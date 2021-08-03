Японские ученые предложили запускать космические аппараты с помощью микроволновых лучей

Чтобы это исправить, одна из многочисленных команд исследователей, изучающих альтернативные двигатели, предложила необычную идею: питать ракеты с помощью микроволнового луча, направленного с земли.

Несмотря на то, что SpaceX уже запускает коммерческие миссии на МКС, космические полеты по-прежнему обходятся дорого и потребляют много ресурсов. Дело в том, что большую часть хранилища крупных и тяжелых ракет занимают запасы топлива.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в Journal of Spacecraft and Rockets, команде японских инженеров из Университета Цукуба удалось снабдить питанием небольшой беспилотник с помощью микроволнового луча прямо во время полета.

В пресс-релизе исследователи сообщили, что до проведения эксперимента они не были уверены в выполнимости этой идеи. Но теперь они считают, что микроволновые лучи позволят не только поднять самолет в воздух, но и однажды запустят ракеты на орбиту.

Ранее другие исследователи уже экспериментировали с возможностями микроволновых лучей. Однако японские инженеры стали первыми, кто попытался применить их за последние десятилетия. А значит, в их распоряжении были более мощные лучи, усовершенствованные технологии и продвинутые системы отслеживания. Это позволило избежать ошибок предыдущих экспериментов.

«Мы использовали современную систему отслеживания лучей, чтобы дрон получил максимально возможное количество микроволновой энергии», — рассказал ведущий автор исследования и инженер из Университета Цукуба Кохей Шимамура.

По его словам, чтобы еще сильнее повысить эффективность передачи энергии, инженеры также настроили фазы микроволн с помощью аналогового фазовращателя, который синхронизировался с устройствами GPS.

Команде удалось передать дрону достаточно энергии, чтобы удержать его в воздухе. Однако пройдет еще немало времени, прежде чем этот подход будет применяться для запуска космических миссий.

По данным исследования, общая энергоэффективность эксперимента составила всего 0,43%. Потеря энергии происходила при преобразовании луча и улавливании его дроном, который затем превращает его в электричество.

По большому счету, это огромные потери. Однако результат уже заметен: в своем предыдущем эксперименте с использованием дрона в фиксированном положении та же команда добилась эффективности всего в 0,1%.

«Результаты показывают, что нам еще нужно работать на улучшением эффективности передачи и тщательно оценить целесообразность этого подхода для питания самолета, космического корабля и ракеты», — утверждает Шимамура.

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