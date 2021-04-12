Microsoft ведет переговоры о покупке Nuance за $16 млрд

Microsoft готова заплатить около $56 за акцию или около $16 млрд. При такой оценке Nuance станет вторым по стоимости приобретением Microsoft после LinkedIn, купленной за $27 млрд в 2016 году.

С декабря 2020 года Microsoft ведет переговоры по покупке разработчика программ распознавания речи Nuance Communications. Источник, близкий к ситуации, сообщает, что в понедельник 12 апреля компании могут сделать заявление о подписании сделки.

Планы иллюстрируют недавние попытки Microsoft расширить свой бизнес с помощью поглощений. В прошлом году Microsoft планировала приобрести американское подразделение TikTok, а в марте компания закрыла сделку по поглощению разработчика видеоигр Zenimax.

Nuance соответствует направлению бизнеса Microsoft, которое обслуживает бизнес и правительства. Компания зарабатывает на продаже инструментов для распознавания и транскрибирования речи (во время визитов к врачу, звонков в службу поддержки клиентов и голосовой почты).

В четвертом квартале 2020 года компания сообщила о чистой прибыли в $7 млн при выручке примерно в $346 млн, при этом выручка снизилась на 4% в годовом исчислении.

Компания Nuance была основана в 1992 году и по состоянию на сентябрь 2020 года насчитывала 7100 сотрудников.

Человек, близкий к переговорам, сообщил, что Microsoft впервые обратилась к Nuance в декабре и готова заплатить за Nuance около $56 за акцию. Таким образом, оценка компании составит около $16 млрд с премией в 23% к акции (по состоянию на пятницу цена закрытия за акцию составляла $45,58).

Ранее Bloomberg сообщил о планах Microsoft приобрести Nuance. Microsoft отказалась от комментариев. Представитель Nuance не сразу ответил на запрос о комментариях.

При оценке в $16 млрд Nuance станет вторым по стоимости приобретением Microsoft после покупки LinkedIn за $27 млрд в 2016 году.

Сделка может расширить возможности Microsoft в разработке голосового программного обеспечения. У корпорации есть ряд инструментов разработчиков, которые позволяют приложениям транскрибировать речь в текст. Она уже добавляет функцию распознавание речи в такие продукты, как поисковая система Bing и коммуникационное приложение Teams.

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