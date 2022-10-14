Что известно о планах Meta* по разработке AR- и VR-оборудования

Quest Pro — первое в серии устройств высокого класса, которые будут выпускаться наряду с потребительскими VR-гарнитурами Quest. Вот что еще выяснилось в ходе конференции о будущих AR- и VR-девайсах Meta*.

11 октября прошла ежегодная конференция для разработчиков Meta Connect*. Компания представила продвинутую VR-гарнитуру Quest Pro за $1,5 тысячи. Автономное устройство оснащено последним процессором Qualcomm XR2, отслеживанием лиц, смешанной реальностью и улучшенной оптикой, упрощающей чтение текста в VR.

Во время пресс-конференции, прошедшей до Meta Connect*, руководство компании показало презентацию, демонстрирующую предстоящие релизы Quest Pro и Quest. Журналист Protocol Янко Реттгерс, побывавший на мероприятии, предположил, что устройства будут выпускаться одно за другим: в 2023 году может появиться новая потребительская гарнитура Quest, а в 2024 году — версия Pro, и так далее.

Однако CTO Meta* Эндрю Босворт не подтвердил это, сообщив, что компания превращает прототипы в продукты по мере готовности технологии.

Время как решающий фактор

Для Meta* сроки крайне важны. Представляя Quest Pro, компания, вероятно, намеревалась опередить Apple, которая планирует выпустить премиум-гарнитуру смешанной реальности в следующем году.

Босворт не упомянул Apple во время разговора с журналистом Protocol. Тем не менее он сказал, что не стоит допускать больших промежутков между релизами, так как «мы по-прежнему наблюдаем большой рост на рынке».

Время будет определять релизы и будущего AR-оборудования. По словам Босворта, потребительские девайсы могут появиться еще не скоро. «Технология настолько новая, что, вероятно, потребуется время, прежде чем она станет широко доступной», — сказал он.

В 2019 году Meta* сообщила, что разрабатывает собственные AR-очки, а год назад представила прототип под названием Project Nazare. На этой неделе компания также объявила, что работает над еще одними AR-очками в сотрудничестве с Luxottica, владельцем Ray-Ban.

Пока компании не раскрывают подробностей этого проекта. Руководитель подразделения носимых устройств Luxottica Рокко Базилико сообщил лишь то, что новые очки предоставят «портал в метавселенную», а их цель — «воплотить дополненную реальность в жизнь с красивым дизайном».

Аналогичный путь

Дорожная карта Meta* для AR напоминает подход, выбранный для VR: создать устройство высокого класса с новейшими сенсорами и функциями, а также представить более дешевые и менее оснащенные очки в партнерстве с Ray-Ban. Они, вероятно, будут более сфокусированы на вспомогательных технологиях, чем на полном погружении.

Однако любая из этих моделей, скорее всего, появится лишь через несколько лет. По словам Босворта, «все это получит большое развитие под конец десятилетия». Тем не менее он добавил, что первые девайсы могут появиться раньше.

Разработка AR требует гораздо больше времени, чем VR. Дело в том, что многие технологии необходимо создавать с нуля, тогда как для первых VR-гарнитур применимы уже существующие мобильные процессоры и дисплеи.

Акцент на социальное взаимодействие

На Meta Connect* также выступил Джон Кармак — бывший CTO Oculus, который теперь консультирует подразделение Meta* Reality Labs. Он долго рассуждал о премиум-функциях Quest Pro, из-за которых его стоимость и достигла $1,5 тысяч.

Новые контроллеры со встроенными датчиками слежения: «Не ясно, стоит ли оно того».

Функции смешанной реальности: «Я не большой сторонник MR. Ее применение еще не приносило больших побед».

Датчики для отслеживания глаз и лиц, которые улучшат анимацию аватара: «Я не из тех, кто может оценивать что-то, предназначенное для социального взаимодействия».

Под руководством Кармака Meta*, скорее всего, пошла бы в обратном направлении и создала более бюджетную версию Quest. Один из причин, по которой компания разработала Quest Pro, — изучить новые технологии, а затем дополнить ими более доступные потребительские девайсы.

Как сообщил Босворт, возможности улучшить визуальную точность модели Quest ограничены. Он предположил, что Meta* может сделать функции отслеживания глаз и лиц более доступными, если они будут пользоваться популярностью в Quest Pro.

Это прослеживается в планах Meta* относительно метавселенной: компания хочет повысить реалистичность аватаров, чтобы они могли передавать сложные социальные сигналы.

Но нужно ли это пользователям? Возможно, что максимальная реалистичность покажется им не столь важным фактором, и многие выберут более проработанные игры, а не аватаров, способных подмигивать и хмуриться. В таком случае Meta* станет уязвимой перед конкурентами.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock