LG обдумывает уход с рынка смартфонов после пяти лет убытков

За последние пять лет бизнес по продаже смартфонов принес LG Electronics убытки на $4,5 млрд (₩5 трлн), и компания может отказаться от этого направления. Слухи об этом возникают не в первый раз, но сейчас им есть подтверждение: CEO Квон Бон сок уже анонсировал масштабные изменения, а присутствие LG на рынке мобильных устройств продолжает сокращаться.

20 января 2021 года CEO Квон Бон сок разослал сотрудникам сообщение, в котором намекнул, что в подразделении смартфонов произойдут серьезные изменения.

«Независимо от каких-либо изменений в бизнесе смартфонов, рабочие места будут сохранены, так что беспокоиться не о чем», — говорилось в сообщении.

Представитель компании сообщил: «Поскольку конкуренция на мировом рынке мобильных устройств становится все более серьезной, LG пора принять хладнокровное и взвешенное решение. Рассматриваются все возможные меры, включая продажу, закрытие и сокращение бизнеса смартфонов».

Ходили слухи, что производитель может готовиться к сокращению или ликвидации этого подразделения.

Предполагается, что около 60% сотрудников будут переведены в другие подразделения или филиалы. Несмотря на неожиданный анонс смартфона с вращающимся дисплеем на выставке CES 2021 года, некоторые местные СМИ сообщили, что 26 января LG сделает важное объявление о своем подразделении смартфонов.

Это уже не первый случай, когда появляются подобные сообщения. Так, в 2019 году LG решила расширить аутсорсинг производства своих телефонов низкого и среднего класса.

Тогда производитель опроверг слухи, объяснив, что увеличивает масштабы производства оригинальных разработок, чтобы повысить эффективность и сократить расходы в убыточном подразделении бизнеса.

ODM (original development manufacturing) — производственный метод, который подразумевает, что подрядчики проектируют, разрабатывают и производят конкретный продукт в соответствии с заданными требованиями. Учитывая, что в прошлом году Samsung Electronics собиралась увеличить число заказов смартфонов по схеме ODM, стратегия LG казалась жизнеспособной.

По данным Counterpoint, в 2020 году по схеме ODM производилось более 30% смартфонов Samsung и более 70% — LG.

Слухи подкреплялись тем, что в течение последних пяти лет LG сообщала об убытках в бизнесе смартфонов. По состоянию на прошлый год это направление демонстрировало операционные убытки в течение 23 кварталов подряд, начиная со второго квартала 2015 года.

В третьем квартале 2020 года операционный убыток составил ₩148,4 млрд, сократившись с ₩206,5 млрд в первом квартале и ₩237,8 млрд во втором квартале. Однако за последние пять лет накопленный убыток достиг ₩5 трлн.

CEO LG Electronics Квон, вступив в должность в январе 2020 года, обещал изменить ситуацию в бизнесе смартфонов к 2021 году.

«Компания повышает прибыльность бизнеса смартфонов, сокращая расходы, и будет стремиться к росту на премиальном рынке в следующем году», — сказал Квон журналистам на церемонии по случаю Дня электроники и информационных технологий в декабре.

В прошлом году LG приняла смелое решение отказаться от своего бренда смартфонов серии G и запустить новые проекты. Компания выпустила два флагманских телефона: ориентированный на дизайн LG Velvet и LG Wing нового формата.

Несмотря на все усилия, присутствие LG на мировом рынке смартфонов сократилось.

По данным Counterpoint, в третьем квартале 2020 года LG отгрузила 6,5 млн смартфонов по сравнению с 7,2 млн в том же квартале 2019 года. Доля компании на рынке составляла 2%.

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