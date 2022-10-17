Первая в России виртуальная платежная карта выпущена футбольным клубом «Торпедо Москва»

Футбольный клуб «Торпедо Москва» совместно с Московским кредитным банком (МКБ) специально для болельщиков открыл выпуск виртуальных карт платежной системы «Мир» в сети Telegram в специальном чат-боте @FC_Torpedo_bot.
Для России такой продукт стал первым на рынке. Виртуальная карта выпускается за полторы минуты, не занимает место в кошельке и работает как обычная пластиковая. Это новый атрибут современного болельщика «черно-белых», которого нет у суппортов других спортивных команд.
Это возможность поддерживать команду каждый день. В подарок за оформление пользователь получает стильный стикерпак от художников из творческого объединения «Бей-беги».
Почему в Telegram?
Аудитория мессенджера растет ежемесячно. После обновления API Telegram, которое позволяет открывать Web App-страницы c поддержкой финансовых операций, приняли решение выпустить карту в чат-боте мессенджера.
Мессенджер Telegram не имеет доступа к карточным данным пользователя, так как вся информация Web App защищена софтом МКБ и становится доступной только после авторизации. Клиенту не стоит беспокоиться за сохранность личных данных.
Продукт разработан на платформе Open API с помощью технологического решения МКБ. Благодаря интеграции с сервисом МКБ клубу не нужно было создавать отдельное приложение или дорабатывать веб-портал. Стоимость хорошего мобильного приложения в среднем на рынке сегодня доходит до 10 млн рублей.
Как оформить карту?
- Найдите чат-бот @FC_Torpedo_bot.
- Поделитесь номером мобильного телефона.
- Ознакомьтесь с документами.
- Подтвердите выпуск паролем.
- Карта готова к использованию.
Фишки продукта:
- бесплатно открывается за пару минут;
- не занимает места в кошельке;
- можно добавить в Mir Pay, Samsung Pay и оплачивать покупки смартфоном;
- можно завести в Yandex Pay и платить в интернете без ввода реквизитов;
- баланс карты можно пополнить с карты любого российского банка;
- за покупки начисляется кешбэк баллами;
- карта подключена к программе лояльности «Привет, Мир!».
«Задача современного банкинга — делать так, как удобно клиенту. Продукт разработан с помощью технологического решения МКБ на платформе Open API. Это новое направление финтеха, которое позволяет использовать банковские разработки в любом нефинансовом проекте и масштабировать эффективные решения», — отметил Андрей Макаров, первый вице-президент по цифровизации и инновациям МКБ.
Фото на обложке: Krivosheev Vitaly /
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