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Истории

Morgan Stanley спрогнозировал колоссальный рост рынка люксовых NFT

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Во вторник Morgan Stanley опубликовал прогноз рынка NFT. Благодаря тренду на создание метавселенных спрос на токены существенно увеличится. Группа аналитиков под руководством Эдварда Стэнли полагает, что к 2030 году рынок NFT может вырасти до $240 млрд, причем 8% ($56 млрд) составят токены от люксовых брендов. 

Morgan Stanley спрогнозировал колоссальный рост рынка люксовых NFT

«По мере того как все больше аспектов жизни людей перемещается в интернет, спрос на цифровую моду и предметы роскоши в ближайшие годы резко возрастет», — отмечается в аналитической записке.

По оценкам аналитиков, в 2021 году доля люксовых брендов на рынке NFT составит менее 1%. Аналитики полагают, что это скоро изменится: «Для развития метавселенной, вероятно, потребуется много лет; однако NFT и социальные игры представляют две более краткосрочные возможности для люксовых брендов». 

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Web 1.0 подключал людей к информации, Web 2.0 представлял итерацию социальных сетей, а Web 3.0, более известный как метавселенная, «зарезервирован для личных аватаров, с которыми люди могут взаимодействовать», объясняют в Morgan Stanley. И поскольку этим образам можно менять образ и одежду, это предлагает люксовым брендам «большие возможности».

игра в Roblox

Фото в тексте: Vladimka production / Shutterstock

В качестве примера стратеги приводят Roblox, платформу для онлайн-игр и игровой конструктор, где каждый пятый геймер ежедневно меняет аватар.

«В виртуальном опыте имидж — это все. Люксовые бренды изучают возможность сотрудничества с игровыми и метавселенными платформами», — говорят они.

По их словам, другие платформы, такие как Fortnite и цифровой маркетплейс в Roblox, уже дают представление о том, как могут выглядеть торговые центры метавселенной. Сделок с долевым участием все больше, и они могут добавить от $10 до $20 млрд к общему объему рынка люксовых NFT.

  • Аналитики Morgan Stanley отмечают, что в сентябре Balenciaga выпустила наряды для Fortnite стоимостью в 1 тысячу в-баксов (примерно $8).
  • Gucci в августе 2021 года выпустила цифровую версию сумки Dionysus на Roblox, которая продавалась за 350 тысяч робаксов (около $4115).

С появлением метавселенной в наиболее выгодном положении окажутся бренды категории soft luxury (готовая одежда, изделия из кожи, обувь). В сегменте hard luxury, как правило, представлены ювелирные изделия и часы.

«Мы ожидаем, что это изменится в течение относительно короткого периода времени: даже если метавселенной потребуется некоторое время, чтобы набрать обороты, рынок коллекционирования все равно должен взлететь, — отмечают стратеги. — NFT привлекательны как для люксовых брендов, так и для потребителей».

Также NFT откроют перед брендами возможность зарабатывать «бессрочно» благодаря смарт-контрактам, которые фиксируют процент от каждой продажи для владельца. В физическом мире прибыль поступает только от первой и первоначальной продажи.

«Метавселенная, скорее всего, позволит брендам привлечь еще более широкую аудиторию», — полагают аналитики. Сейчас средний возраст игроков Roblox — 13 лет. Кроме того, в настоящее время 70% продаж в категории люксовых товаров генерируют женщины.

«Бренды класса люкс получат доступ ко все более молодым клиентам и, что более важно, клиентам мужского пола», — прогнозируют в Morgan Stanley.

Источник.

Фото на обложке: mundissima / Shutterstock

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