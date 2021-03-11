Как работает «умная полка» Amazon

С октября 2020 года любой розничный покупатель Amazon может приобрести Amazon Dash Smart Shelf — «умную полку», которая следит за запасами определенного продукта и при необходимости пополняет их, автоматически создавая заказ. Журналист Wired Лорен Гуд протестировала девайс и рассказала, каким Amazon видит будущее шоппинга.

Вкратце: удобно, но непредсказуемо

Плюсы: с момента установки «умной полки» туалетная бумага не кончалась.

Минусы: непонятно, когда Amazon решит пополнить запасы, и будет ли покупка выгодной.

Я не знаю, что заставило меня купить «умную полку» Amazon Dash, но это произошло ближе к концу 2020 года, а он был очень странным.

Amazon тестировала устройство почти год в сотрудничестве с малым и средним бизнесом. С октября 2020 года ее могут купить и обычные клиенты.

Задача «умной полки» — избавить владельца от необходимости самому совершать заказ.

Она поставляется в трех размерах: маленькая (7 на 7 дюймов), средняя (12 на 10) и большая (18 на 13). При этом каждая стоит $20.

Как и все продукты серии Amazon Dash, которые связаны с сервисом пополнения запасов, полка сама определяет, когда у вас заканчиваются товары.

В первую очередь устройство ориентируется на вес. Когда нагрузка становится слишком легкой, оно автоматически делает заказ.

Именно так Amazon представляет будущее покупок без интерфейса: вам даже не придется что-то делать, домашние приборы возьмут хлопоты на себя.

«Умная полка» поддерживает запасы таких недолговечных товаров, как бумага для принтера или корм для домашних животных. Предполагается, что это продукт, который нужен вам постоянно. Но она по умолчанию заказывает одно и то же, и не обязательно по самой выгодной цене. В мире Amazon удобство настолько ценно, что покупатель не обращает внимания на стоимость.

Фото: Amazon

Amazon предлагает множество решений, совместимых с полкой. На сайте ритейлера представлены тысячи вариантов по категориям: офис и IT, еда и напитки, личная гигиена, домашнее животное, ребенок. Поначалу ни один из них не казался привлекательным. Я стараюсь не пить из пластиковых бутылок, мне нравится рыться в интернете в поисках малоизвестных косметических средств, я заказываю зоотовары на Chewy.com, и у меня нет ребенка. Но среди популярных товаров была туалетная бумага. Она нужна всем. Трудно забыть, как быстро раскупались все предметы гигиены в начале 2020 года.

Очевидно, что Amazon показывает персонализированные рекомендации, а не только популярные. Чем еще можно объяснить, что я видела предложения о дополнениях для механических клавиатур Razer, масле для волос Olaplex и натуральных дезодорантах?

Рекомендации продуктов для «умной полки» удивили меня не меньше. В конце концов я выбрала упаковку туалетной бумаги за $26,13. Позже я нашла похожий товар на Walmart.com всего за $19,99 и практически идентичный — за $26,13. Я оформила подписку, и когда прибыла первая коробка туалетной бумаги, послушно сложила ее на «умную полку». Кстати, на ней поместились не все рулоны.

Шесть недель спустя у моей входной двери появилась еще одна гигантская коробка туалетной бумаги. Я проверила email и увидела, что заказ был сделан 25 января 2021 года. Видела ли я письмо в тот день? Может быть. Не помню. Я обратилась в Amazon, чтобы узнать, как можно отменить или скорректировать заказ. Все изменения можно внести в течение 24 часов после того, как полка разместит заказ. После этого он начинает обрабатываться, и вы не можете изменить или отменить доставку.

Фото: Amazon

Мне также было любопытно, что произойдет, если я положу на полку что-то потяжелее (или моя кошка захочет на ней вздремнуть) и смогу ли я спровоцировать повторный заказ, если просто уберу все с полки. Дэвид Джексон, директор программы Amazon Dash, говорит, что у полки есть инструменты для обнаружения необычной активности, но в конечном счете, «если клиент положит на полку другие предметы, она не будет знать, что это. Она может только учитывать вес».

Другими словами, не такая уж она и умная. Но затем я убрала всю оставшуюся туалетную бумагу с полки, и в течение 36 часов был сделан новый заказ.

Я спросила Дэвида Джексона, рассматривала ли Amazon другие способы сделать умную полку Dash более удобной для клиентов, например сделать уведомления более заметными или увеличить срок изменения заказа. Возможно, Amazon смог бы рекомендовать самые выгодные предложения? Что произойдет, если возникнет серьезный дефицит поставок тех товаров, которые Amazon предлагает в рамках программы Amazon Dash Smart Shelf?

Джексон избегал конкретики, говоря, что Amazon всегда работает над улучшением опыта. И он признал, что могут быть потребители, которые не хотят делать покупки таким образом — и это нормально.

«Я бы сказал, что большинство видов продуктов, на которые ориентирована "умная полка", — это те, о которых клиенты не хотят думать... Чаще всего это такие вещи, как туалетная бумага, корм для домашних животных или кофе», — отмечает Дэвид Джексон, директор программы Amazon Dash Smart Shelf.

Так что если вам не нравится идея оборудовать свой дом сенсорными полками, которые незаметно пополняют ваши запасы, просто не делайте этого. «Умная полка» Amazon Dash одновременно вызывает чувство неловкости и интригует. Сейчас технологии постоянно присутствуют в нашей жизни. Более того, они подталкивают нас к решениям, которые мы, возможно, даже не осознаем полностью. Мне бы хотелось сохранять свою независимость и осознанно принимать решения, не полагаясь на технологии, которые знают, что нам нужно, лучше нас.

С другой стороны, у меня не кончилась туалетная бумага с тех пор, как я установила полку.

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Фото на обложке: VH-studio / Shutterstock