Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории
Партнеры

«Матрица» для курьеров: как алгоритмы управляют доставкой на последней миле

Истории
Кристина Манько
Кристина Манько

Редактор отдела спецпроектов

Кристина Манько

Стремительное развитие e-commerce произошло под влиянием нерыночных факторов: локдауны по всему миру и смартфонизация подтолкнули потребителей к активному цифровому потреблению товаров и услуг. В этот момент произошел всплеск спроса на доставку, к которому логистические компании оказались просто не готовы. 

Игорь Шиянов, СЕО Master Delivery, рассказал, как сервис компании Прямиком с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта смог обеспечить быструю, качественную и доступную доставку на последней миле.

«Матрица» для курьеров: как алгоритмы управляют доставкой на последней миле

На высоких алгоритмических скоростях 

Главное конкурентное преимущество логистических компаний — скорость. Поэтому бизнес с ручным управлением не может всерьез конкурировать с высокотехнологичными решениями. Сервис Прямиком от Master Delivery использует различные алгоритмы в логистических процессах, что делает доставку на последней миле предсказуемой и эффективной. 

Например, алгоритмы прогнозирования спроса и умной маршрутизации минимизируют время простоя курьеров и время ожидания заказов. Алгоритмы мультикатегорийной группировки заказов сокращают стоимость доставки для продавцов в 2 раза и позволяют курьерам больше зарабатывать — за меньшее время курьер развозит больше заказов на одном маршруте. 

Платформа Master Delivery построена на микросервисной архитектуре, и любой из наших основных алгоритмов может адаптироваться под ключевые клиентские задачи. Изначально сервис Прямиком был создан для доставки готовой еды — мы начинали бизнес как бренд-нейтральная доставка delivery-as-a-service в сегменте e-food. По мере роста количества заказов стало понятно, что наши технологии обладают гораздо большим потенциалом и могут эффективно использоваться в других сегментах e-commerce.

Сегодня Прямиком доставляет онлайн-заказы практически любых товарных категорий. Для этого мы разработали собственные технологические решения на базе искусственного интеллекта и машинного обучения в 3 функциональных направлениях: 

  • доставка готовой еды, 
  • доставка продуктов и товаров повседневного спроса,
  • доставка по требованию. 

В доставке готовой еды важнее всего скорость: еда должна быть горячей. Поэтому гиперлокальные алгоритмы e-food группируют не более четырех заказов на одном маршруте с временными окнами для каждого.

В обеденное время, выходные и праздничные дни нагрузка увеличивается, но прогнозное моделирование позволяет заранее оценить объем заказов с вероятностью примерно 90% и распределить нужное количество курьеров по ресторанам. Алгоритмы работают на живом потоке, непрерывно обрабатывая большие массивы данных и встраивая заказы в уже составленный маршрут. 

Два года назад доставка на следующий день считалась сверхбыстрой, сегодня покупатели просто не будут так долго ждать. 

Для категорий e-grocery и FMCG не так важна скорость доставки, как точность попадания в указанный временной промежуток. Поэтому в этом сегменте алгоритмы работают как на живом потоке, так и в формате планирования доставки в тот же день или на следующий день. Такой подход позволяет группировать до 20 заказов из разных категорий товаров на маршруте курьера по географическому признаку и с учетом временных окон.  Это означает, что один курьер за одну поездку может привезти сразу 20 заказов из разных интернет-магазинов по разным адресам в одном направлении. 

Внутригородская доставка по требованию — это, в первую очередь, доставка между частными лицами и доставка для локальных магазинов с малым количеством заказов. Точки выдачи и адреса получателей в этих алгоритмах становятся известны только в момент заказа, эффективность прогнозирования спроса значительно ниже, чем в сегменте e-food. Поэтому механизм работы реализован в двух режимах: сбор и доставка, а основными задачами алгоритмов при этом становятся группировка по геопризнаку с учетом временных окон и контроль количества курьеров внутри зон доставки.

Микросервисная архитектура платформы Master Delivery легко адаптируется под новые задачи

Мы постоянно тестируем, дорабатываем и добавляем функции и инструменты.  Оптимизация работы алгоритмов под ключевые требования в разных сегментах доставки сокращает потребность в курьерах и уменьшает стоимость каждой отдельной доставки — это выгодно для продавцов. При этом внедрение технологий в логистические процессы увеличивает удельную нагрузку курьера и, как следствие, курьеры больше зарабатывают. Это стратегия win-win.

За 9 месяцев работы сервис Master Delivery охватил более 200 городов России и вышел на международный рынок. Такой темп развития бизнеса присущ технологическим компаниям, которые развиваются быстрее, чем стартапы.

Технологии без границ

Master Delivery сегодня — международная франшизная платформа, охватывающая 14 стран и адаптированная для работы на самых распространенных языках мира. Это позволяет быстро масштабироваться в любой точке мира. Самая удаленная точка присутствия сервиса — США, где курьеры нашей сети работают на доставке продуктов из дарксторов. Также мы развиваемся в Италии и Германии, готовимся к расширению в Испании и ряде других стран. Мы видим, что российские технологии доставки действительно пользуются большим спросом в мире и во многих случаях значительно опережают свои зарубежные  аналоги. 

Непрерывное развитие — самый большой вклад в компанию

Мы уверены, что дальнейшее развитие рынка e-commerce будет сопровождаться повышением уровня автоматизации всех процессов, в том числе и доставки. Технологии на базе искусственного интеллекта будут брать на себя все больше задач: от поддержки пользователей и контроля физического состояния курьера до использования роботов и создания специальной инфраструктуры. Сегодня мы делаем лишь первые шаги на пути к самой короткой последней миле.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский производитель замороженных блюд Mealjoy привлек 30 млн рублей при оценке в 166 млн
  2. 2 Цифровые рельсы логистики: почему с инвестициями в эту сферу следует поторопиться
  3. 3 «Как я стал аналитиком»: путь от «чистого гуманитария» до работы в крупной фудтех-компании
  4. 4 Зачем eCommerce нужны роботы, и как Ozon RoboFactory помогает развивать индустрию
  5. 5 «Российский бизнес медлит с цифровизацией логистики» — как преодолеть сомнения и сделать первый шаг?

ВОЗМОЖНОСТИ

01 ноября 2021

Конкурс по поиску FoodTech-стартапов от Даниловского рынка

01 ноября 2021

Хакатон цифрового баланса Datatanz

02 ноября 2021

Премия «Путеводная звезда»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма