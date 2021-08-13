Почему майнить биткоины становится все труднее

Сеть биткоина регулярно обновляется, и усложняются криптографические задачи, которые нужно решить машинам. Очередное обновление стало первым после введения запрета на майнинг в Китае. Теперь, по оценкам, решить блок будет на 7,3% труднее. Это означает, что майнинг станет менее выгодным. Разбираемся, чего ожидать криптоэнтузиастам в ближайшем будущем.

«Хешрейта все еще на 42,1% ниже по сравнению с пиком в мае 2021 года, когда произошел исход из Китая», — отмечает Джейсон Дин, аналитик криптоконсультационной компании Quantum Economics. Хэшрейтом называют единицу вычислительной мощности в сети. Дефицит хешрейта означает, что майнеры, которые имеют доступ к сети биткоина прямо сейчас, могут хорошо заработать.

Возвращаясь в онлайн

До того, как Китай был отключен от сети, на него приходилось 54% от общего хешрейта биткоина. Весной в стране был введен запрет на добычу криптовалют, и этим сразу же воспользовались в других частях света. Чем меньше людей и чем меньше вычислительная мощность, тем больше времени занимает проверка транзакций и выпуск новых биткоинов.

Таким образом, из-за отклонения от нормы алгоритм самокорректировался, а в июле сложность вычислений упала на 28%. Внезапно создать новый биткоин стало проще, и блоки транзакций снова начали решать в среднем за десять минут. Эта особенность кода биткойна — важнейшая часть его сетевой архитектуры.

«В сети биткоина не было простоев. На самом деле это самая хитроумная часть программного обеспечения для биткоинов: регулировка сложности», — объясняет инженер по добыче биткойнов Брэндон Арванаги.

Это событие стало «черным лебедем» для индустрии, и, по словам криптомайнера Алехандро де ла Торре, оно сделало многих людей намного богаче.

Дин отмечает, что из-за новой корректировки майнить биткоин стало на 7,3% менее выгодно.

Корректировка сложности также отражает тот факт, что мир майнинга уже достиг дна с точки зрения глобального хешрейта. С конца июня майнеры быстро возвращаются в сеть.

Динамика хэшрейта в сети биткоин, H/s. Диаграмма: Blockchain.com

«Мы увидели минимальный хешрейт, и с этого момента он только растет, — говорит Майк Кольер, генеральный директор компании по производству цифровой валюты Foundry, которая помогла доставить в Северную Америку оборудование для майнинга на сумму более $300 млн. — Эта корректировка отражает тот факт, что майнеры наращивают мощности и подключают новые машины. Из Китая поступило огромное количество оборудования, которому необходимо найти новое место», — говорит он.

Восстановление сети биткоина

Некоторые из машин, которые вновь подключаются к сети, это те же компьютеры, которые ранее работали в Китае.

«Большинство из этих парней не могут переехать в США из-за ограничений на въезд, потому что они не говорят по-английски и никогда в жизни не покидали регион Сычуань... Вместо этого они продали все свое оборудование, — объясняет Де Ла Торре, вице-президент майнингового пула Poolin со штаб-квартирой в Сингапуре. — По всему миру наблюдается активная перепродажа этих машин».

Но многие сборки попадают на онлайн-маркетплейсы сразу с производственных линий таких крупнейших производителей, как Bitmain и Whatsminer. Они эффективнее, и, как отмечает Кольер, обеспечивают примерно вдвое большую мощность при том же количестве электроэнергии.

По прогнозам, большая часть оборудования старого поколения никогда не вернется в сеть, следовательно, она станет эффективнее, а конкуренция будет выше.

«Новые машины имеют значительно более высокий хэшрейт, чем их предшественники, поэтому мы, вероятно, увидим, что хэшрейт достигнет нового рекордно высокого уровня в ближайшие 12 месяцев», — говорит Уит Гиббс, CEO и основатель поставщика услуг по добыче биткойнов Compass.

По словам Дина, несколько из этих новых машин в настоящее время находятся на пути к покупателям. Некоторые заказывают десятки тысяч новых интегральных схем, которые подключатся к сети в течение следующих 12 месяцев.

«Это означает, что за этот же период сложность будет повышаться, и, вероятно, довольно значительно», — говорит Дин.

В то же время Кольер говорит, что с этого момента следует ожидать корректировки сложности более чем на 10% каждый месяц. Он считает, что потребуется еще девять-двенадцать месяцев, чтобы она выросла вдвое.

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