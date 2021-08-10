Почему концепция «моя работа — моя жизнь» устарела

Наше отношение к карьере меняется. Люди уже начали отказываться от постоянной работы в офисе, чтобы быть свободнее, даже если это означает потерю в деньгах. Разбираемся в причинах подобных перемен и как изменится привычная трудовая жизнь.

В 18 и 19 веках условия труда были довольно тяжелыми и зачастую опасными. Рабочие дни были длинными, даже пожилые люди работали по 12 часов. Все это сильно влияло на личную жизнь людей.

Затем, в конце 19 века, мы вступили в эпоху массового производства и постепенно люди начали замечать изменения и в повседневной жизни. Условия труда улучшались, а бизнес становился крупнее, и люди стали задумываться о балансе между работой и личной жизнью. Теперь работали по 8-10 часов в день, а остальное время проводили с семьей и друзьями.

Затем наступила цифровая революция. Google, Facebook и другие технологические гиганты начали создавать для сотрудников мини-центры, которые сильно отличались от промышленных производственных объектов 19 века и больше походили на студенческие городки. Именно тогда трудовая и личная жизнь начали переплетаться. И это происходило не по необходимости, а по личному выбору работников.

Google была одной из первых компаний, которая отменила офисный дресскод, разместила в кампусах различные кафе, общественные пространства и другие удобства. Людям это действительно понравилось.

Однако сейчас, после пандемии, многое изменилось. Тысячи сотрудников Apple, одной из самых крупных и уважаемых компаний в мире, отказываются возвращаться в офис. И этому есть объяснение.

Некоторые стремятся работать в эффективной команде и готовы посвятить свою жизнь тому, чтобы стать отличным коллегой, руководителем или даже основателем бизнеса. Однако существуют и другие люди, которые не хотят, чтобы их жизнь определялась работой.

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Это называют «экономикой YOLO». Все чаще сотрудники осознанно увольняются, чтобы построить карьеру, которая дает им больше автономии и свободы. Даже несмотря на то, что она может приносить меньше денег. Такие люди «условному успеху» предпочитают гармонию во многих аспектах своей жизни.

Google, Facebook, Netflix, Microsoft, любая крупная компания в мире (а также подавляющее большинство малых предприятий) стремятся внушить сотрудникам, что работа — это главная цель в жизни людей. Конечно, у них могут быть семья и друзья, которых они безмерно любят. Но в первую очередь нужно постоянно доказывать приверженность своей работе.

Но действительно ли такой подход гарантирует более усердный труд?

Все больше людей осознают, что работа не должна быть главной и единственной миссией в их жизни. Необязательно посещать офис пять или даже шесть дней в неделю, чтобы быть эффективным сотрудником или руководителем. Они могут быть также производительны, работая вдвое меньше из дома или даже в путешествии.

Поэтому компаниям во всем мире придется переосмыслить способы вовлечения, мотивации и поддержки своих сотрудников.

Такие понятия, как «полный рабочий день» и «неполный рабочий день», могут остаться в прошлом. Наша жизнь не должна определяться трудовыми договорами. Компании станут внедрять 11-месячные контракты и 4-дневную рабочую неделю, чаще прибегать к услугам фрилансеров.

Наша жизнь не должна определяться трудовыми договорами. Компании станут внедрять 11-месячные контракты и 4-дневную рабочую неделю, чаще прибегать к услугам фрилансеров. Эффективность сотрудников будет определяться качеством работы, а не затраченным временем .

. Офисы в будущем не будут привязаны к конкретным локациям. Сотрудники будут работать на выездных площадках и коворкингах.

Сотрудники будут работать на выездных площадках и коворкингах. Работа мечты, вероятно, не будет зависеть от размера оклада или пенсионных отчислений. Вместо этого люди будут стремиться к свободе и возможности работать удаленно.

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