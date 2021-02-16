Личный наставник: как Amazon контролирует водителей партнерских служб доставки

3 февраля Amazon подтвердила, что установит ИИ-камеры в некоторых фургонах доставки своих партнеров по программе DSP (Delivery Service Partner). Новость вызвала опасения по поводу конфиденциальности, хотя компания уже несколько лет использует приложение Mentor, отслеживающее поведение водителей в дороге. Как и камеры, эта мера направлена на повышение безопасности, но по словам сотрудников, технология часто выдает ошибки, а в некоторых случаях даже отслеживает их местоположение во внерабочее время.

Как работает Mentor

Приложение Mentor создано технологической компанией eDriving, расположенной в Нью-Джерси. Она разрабатывает инструменты для обеспечения безопасности дорожного движения для автомобильной и логистической отраслей. Водители Amazon должны запускать это приложение в начале каждой рабочей смены.

Mentor ставит оценку качества вождения под названием FICO каждому сотруднику. Согласно руководству по использованию, приложение оценивает такое поведение, как резкое торможение, превышение скорости, разговоры по телефону и переписки за рулем. Оно также отслеживает использование ремня безопасности и движение задним ходом, но эти показатели не влияют на общую оценку FICO.

Как и ИИ-камеры, Mentor предназначено для обеспечения безопасности водителей, однако некоторые из них обеспокоены тем, что ошибки в приложении могут привести к несправедливым штрафам со стороны менеджеров. У Mentor сложная система оценок: от 800 до 850 баллов помечаются как «Отлично», а от 100 до 499 — «Рискованно». Водители утверждают, что количество снятых баллов варьируется в зависимости от нарушения.

По анонимным заявлениям, показатели Mentor используются не только для оценки отдельных сотрудников, но и при ранжировании статуса транспортного партнера. Большое количество плохих оценок среди сотрудников снижает положение компании в рейтинге DSP. В результате Amazon может ограничить предоставляемые преимущества, такие как оптимальные маршруты.

В приложении также можно посмотреть свой результат относительно других членов команды. Есть опасения, что такая система заставляет водителей и DSP конкурировать друг с другом. Партнеры и без того находятся в непростом положении, поскольку Amazon с легкостью разрывает с ними контракты.

Недостатки приложения

Неправильно оценивает нарушения. Бывший водитель Девин Гонзалес, в прошлом месяце уволенный из DSP в Колорадо, рассказал, что не ответил на входящий звонок в пути, но приложение пометило его как нарушение. Оно ошибочно посчитало, что водитель использовал телефон за рулем.

Эдриэн Уильямс работала в Amazon до июля прошлого года. Она запускала Mentor через электронный сканер, с помощью которого водители указывают, что они прибывают на конкретную точку на маршруте. Уильямс использовала устройство только во время остановки, однако приложение помечало это как отвлеченное вождение. Каждый раз, когда она пребывала в пункт назначения, ее оценка снижалась.

Приводит к штрафам. Иногда DSP-компании используют данные Mentor, чтобы штрафовать водителей. Если оценка падает ниже определенного порога, сотрудника могут отстранить от работы на несколько дней или даже неделю, лишить бонуса или льгот. Например, некоторые DSP оплачивают полную смену, даже если работа была выполнена раньше. Однако, если оценка FICO слишком низкая, водитель получает деньги только за отработанные часы.

На форумах Reddit и в группах Facebook есть множество необычных советов о том, как поднять рейтинг в Mentor. А в одном из видео на YouTube водитель советует завернуть в свитер телефон, на котором установлен Mentor, и положить его в бардачок машины. Так он не будет трястись во время движения, что иногда приложение ошибочно принимает за использование устройства за рулем.

Не избавляет от нарушений. И хотя Mentor направлено на повышение безопасности на дороге, некоторые водители признались, что иногда идут на риск, поскольку боятся получить выговор от менеджеров, которые ожидают быстрой доставки. Mentor также способно отслеживать, пристегнут ли водитель во время движения. Некоторые просто помещают пристегнутый ремень за спиной, что не засчитывается как нарушение.

Некоторые замечания также можно оспорить прямо в приложении, но это редко решает проблему. Водитель из Огайо сообщил, что в ответ присылается лишь письмо с извинениями, и больше никаких мер не предпринимается. «eDriving не понимают, насколько важна оценка для водителя», — считает он.

Постоянно отслеживает местоположение. Некоторые DSP предоставляют корпоративный телефон, на который устанавливается Mentor. Однако так делают не все, а значит водителям приходится загружать приложение на личный девайс. Mentor использует GPS, и для его корректной работы рекомендуется разрешить ему всегда получать данные о местоположении.

По словам Уильямс, ее компания Richmond, расположенная в Калифорнии, не предоставляет корпоративные телефоны. Она отказалась устанавливать Mentor на свой девайс, поэтому DSP все же выдала ей другой телефон. Тем не менее большинство ее коллег побоялись отстоять свои интересы и, как считает Уильямс, позволили своему работодателю постоянно следить за ними через личное устройство.

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