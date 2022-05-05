Чем заменить Twitter: платформа для микроблогов Mastodon

Блокировка зарубежных социальных сетей разделила пользователей: пока одни осваивают VPN, другие рассматривают альтернативные площадки. Покупка Twitter Илоном Маском и туманные заявления о будущем соцсети также стали поводом поискать ей замену. Рассмотрим один из возможных аналогов — платформу для микроблогов Mastodon: как она работает и в чем ее сходства и различия с Twitter.
Что такое Mastodon
Mastodon — социальная сеть для микроблогов с открытым исходным кодом, напоминающая Twitter. Там можно создать аккаунт, публиковать сообщения до 500 символов в одном «туте» (toot), версии «твита» в Mastodon, делиться изображениями и видео, а также подписываться на аккаунты других людей. В отличие от Twitter, Mastodon частично децентрализован, то есть ни одна компания не управляет сетью полностью.
Mastodon доступен через веб-клиент на любом устройстве с веб-браузером и через мобильный клиент на смартфонах и планшетах. Некоторые возможности платформы аналогичны Twitter, в том числе реплаи, «бусты» (от boosts, аналогично «ретвитам»), избранное (аналогично лайкам), хронологический просмотр публикаций и функции модерации, такие как блокировка и предупреждение о контенте деликатного характера.
Скриншот: Mastodon
Mastodon также предлагает функции, отсутствующие в Twitter. Например, автоматическое удаление публикаций определенной давности, запрос на одобрение подписок без ограничений для аккаунта и отказ от индексирования поисковыми системами.
Защитники конфиденциальности также могут порадоваться: на платформе нет рекламы, а значит и слежки, присущей рекламным сетям, как в других соцсетях. Но стоит отметить, что со временем это может частично измениться.
Серверы, на которых запускаются экземпляры Mastodon, работают в отдельности, а в код можно вносить изменения. Поэтому в будущем, когда Mastodon станет популярнее, а управление большими серверами — дороже, реклама, возможно, появится на некоторых экземплярах.
А на данный момент в Mastodon процветает атмосфера свободы, открытого кода и конфиденциальности.
Механизм работы
Социальная сеть Mastodon состоит из узлов (называемых «серверами» или «экземплярами»), на каждом из которых работает специальное ПО. Любой человек, у которого есть подходящий выделенный сервер, может запускать собственный экземпляр Mastodon, который затем можно объединить с другими или оставить частным.
Отдельные лица и компании могут полностью контролировать определенные сервера Mastodon. Поэтому у соцсети все же есть централизованные точки управления, но они не столь сконцентрированы, как у Twitter, Tumblr и Facebook*.
Скриншот: Mastodon
Программное обеспечение Mastodon — опен-сорс проект. Он основан на протоколе социальных сетей с открытым исходным кодом ActivityPub, разработанном Консорциумом Всемирной паутины (World Wide Web Consortium).
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В Mastodon пользователи регистрируют аккаунты в определенных серверах. После авторизации можно просматривать хронологию публикаций только из этого сервера. Если он соединен с другими, то в ленте появятся и туты от людей из других экземпляров.
Пользователи могут отправлять друг другу сообщения с помощью своим имен в Mastodon, например [email protected] Они похожи на адреса электронной почты, поскольку содержат адрес сервера и имя пользователя.
Регистрация
В целом, Mastodon распространяется свободно и бесплатно. Для начала откройте страницу «Сообщества» на сайте Mastodon и выберите сервер, к которому хотите присоединиться. Каждый из них посвящен определенной теме, например технологиям или играм. В некоторые можно вступить сразу, а в другие нужно запросить приглашение, которое должно получить одобрение у местного администратора. На данный момент самый популярный — это Mastodon.social.
Скриншот: Mastodon
Выбрав конкретный сервер, нажмите «Запросить приглашение» или «Вступить». Затем введите адрес электронной почты, придумайте имя пользователя и пароль. После подтверждения почты и получения одобрения (при необходимости) остается только войти в систему и начать вести микроблог.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Koshiro K /
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