224750 в марте этого года на Лондонском аукционе. Текущее мероприятие озаглавлено как NFT versus Physical, а заявление выставляется в формате NFT и в физической форме.

Аукцион «призван подчеркнуть современные изменения в восприятии ценности». Джоши добавляет, что это событие может открыть абсолютно новый рынок предметов коллекционирования, в котором обе формы будут сосуществовать.

Торги стартовали 21 июля в 9:41 по Тихоокеанскому времени и закроются 28 июля в 2:00.

  • Цифровая версия выставляется в партнерстве с NFT-маркетплейсом Rarible и должна быть оплачена эфиром.
  • Физическая форма торгуется через компанию Snoofa, разрабатывающую ПО для аукционов, и может быть приобретена как за обычную, так и криптовалюту.

По мнению сооснователя Rarible Александра Сальникова, уникальный формат аукциона поможет выяснить, в чем кроется настоящая ценность.

Неназванный процент от продажи будет пожертвован благотворительным компаниям-партнерам Cancer Research Institute и One Laptop Per Child.

Источник.

Фото на обложке: ifeelstock / Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Криптовалютную «Мону Лизу» с автографом создателя Ethereum продадут на аукционе NFT Stars
  2. 2 Нераспечатанный коллекционный картридж с игрой Mario продали на аукционе за рекордные $1,56 млн
  3. 3 Что Джобс дал Цукербергу, или как работает менторство и вдохновение в бизнесе
  4. 4 Как улучшить имидж компании без рекламы: подход Стива Джобса
МТС подкаст для бизнеса
Зачем МТС запустила подкаст для бизнеса
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

23 июля 2021

Конкурс стартапов от Visa

28 июля 2021

Конкурс Техновызов

28 июля 2021

Технологический конкурс для промышленных компаний

Все ВОЗМОЖНОСТИ