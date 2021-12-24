Работа и жизнь в США: как начать и построить карьеру маркетолога

RB.ru узнал, почему в США быстрее всего растет рынок бьюти, чем ценен диплом локального вуза, в чем плюсы корпоративной системы американских компаний и правда ли, что если ты работаешь с косметикой, ее у тебя очень много.

«Работа в локальной команде ограничивает креатив. Как будет выглядеть косметика, какой у нее будет аромат, текстура, упаковка — все это решает глобальная команда. Мне хотелось влиять на процесс, поэтому я решила найти работу в США», — говорит она. Сейчас девушка работает глобальным бренд-менеджером и отвечает в частности за выпуск продуктов и продажи. Недавно Мария вошла в рейтинг лучших молодых маркетологов мира.

Мария Мерзлякова родилась в Петербурге, училась на финансиста, но стала работать в бьюти-сфере. Два с половиной года назад она переехала в США, где окончила бизнес-школу и устроилась в Henkel .



Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, где окончила Высшую школу менеджмента. Косметика появилась в моей жизни случайно: по образованию я финансист. Так получилось, что много моих друзей работали в L’Oréal. И они так вдохновенно рассказывали о компании и корпоративной культуре, своих задачах, что мне стало любопытно и я решила тоже туда устроиться.

Работу в бьюти-индустрии представляют чем-то гламурным. Да, гламур присутствует, но это будет интересно и тем, кто работает с финансами и аналитикой. Для меня моя работа — это и красивый визуал, и цифры, и косметика.

Как будет выглядеть и пахнуть тушь, кто будет ее рекламировать, какой будет упаковка — все это решает глобальная команда. А ты никак не можешь влиять на продукт.

В какой-то момент я почувствовала, что мне тесно. В локальной компании креатив ограничен.

Мировые тренды в косметике задает Америка: там больше компаний в индустрии, гигантский рынок. Как правило, бренды строят продажи «80 на 20», из которых 80% приходится именно на США, остальное уже — Европа. В Штатах больше населения, доходы выше, много инфлюенсеров — люди очень любят и покупают косметику. Поэтому я задумалась о переезде именно туда.

Холмы над Лос-Анджелесом

Как я выбрала вуз и программу

Я решила, что адаптироваться к новой стране и устроиться на работу проще всего через обучение в местном университете. Информацию искала сама: начала с рейтингов MBA и Masters-программ по маркетингу. Я не брала консультации у студентов, которые уже прошли этот путь, хотя это и могло сэкономить много времени. Подготовка к поступлению заняла 1,5 года — это стандартный срок для подачи документов и прохождения всех собеседований.

Если в Европе документы подают только раз в год, то в Америке многие вузы принимают студентов «волнами». Я подавалась на MBA, там было больше этапов отбора.

Для поступления я собрала все оценки за бакалавриат, подтверждения участия в мероприятиях, резюме, итоги GMAT, составила список карьерных успехов и других достижений. У меня было четыре этапа отбора. Приемная комиссия спрашивала, почему я выбрала этот вуз и программу. Глава курса разговаривал со мной о маркетинге и карьерных целях. Затем было интервью со студентами и выпускниками программы, которые задавали неформальные вопросы. И в конце — знакомство с несколькими студентами, которых взяли на программу ранее.

Я поступила в несколько вузов, из которых выбрала Marshall School of Business в Университете Южной Калифорнии. На курсе я была младше всех, в основном туда брали уже состоявшихся специалистов — было много людей «за 30». Первые полгода мы учились в кампусе, а потом перешли на удаленку из-за коронавируса.

«При трудоустройстве лучше иметь диплом местного университета»

Смотрят ли в США на наличие диплома? Да. Но еще есть такой нюанс: при трудоустройстве желательно иметь диплом локального вуза.

Например, в Лос-Анджелесе у вас больше шансов устроиться на работу, если вы окончили Калифорнийский университет или Университет Южной Калифорнии, а не Гарвард.

Не могу сказать, с чем это связано. Возможно, с тем, что у местных университетов сильное комьюнити и влияние. А возможно, это позволяет вам лучше понимать реалии конкретного штата.

В школе было прикладное образование. Мы рассматривали разные кейсы, к нам приходили спикеры высокого уровня — например, руководитель отдела маркетинга Netflix, директор по маркетингу Hyperloop, старшие вице-президенты Adobe, Sony Entertainment, вице-президент 20th Century Fox, топ-менеджеры Facebook, Snapchat, Amazon, BMW и Google и не только.

В основном студенты устраиваются на работу благодаря нетворку, а если у кого-то не получается, на помощь приходит университет.

Когда я искала работу, подавала резюме и даже прошла несколько интервью в местные стартапы… В какой-то момент однокурсница пригласила меня на экскурсию в Coty — это французско-американский производитель косметических продуктов более 80 брендов, например, Hugo Boss, Escada, Balenciaga, Lacoste, Calvin Klein, Wella, Max Factor, Sally Hansen, Adidas, OPI, Kylie Cosmetics.

На экскурсии я заметила директора по маркетингу бренда, с которым я работала в России. Я подошла к ней, рассказала о себе, своем опыте и предложила помощь. Она оставила контакт и после нескольких интервью позвала на стажировку.

К тому моменту у меня уже было предложение от стартапа. Но я выбрала Coty: подумала, что если я буду работать с директором по маркетингу, у меня будет потом больше шансов занять высокую должность.

Вид из окна в офисе Henkel

Как получить контракт

Как перейти от стажировки к фултайму? Важно быть проактивным и делать больше, чем требуется. Я взяла на себя часть работы сотрудницы, которая ушла в другую компанию. Это помогло в глазах коллег стать постоянным членом команды, поэтому меня перевели на открытую позицию. В больших компаниях всегда много работы и не хватает сотрудников, а сам процесс найма занимает много времени, поэтому им проще устроить стажера, который уже все знает, чем взять кого-то со стороны.

Я не почувствовала, что ко мне при найме относятся как-то по-особенному, потому что я иностранка. Но вас спросят, имеете ли вы визу для работы. Обычно многие начинают работать по студенческой визе, которая выдается на 1-3 года. Если вы убедите работодателя в своей компетентности, он может помочь вам с рабочей визой. Но многие компании делают это неохотно — им проще взять вас на стажировку.

Рядом с домом

«Я отвечаю за концепцию и продажи»

Через полгода работы меня перехантили в Henkel. Сейчас я отвечаю за выход новых продуктов в линейке SexyHair и оборот продаж в США. В нашей команде около 50 человек.

Обычно у нас по 3-4 запуска в год. Я придумываю всю концепцию: запах, текстуру, дизайн упаковки, плюс отвечаю за глобальную стратегию бренда и его имидж.

Как проходит мой рабочий день? 60% времени занимают звонки, все остальное — презентации идей, продуктов и подготовка к ним. Обычно я работаю с 8 утра до 6 вечера, а по пятницам у нас короткий день до 12 часов. Иногда я могу работать сверхурочно или по выходным, если стоит что-то срочное.

Одно из правил — каждый понедельник до 12 дня у нас время «без звонков», чтобы ты смог распланировать неделю. Но как у других — не могу сказать.

Рабочее место дома

Про корпоративную культуру и бонусы

Мы делим помещение с офисом TikTok. Работаем в современном стеклянном здании с огромными открытыми пространствами. Весь наш коллектив располагается на одном этаже, даже сотрудники лабораторий, что очень удобно. В офисе есть салоны, где стилисты проходят обучение. Есть специальные зоны для корпоративных тусовок и встреч, а также место, где коллеги по пятницам пьют вино.

Из-за коронавируса мы работаем удаленно, поэтому я была в офисе раз пять. У нас есть внутреннее приложение, в котором нужно отметиться, если ты собираешься в офис.

Раньше у нас не просили ПЦР-тест и не спрашивали про прививку. В Америке относятся к этому аккуратно, потому что на тебя могут подать в суд за нарушение прав. Но на прошлой неделе сказали, что сотрудники должны загрузить данные о прививке. Если они не вакцинированы, для входа в офис нужен будет ПЦР-тест.

В Henkel любят праздники и ценят work-life balance.

Коллеги не станут меня отвлекать, если я скажу, что ушла на прием к врачу или закрыла компьютер пораньше, чтобы провести время с семьей.

У нас есть специальный канал kudos, чтобы выражать благодарность коллегам. Каждые две недели подводятся итоги: кто больше всего дал и получил kudos, награждается подарками от топ-менеджеров. Пару раз у нас были корпоративные игры.

В рамках работы мы ежегодно устанавливаем цели, которые могут как карьерными, так и личными, например, «более уверенно разговаривать с коллегами». При этом компания помогает с достижением: к примеру, вас могут отправить на курсы или тренинг.

У нас есть много бонусов, например, корпоративные скидки на автостраховку или частичное покрытие обучения. Самое ценное — хорошая медицинская страховка. Если вдруг она что-то не покрывает, я плачу с отдельного счета, который также спонсирует компания. Еще у нас есть бесплатный доступ к психологическим и юридическим онлайн-сервисам.

В Henkel и в Америке в целом много молодых специалистов на руководящих должностях. Но каких-то выдающихся случаев, вроде директоров в 25 лет, не бывает. Большинство американцев заканчивают школу к 19-ти годам, а бакалавриат — к 23-25-ти, плюс могут взять год на путешествия. Так что карьеру они начинают позднее, чем принято в России.

Офис Henkel

Про бьюти-индустрию в США

Как мы определяем, какой именно продукт производить и сколько? Наша команда ориентируется на несколько вещей. Первая — это тренды. У нас есть доступ к базам данных, аналитическим обзорам и исследованиям. Я изучаю, что изменилось в привычках потребителей, куда двигается индустрия, чем любят пользоваться. Второе — анализ соцсетей. И третье — это накопленный опыт, анализ текущего портфолио. Например, я смотрю, что у нас на 10 шампуней нет масок — значит, их нужно сделать.

Продукт без инновационной формулы запускают 1,5 года. Если средство содержит ноу-хау, то еще дольше.

Чтобы оставаться релевантным для потребителя, нужно выпускать до четырех продуктов в год. В декоративной косметике за счет сезонных коллекций число запусков еще больше — 5-6 в год.

В США сейчас несколько главных трендов. Первый — инклюзивность. У нас есть косметика для людей с ОВЗ, для людей разных национальностей и с разным цветом кожи и типом волос, косметика для людей старшего возраста и по разной цене — чтобы все могли ее себе позволить.

Второй — sustainability — устойчивое развитие: это бережное отношение к окружающей среде, этичность производства, экологичная биоразлагаемая упаковка, хорошие условия труда. Есть много нишевых маленьких брендов, которые ведут работу прозрачно, рассказывают о составах и т.д. И люди готовы сильно переплачивать за это.

«У меня есть корпоративная карта для покупки косметики»

То, что у людей, которые работают в бьюти, много косметики, — это правда. В компаниях большие корпоративные скидки. А если у тебя подружка в другом бренде — она тоже тебе может что-то подарить или принести. У меня есть корпоративная карта, которую я использую для покупок. Все это проходит как расходы на «анализ трендов».

Да, у меня дома много косметики, которую я раздариваю друзьям. Но это не так чтобы — вот, у меня нереальное количество баночек, потому что я так хочу. Это моя работа. И каждый продукт я тестирую на себе.

Средство проходит 3-4 раунда оценки. Мне нужно дать подробную обратную связь. Иногда сложно перевести впечатления в слова. Например, ты пробуешь и понимаешь, что хочется более вязкую текстуру или более жидкую. Или чтобы продукт пах на 10% меньше.

На серфинге

Почему важно развивать личный бренд

В этом году я попала в рейтинг 50 лучших молодых маркетологов мира по версии Drum. Для меня это стало в первую очередь оценкой профессионального сообщества: что я сильный маркетолог не только на уровне России, но и на глобальном рынке. Плюс, в Америке публичность играет роль: иногда более высокую должность получает тот, кто больше ведет соцсети и развивает личный бренд. А еще подобные рейтинги помогают легче завязывать контакты в LinkedIn.

Как попасть в рейтинг? Сперва определите цель: это нужно для поступления, для вас лично, для развития имиджа как специалиста? Затем составьте список существующих рейтингов. Посмотрите на критерии, найдите профили предыдущих победителей и почитайте, как они о себе пишут, найдите примеры прошлых заявок. Например, есть много инструкций, как подать заявку в список Forbes. Часто просят рекомендации от влиятельных людей из индустрии. Об этом тоже можно подумать заранее.

Город звезд

Благодаря Голливуду Лос-Анджелес — место концентрации звезд кино и шоу-бизнеса. Поэтому встретить звезду тут — обычное дело, особенно если знаешь, кто где живет и проводит время. Как-то я видела Адама Сэндлера, Рами Малека, серфила на одном пляже с Джоной Хиллом. По работе я общаюсь с известными стилистами, которые сотрудничают с Оливией Лопес, Хейли Бибер, Кайли Дженнер.

Тут огромное количество закрытых мероприятий, на которых собираются знаменитости, инфлюенсеры и их друзья. Но «быть кем-то» недостаточно, так как ярких личностей здесь переизбыток. Попасть на такие мероприятия можно только по знакомству. На известные мероприятия вроде Оскара, American Music Awards и Grammy попасть тоже нелегко, но возможно, опять же, по знакомству. Учитывая то, что каждый второй-третий человек в Лос-Анджелесе либо работает, либо связан с киноиндустрией, достать билет, конечно, проще.

На отдыхе

Минусы Лос-Анджелеса

На образ Лос-Анджелеса во многом повлияли фильмы и сериалы. Это только кажется, что тут красиво, пальмы, много солнца — и вообще все идеально. Красивая картинка характерна для Беверли-Хиллз, Малибу и еще нескольких районов. Есть и обратная сторона: высокий уровень преступности, большое число бездомных. Есть районы, где нельзя гулять в темное время суток, а передвигаться лучше только на авто.

Тут популярно приложение, где на интерактивной карте можно отметить, что рядом происходит что-то криминальное. И это выглядит страшно.

Постепенно ты привыкаешь, удаляешь приложение и при первой возможности переезжаешь в более безопасный район.

COVID-19 поменял город. В 2019-м Лос-Анджелес был обычным мегаполисом: много людей, пробки, атмосфера спешки и напряженности. Из-за коронавируса многие разъехались и начали работать удаленно. У многих появилась привычка проводить время на спорте или на природе. Мы с молодым человеком много путешествовали, начали заниматься серфингом — бываем на пляже до четырех раз в неделю.

Люди стали наслаждаться жизнью. Это привело к тому, что многие уходят с работы, когда компания возвращает всех в офис. СМИ сейчас пишут об этой проблеме: у корпораций большой отток сотрудников.

Здесь у меня уровень жизни выше, чем в Москве. Я приехала в Лос-Анджелес в том числе потому, что понимала — будет много солнца, природы и красоты.

Лос-Анджелес. Фото: Unsplash





«Человек со средним достатком не сможет купить здесь жилье, разве что в ипотеку»

Я живу в Западном Голливуде: это один из самых «русских» районов. Не могу говорить за всех, но комьюнити русскоязычных стартаперов маленькое и дружелюбное: все друг друга знают и что-то делают вместе.

В Лос-Анджелесе самая дорогая недвижимость в Америке, поэтому большинство предпочитает арендовать жилье. Я не скажу по ценам, так как не мониторю их, но в хорошем районе даже человеку со средним достатком квартира будет не по карману — придется брать ипотеку до конца жизни.

Стоимость аренды зависит от района и предпочтений. Студия или квартира может стоить и $1200, и $3000. Средняя стоимость — $1700—$2500 в месяц. Дом или таунхаус в хорошем районе будет стоить от $4500 в месяц.

Каждый район в Лос-Анджелесе — отдельная административная единица со своими правилами, налогами, даже полицией и стилем архитектуры. Различаются и уровень жизни, и то, как одеты люди. Если вы хотите снять жилье, советую поездить по разным районам и понять, какой вам ближе.

Хорошие квартиры расходятся за несколько часов. Поэтому, когда я искала жилье, ставила уведомления на дома в определенной зоне. Я удивилась, когда меня попросили принести рекомендацию от текущего арендатора, где он расписывал, какая я прекрасная, сколько и когда плачу за жилье. Мне даже позвонили на работу и уточнили, сколько мне платят, в какой день я получаю зарплату.

В США проверка бэкграунда — нормальная история: арендодатель смотрит на твой источник дохода, просит выписки из банка и звонит на работу. Правила съема строгие: договор заключается на год, и ты не можешь выйти раньше, иначе будешь платить неустойку. По контракту я не могу ставить на балкон большие растения и вывешивать белье. И подобных нюансов — множество.

Лос-Анджелес. Фото: Unsplash

«Тут свои правила small talk»

По официальным данным, средний доход на семью из 2-3 человек составляет $68 тысяч в год без учета налогов. Больше $100 тысяч в год считается доходом выше среднего. Но здесь много людей, которые получают и сотни тысяч, и миллионы в год.

Многие стремятся попасть в технологические компании, то есть Facebook, Google, Snapchat, Adobe — там самые высокие зарплаты. Именно здесь сидят все самые крупные киностудии и медиахолдинги, включая Netflix, Disney, 21st Century Fox и т.д.

Как одеваются местные? В Санта-Монике большинство ходит в спортивных костюмах и форме для йоги, в Беверли-Хиллз наряжаются в яркое и брендовое, в Малибу предпочитают бохо. По моим ощущениям, местные вообще не зависимы от глобальных брендов вроде LV, Prada и так далее — намного моднее носить локальные бренды. Например, Alo Yoga, Joah Brown, Reformation.

Здесь другой менталитет. Были вещи, которые меня удивили и под которые пришлось подстроиться.

Самое яркое — это общение. Тут есть свои правила small talk: тебя все с улыбкой спрашивают: «Как дела?». И когда ты приезжаешь из России, местное дружелюбие кажется странным. Ты восторгаешься и думаешь: «Какие классные люди!» А потом понимаешь, что это просто манера общения. И не всегда это искренне.

Но мне в целом все это нравится, так как положительно влияет на настроение. Да и люди разные — есть открытые ребята.

Лос-Анджелес. Фото: Unsplash

«Мне тут хорошо. Но я прикладываю усилия для этого»

Я чувствую себя хорошо в Лос-Анджелесе. Но я прикладываю усилия для того, чтобы так было. Я знаю много экспатов, которые приезжают и общаются только с русскими.

В начале мне было тяжело: я чувствовала языковой барьер, боялась говорить, не могла свободно пошутить — мне нужно было время, чтобы сообразить ответ. Сейчас у меня сложился круг общения: это русскоязычные люди и американцы. Тут меньше снобизма, чем в Европе. Если ты понимаешь, как все работает, что принято — тебе легко с этим мириться.

Я полюбила Лос-Анджелес и Штаты за безграничное разнообразие. Разнообразие людей, природы, еды, возможностей, архитектуры, одежды — в прямом смысле абсолютно всего.

Поэтому для меня найти «американскую мечту» — это про обретение своего места и стиля жизни. Любишь океан, здоровый образ жизни и серф? Тебе в Лос-Анджелес. Любишь прохладный климат, кататься на лыжах и жить среди стартаперов? Тебе в Сан-Франциско. Хочешь безумно красивую, но суровую природу вдали от мегаполисов? Тебе в Орегон.

А я знаю, что мое место мечты — это Лос-Анджелес.





Фото: личный архив героини