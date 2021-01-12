Это как панк-рок: менеджер по мемам из Instagram рассказал о своей работе

Знаменитая поговорка гласит: «Найди работу по душе и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». С годами она не теряет актуальности. Стратегический партнер и менеджер по мемам в Instagram Рики Санс рассказал, в чем заключается его работа и как ее получить.

Кем вы мечтали стать в детстве и похожа ли на это текущая должность?

На самом деле я не мечтал о чем-то конкретном, но я всегда хотел быть на 100% собой. Я был открыт всему, неважно в каком направлении двигалась моя жизнь.

Мне не нравилось двигаться по намеченному плану, особенно в школе. Иногда это сбивало меня с пути, но в основном я прислушался к зову сердца и посвятил свою карьеру творчеству, инновациям и развитию культуры, именно поэтому сейчас я работаю в Instagram.

Я философски отнесся к выбору собственного призвания, и за эти годы моя карьера развивалась в разных направлениях, но сейчас моя работа полностью отражает меня.

Мне нравится думать, что еще 10 лет назад этой должности не существовало.

Как вы получили эту работу?

Фактический процесс приема на должность довольно стандартный, и Instagram в этом отношении заслуживает высшей оценки, так как заботится о кандидатах.

Но некоторые проблемы возникали скорее с моей стороны. Каждый раз, когда я проходил собеседование по телефону, мне приходилось ехать и парковаться у какого-нибудь кафе, где были устойчивые связь и интернет. Там, где я жил, соединение было очень медленным.

Я так хотел, чтобы все прошло идеально, что пришлось пожертвовать собственным комфортом в условиях духоты и отключить кондиционер в машине, чтобы не создавать дополнительного шума. Первое собеседование проходило в разгар лета в Лос-Анджелесе, я так сильно вспотел, словно принял душ прямо в одежде.

Сейчас я понимаю, что проблему можно было решить, но первый разговор прошел на удивление хорошо, поэтому чтобы не сглазить, я решил придерживаться такого ритуала до конца.

Так чем именно вы занимаетесь на своей должности?

Моя работа заключается в тесном сотрудничестве и регулярном общении с сообществом мемов в Instagram. По сути, я помогаю аккаунтам и создателям мемов расти, развиваться и добиваться успеха на платформе. Я работаю с передовыми художниками, которые продвигают свою культуру и творчество в массы. Также я трачу много времени на поиск новых авторов и помощь в их развитии.

Я действительно горд тем, что сообщества мемов даже в трудные времена заставляют нас смеяться, привлекают внимание к глобальным проблемам и помогают справляться с трудностями.

Понимают ли родители, чем вы занимаетесь?

Частично. Поскольку я работаю в этой индустрии довольно давно, у них было время, чтобы понять мир, в котором я существую. Но объяснить моей тете, чем я сейчас занимаюсь, получилось не сразу.

Во многих наших ранних беседах я пытался объяснить, что такое мем, затем, что такое Instagram, а затем нужно было рассказать, что такое интернет. В конечном итоге все сводилось к экзистенциальным разговорам, настолько далеким от моей текущей должности, что я вообще забывал, как начался разговор.

Сейчас, я думаю, она поняла некоторые основы, потому что я ежедневно получаю от нее скриншоты с политическими карикатурами в стиле New Yorker.

Что вам больше всего нравится в своей работе?

Мемы — один из самых творческих способов самовыражения. Фактически, каждый день в Instagram публикуется более миллиона постов со словом «мем».

Приятно работать в таком тесном сотрудничестве с авторами, способными создавать свежий контент, который привлекает людей. Мемы постоянно меняются, поскольку они отражают то, что происходит в мире в текущий момент — я нахожу это действительно захватывающим.

Это культурное и художественное движение, основанное на юморе, самовыражении и общении, и я очень благодарен возможности принимать в этом непосредственное участие.

Возможно, через 20 лет появится документальный фильм Netflix о зарождении культуры мемов и следующее поколение будет изучать их так же, как сейчас мы исследуем истоки культуры скейтбординга, панк-рока и хип-хопа.

Как человек без большого опыта в отрасли может получить такую работу?

На самом деле настоящая должность и предыдущий опыт работы не важны. Необходимо быть увлеченным людьми, культурой и технологиями, а затем погрузиться в изучение развития коммуникации со времен наскальной живописи вплоть до сегодняшнего дня, когда мы ежедневно создаем мемы о происходящем и делимся ими.

Мем — это интерактивный опыт, поэтому он должен постоянно развиваться и меняться. Он требует от создателя повторения и отображения в нем своих собственных знаний и эмоций. Так что важно интересоваться психологией поведения и взаимодействия людей. Неважно, работали ли вы юристом или лесорубом, в этой работе вам помогут искреннее любопытство и страсть.

Какой совет вы бы дали новичкам в этой индустрии, особенно в это непростое время?

Instagram объединяет людей и позволяет им выражать себя в новой форме. В данный момент люди нуждаются в позитиве больше, чем когда-либо, поэтому я бы сказал, что положительный настрой и готовность открывать для себя новое являются ключевыми для работы в этой отрасли на данный момент.

Будьте открытыми и готовыми изменить свои идеи о том, кем, по вашему мнению, вы должны быть, и как вы должны это делать. Важно осознать, что вы и ваш опыт уникальны.

Какая личная черта делает вас наиболее подходящим для вашей должности?

Я считаю, что моя сила в том, что я не прекращаю развиваться и не чувствую, что повторяю то, что кто-то уже делал. Я восхищаюсь каждым, кто делает нечто новое, поэтому я стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь подобным идеям стать мейнстримом. Когда цель достигнута, мне нравится начинать процесс заново.

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Фото на обложке: Ed Zbarzhyvetsky / Depositphotos