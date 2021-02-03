Кто такой Энди Ясси? Шесть фактов о новом CEO Amazon

2 февраля 2021 года основатель Amazon Джефф Безос сообщил , что уйдет с поста гендиректора и станет исполнительным председателем совета директоров. Его должность займет Энди Ясси, который работает в компании с 1997 года и управляет Amazon Web Services. Вот что стоит о нем знать.

Он был очевидным преемником

Хотя решение Джеффа Безоса оставить пост CEO стало неожиданностью, выбор преемника был вполне логичным. После того, как руководитель потребительского бизнеса Amazon Джефф Уилки сообщил, что покинет компанию в 1 квартале этого года, путь Ясси к креслу генерального директора был открыт. Было бы удивительнее, если бы Amazon нанял стороннего топ-менеджера.

Он предан Amazon

Amazon любит свои корпоративные мантры даже больше, чем другие технологические гиганты. Они подчеркивают, как важно ориентироваться на покупателя, оставаться скромным и пробовать новое, даже если есть шанс потерпеть неудачу. Ясси, который работает в компании с 1997 года, так же соответствует этой идеологии, как и сам Безос.

В 2017 году Ясси рассказал: «Одна из важных составляющих внутренней культуры Amazon и Amazon Web Services — мы хотим, чтобы сотрудники экспериментировали. Мы хотим, чтобы количество экспериментов на единицу времени было как можно выше, но оно не тратилось на идеи, у которых нет шанса. Мы хотим, чтобы покупатели рассказывали, что им важно, а мы придумывали что-то для них. И если что-то не сработает, никого из-за этого не уволят».

Он уже руководит важной частью бизнеса

Amazon Web Services (AWS) — это целый комплекс веб-сервисов, который приносит Amazon огромную часть выручки ($12,7 млрд за 4 квартал 2020 года). Более того, за тот же период на это направление пришлось 52% общего дохода (год назад — 75%). Похоже, что эксперименты, которыми гордится Amazon, спонсируются AWS.

Он не публичный человек

Если Джефф Безос — один из самых известных бизнесменов, то Ясси знают лишь те, кто посещал ежегодную конференцию AWS Re:Invent. Причина не только в том, что продажа веб-сервисов — не очень гламурное занятие. Согласно профайлу Ясси, подготовленному The Information в 2019 году, он далеко не прирожденный продавец. В прошлом он неохотно принимал участие в собраниях с крупными клиентами, такими как руководители компаний из списка Fortune 500.

Он уделяет внимание деталям

В 2017 году Энди Ясси рассказал, что рабочие группы в AWS очень независимы. Он также подчеркнул что для эффективного управления нужно знать, что происходит на каждом уровне организации.

«Одна из ошибок, которые часто совершают лидеры, — дистанцироваться от деталей бизнеса. А в реальности в любом предприятии что-то будет работать, а что-то нет. Это нормально. Если видеть проблему, можно ее исправить и быстро скорректировать курс. Но если отдалиться от деталей и не иметь правильных механизмов, чтобы понять ситуацию, если обнаружить проблемы, которым уже 6-12 месяцев, будет намного труднее их исправить».

Когда-то он работал продавцом

С 2003 года внимание Ясси полностью сосредоточено на веб-сервисах. Может показаться, что это направление далеко от основной деятельности Amazon, который позиционирует себя как розничного продавца. Но в самом начале своей карьеры в компании Ясси отвечал за продажи.

Сейчас многое изменилось. Часть товаров уже не упакована в коробки, а поступает через потоковые сервисы. Сейчас Энди Ясси вновь придется руководить торговыми операциями.

Источник.

Фото на обложке: Bloomberg / Getty Images