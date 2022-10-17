Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории
Партнеры

Первая в России виртуальная платежная карта выпущена футбольным клубом «Торпедо Москва»

Истории
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

Футбольный клуб «Торпедо Москва» совместно с Московским кредитным банком (МКБ) специально для болельщиков открыл выпуск виртуальных карт платежной системы «Мир» в сети Telegram в специальном чат-боте @FC_Torpedo_bot.

Первая в России виртуальная платежная карта выпущена футбольным клубом «Торпедо Москва»

Для России такой продукт стал первым на рынке. Виртуальная карта выпускается за полторы минуты, не занимает место в кошельке и работает как обычная пластиковая. Это новый атрибут современного болельщика «черно-белых», которого нет у суппортов других спортивных команд. 

Это возможность поддерживать команду каждый день. В подарок за оформление пользователь получает стильный стикерпак от художников из творческого объединения «Бей-беги».

Почему в Telegram?

Аудитория мессенджера растет ежемесячно. После обновления API Telegram, которое позволяет открывать Web App-страницы c поддержкой финансовых операций, приняли решение выпустить карту в чат-боте мессенджера. 

Мессенджер Telegram не имеет доступа к карточным данным пользователя, так как вся информация Web App защищена софтом МКБ и становится доступной только после авторизации. Клиенту не стоит беспокоиться за сохранность личных данных.

Продукт разработан на платформе Open API с помощью технологического решения МКБ. Благодаря интеграции с сервисом МКБ клубу не нужно было создавать отдельное приложение или дорабатывать веб-портал. Стоимость хорошего мобильного приложения в среднем на рынке сегодня доходит до 10 млн рублей. 

Как оформить карту? 

  1. Найдите чат-бот @FC_Torpedo_bot.
  2. Поделитесь номером мобильного телефона.
  3. Ознакомьтесь с документами.
  4. Подтвердите выпуск паролем.
  5. Карта готова к использованию.

Фишки продукта:

  • бесплатно открывается за пару минут;
  • не занимает места в кошельке;
  • можно добавить в Mir Pay, Samsung Pay и оплачивать покупки смартфоном; 
  • можно завести в Yandex Pay и платить в интернете без ввода реквизитов;
  • баланс карты можно пополнить с карты любого российского банка;
  • за покупки начисляется кешбэк баллами;
  • карта подключена к программе лояльности «Привет, Мир!».

«Задача современного банкинга — делать так, как удобно клиенту. Продукт разработан с помощью технологического решения МКБ на платформе Open API. Это новое направление финтеха, которое позволяет использовать банковские разработки в любом нефинансовом проекте и масштабировать эффективные решения», — отметил Андрей Макаров, первый вице-президент по цифровизации и инновациям МКБ.

Фото на обложке: Krivosheev Vitaly / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Исследование — что поможет FinTech-компаниям повысить уровень технологичности?
  2. 2 Как быстро и эффективно создать приложение для финансового сектора — личный опыт
  3. 3 «Пошел делать свой бизнес и стал токсичен для компаний, где работал раньше». Интервью с основателем Payselection
  4. 4 На Smart Taler 2022 обсудят тренды в FinTech, майнинг, блокчейн и криптовалюты
  5. 5 Шесть аспектов перед выводом финтех-стартапа на банковский рынок: что необходимо учитывать?
Тест про бизнес
Узнайте, насколько хорошо вы знаете героев и яркие события российского бизнеса за последние 10 лет
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

17 октября 2022

GreenTech Startup Booster

19 октября 2022

Всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика»

19 октября 2022

«Лучшие практики наставничества»

Все ВОЗМОЖНОСТИ