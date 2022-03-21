«Предпринимательство переоценено»: история успеха основателя Xiaomi Лэя Цзюня

Apple произвела революцию в области смартфонов. И хотя многочисленные конкуренты от Samsung и Nokia до Motorola вносили свои инновации, продукция Xiaomi выделяется особенным удобством и простотой. Сегодня бренд предлагает множество товаров — от смартфонов и телевизоров до наушников и сумок. Огромную роль в становлении Xiaomi сыграл один из ее основателей — Лэй Цзюнь, которого даже называют китайским Стивом Джобсом. Рассказываем, как Дзюнь пришел к созданию многомиллиардной корпорации.

Образование

Лэй Цзюнь — один из предпринимателей, которые произвели революцию в индустрии смартфонов. В 1999, 2000 и 2002 годах он входил в списки лучших деятелей сферы IT, а в 2012 году центральное телевидение Китая назвало его одним из ведущих бизнес-лидеров.

Цзюнь родился в китайском городе Сяньтао. В 1991 году он получил степень бакалавра в области компьютерных наук в Уханьском университете.

Цзюня вдохновлял пример сооснователя Apple Стива Джобса. Он хотел поскорее закончить колледж и построить собственный бизнес. И после выпуска у него была только одна цель — служить миру с помощью своих знаний.

Создание империи

В 1992 году Цзюнь устроился инженером в китайскую компанию по разработке ПО Kingsoft и вскоре стал ее CEO. Во время работы в компании он также основал Joyo.com — книжный онлайн-магазин, который был приобретен Amazon в 2004 году за $75 млн.

В начале этого десятилетия Цзюнь инвестировал в такие стартапы, как YY (разработчик социальных сетей) и UC (разработчик мобильных продуктов и услуг). Он также провел 70 раундов финансирования для Kingsoft.

Проработав 16 лет в Kingsoft, Цзюнь ушел с поста CEO по состоянию здоровья и стал вице-председателем. Спустя несколько дней он вложился в интернет-магазин одежды Vancl.com и мобильный веб-браузер UCWeb, а затем стал председателем UCWeb. Впоследствии этот браузер был приобретен Alibaba, и сегодня он обслуживает свыше 500 млн активных пользователей.

Фото на обложке: zhangjin_net / Shutterstock

В 2010 году Цзюнь решил реализовать свою цель — охватить часть быстро растущей индустрии смартфонов. 6 апреля 2010 года вместе с семью другими основателями он запустил Xiaomi Inc. Чтобы развивать компанию, нужна была команда — для этого Цзюнь обратился за помощью к сооснователю Google Сергею Брину.

Стартап Цзюня получил значительное финансирование от китайского миллиардера Ронни Чана, который контролировал конгломерат Hang Lung Properties, поддерживающий венчурную компанию Morningside Ventures. Помимо этого, в Xiaomi вложились Qiming, Ceyuan и IDG Capital.

«Предпринимательство переоценено. Секрет успеха — в упорной работе», — сказал однажды Лэй Цзюнь.

16 августа 2010 года Xiaomi запустила свое первое встроенное ПО на базе Android под названием MIUI. А в 2011 году компания выпустила первый смартфон Xiaomi Mi1, который был хорошо принят пользователями. За ним последовал Mi2 с более продвинутыми функциями.

С помощью интернет-магазина Mobicity компании захватывала рынок смартфонов в таких странах, как Великобритания, Австралия и многих других, а в 2013 году запустила серию смарт-ТВ. В течение трех лет после запуска Xiaomi стала четвертой по величине компанией в Китае и ведущей — в индустрии ПО.

В январе 2021 года стало известно, что Цзюнь покинул должность руководителя поздразделения смартфонов и электроники. Предприниматель сосредоточится на разработке автомобилей в рамках компании.

Сейчас в Xiaomi работают свыше 30 тысяч сотрудников. По данным Crunchbase, в общей сложности она привлекла $7,4 млрд. Среди ее инвесторов — Ratan Tata, DST Global, Qualcomm Ventures и Temasek Holdings.

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Фото на обложке: zhangjin_net / Shutterstock