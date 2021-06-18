AMC, GameStop и другие: почему растут «‎акции-мемы»

«‎Акции-мемы» или «‎мемные» акции, подобные AMC и GameStop, привлекли внимание финансового мира. Однако немногие понимают, что именно движет столь стремительным ростом их стоимости. В своем Twitter инвестор Сахил Блум рассказал о том, какие механизмы стоят за этим процессом. Приводим перевод его треда.

На данный момент нет единого определения акций-мемов. Обычно этим понятием обозначают акции, которые стремительно растут в цене за счет совместных усилий пользователей социальных сетей, таких как Reddit. Как правило, такое повышение не связано с деятельностью бизнеса. AMC и GameStop — одни из последних наиболее характерных примеров акций-мемов.

Как же это произошло?

В основе лежат две финансовые динамики: шорт-сквиз и гамма-сквиз. Рассмотрим механизм работы каждой из них.

Шорт-сквиз

В названии слово short (короткий) отсылает к концепции короткой продажи (short selling) — это некий способ сделать ставку на то, что стоимость акции снизится.

Короткий интерес (short interest) — показатель того, насколько активно актив продается на рынке. Это общее количество акций с короткими продажами (одолженных или проданных), которые еще не закрыты (куплены или возвращены). Обычно он измеряется в процентах от числа акций в обращении.

Шорт-сквиз происходит, когда актив с большим числом коротких продаж начинает стремительно расти в цене. В таком случае короткие продавцы могут быть вынуждены закрыть свои короткие позиции (купить акцию и вернуть ее брокеру). Это еще сильнее ускоряет повышение их стоимости.

В случае недавних акций-мемов, по мере роста активов AMC и GameStop короткие продавцы были вынуждены сразу закрыть все свои шорты. Это привело к увеличению числа покупок с целью вернуть одолженные акции и ускорению роста их стоимости.

Гамма-сквиз

Это понятие немного сложнее, поэтому постараемся рассмотреть его упрощенно. Оно связано с опционами и их косвенным влиянием на базовые акции.

Чтобы приобрести колл-опцион (call option) компании AMC, кто-то должен его продать. Покупатель платит небольшую сумму (премию) продавцу, который берет на себя обязательство в дальнейшем предоставить покупателю базовые акции по цене исполнения опциона.

В этом процессе риск ложится на продавца (часто его называют маркетмейкером). Если акции AMC поднимутся выше цены исполнения, он будет вынужден приобрести их по рыночной стоимости и продать покупателю по цене исполнения. Это несет за собой потенциально большие убытки.

Чтобы ограничить риски, используются разные инструменты, например хеджирование. Для этого при продаже опциона маркетмейкер также приобретает несколько базовых акций. Их количество зависит от «‎дельты» — показателя того, как сильно меняется цена опциона по отношению к колебанию доллара на бирже.

«‎Гамма» — скорость изменения дельты опциона. По мере повышения этих двух показателей положение маркетмейкера ухудшается: он вынужден приобретать все больше акций, чтобы хеджировать риск. Так работает гамма-сквиз (в упрощенном виде).

Поскольку объем покупок колл-опционов AMC неожиданно вырос, маркетмейкерам пришлось приобрести большое количество акций компании. Это и повысило их стоимость, а также привело к росту дельты и гаммы колл-опционов. А значит, маркетмейкерам потребовалось еще больше акций, что продолжало разгонять их стоимость.

Вывод

Таким образом, акции-мемы AMC, GameStop и других компаний подверглись как шорт-сквизу (короткие продавцы отчаянно скупали акции, чтобы закрыть свои шорты), так и гамма-сквизу (маркетмейкеры также активно скупали акции, чтобы хеджировать риск).

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