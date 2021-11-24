3 стратегии, которые помогут справиться с нервами перед важным мероприятием

Проявления нервозности (избегание, отсутствие концентрации, нарушение сна) — все это препятствует достижению конечной цели — представить свой материал и себя наилучшим образом. Вот несколько способов справиться с беспокойством и перенаправить свои усилия.

Дни, предшествующие важной презентации, совещанию или встрече тет-а-тет с начальником, могут быть невыносимыми. Даже если вы не склонны к страху публичных выступлений, жизненно важное или ответственное событие может вызвать предтравматический стресс, который может варьироваться от неприятного до почти парализующего.

Разделяйте и властвуйте

Беспокойство из-за важного события может исказить восприятие, из-за чего задача кажется непомерно большой и почти непреодолимой. Когда это происходит, становится трудно подготовиться к событию с пользой — иногда хочется просто опустить руки и надеяться на лучшее).

Одно из решений — напомнить себе о фактическом времени, в течение которого предстоит выступать. Например, встреча продлится час.

Осознайте, что длительность мероприятия ограничена: каким бы неприятным оно не казалось, через час оно закончится.

Теперь, когда вы можете взглянуть на ситуацию иначе, разбейте событие на еще более мелкие фрагменты и оцените, какие из них вызывают наибольшую тревогу. Если это подготовка, вы будете знать, что нервную энергию можно сосредоточить именно на ней. Если вы чувствуете, что испытываете синдром самозванца, вам стоит задуматься об этом и обратиться за поддержкой.

Какова бы ни была причина беспокойства, разбивайте проблему на более простые части — это первый шаг к поиску целенаправленных действий, которые улучшат ваш результат и хотя бы частично освободят от стресса.

Отпустите контроль

Во многом тревожность, которую мы испытываем в связи с публичными выступлениями и презентациями на работе, связана с неуверенностью в себе. Ни в коем случае не стоит отказываться от подготовки и практики. Но независимо от того, сколько работы мы делаем заранее, всегда есть факторы, которые мы контролировать не можем.

Как объясняет доктор Эллиот Коэн в журнале Psychology Today, «суть проблемы заключается в требовании определенности в мире, который всегда условен и неопределенен. Именно это нереалистичное требование и порождает тревогу».

Перфекционизм, или просто попытка контролировать результат и реакцию на вашу презентацию, неизбежно вызовет тревогу и страх, что ваши результаты отклонятся от цели.

Не пытайтесь контролировать неконтролируемое — так вы будете меньше тревожиться.

Кажется, что это слишком сложная задача, и это действительно так.

Начните с малого: глубоко дышите, практикуйте осознанность и оставайтесь открытыми и гибкими к препятствиям, которые могут стать возможностями.

Тогда враждебный вопрос может стать шансом продемонстрировать свою компетентность, неудачное предложение — поводом улыбнуться и показать свою человечность, ошибка в PowerPoint — возможностью отвлечься от слайда и говорить экспромтом, с большей искренностью и убедительностью.

Совет принять неопределенность может показаться клише, но именно это поможет достичь того, чего вы даже не представляли.

Воспользуйтесь приманкой

Как только вы справитесь с мероприятием (а вы справитесь), найдите способ вознаградить себя за усилия. Возможно, это будет десерт за обедом, шикарный коктейль после работы или просто чуть больше времени на любимое хобби.

Фокус в том, чтобы дать себе хороший дофаминовый всплеск. А затем сделать его привычным для каждой презентации, стрессовой встречи или выступления.

Запуск дофамина через самовознаграждение позволяет вам контролировать и развивать цикл «мотивация — вознаграждение — закрепление».

В будущем каждое ответственное событие будет вызывать у вас положительные ассоциации. Это повысит мотивацию перед событием и поможет освежить и восстановить силы после достижения цели.

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