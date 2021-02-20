Инфографика: самые популярные бренды мира по количеству запросов в Google

Выяснилось, что Apple чаще ищут, но меньше покупают, а жители Канады патриотичны даже в выборе фастфуда. Изучим, какие другие интересные факты обнаружили исследователи.

BusinessFinancing.co.uk изучил популярность брендов в разных странах мира. Для этого были использованы данные Google Keyword Planner по количеству поисковых запросов за последний год.

Основные результаты исследования

Google — самый популярный бренд в наибольшем количестве стран (100).

Amazon опережает все бренды по количеству запросов (192 548 485 против 97 471 370 у Google).

Epic Games — самый популярный бренд в 141 стране, что делает его лидером в игровом секторе.

Apple — самый популярный производитель телефонов по количеству поисковых запросов, хотя по объему продаж спустился с третьего на четвертое место.

Самые популярные бренды в мире — это преимущество онлайн-компании, большинство из которых — американские. Действительно, четыре лидера (судя по количеству стран, где они наиболее востребованны) — это американские веб-сервисы: Google (100 стран), Netflix (45), Amazon (30) и eBay (11). При этом Amazon присутствует только в 18 странах.

Пятый по популярности бренд — шведская мебельная компания IKEA. Как и четыре лучшие компании, она стала синонимом своих продуктов и услуг.

Если компанию активно ищут в интернете, это примечательно не только с точки зрения бизнеса, но и характеризует страну. Скажем, вряд ли кто-то ожидает, что доминирующими брендами станут Pampers (Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова) или Audi (Ватикан).

Европа

IKEA работает на всех континентах, кроме Южной Америки, но в Европе у нее в два раза больше магазинов, чем во всем остальном мире. IKEA преобладает в Скандинавии, Amazon — на юго-западе континента, а Netflix и Google — на востоке.

Интересно, что Google является ведущим брендом в России, хотя по-прежнему отстает от «Яндекса», самого популярного поисковика. Однако это может быть связано с тем, что данные взяты из Google Keyword Planner, и это может привести к искажению данных именно в этой стране.

Северная Америка

Северная Америка разделена на две части: если население северной части континента любит совершать покупки, то в центральной Америке предпочитают Netflix. Жители Карибских островов постоянно набирают в поиске Amazon, хотя результаты их часто разочаровывают. На платформе действуют существенные ограничения по товарам, которые отправляют за пределы США.

Южная Америка

Жители континета ищут Netflix. Как минимум каждый десятый латиноамериканец использует стриминговый сервис по крайней мере один раз в месяц. К 2025 году аудитория региона, вероятно, увеличится на 54% до 48 млн подписчиков. Netflix продемонстрировал свою преданность региону, открыв штаб-квартиру в Мексике в 2020 году. Латинская Америка отвечает взаимностью и ищет Netflix больше, чем любой другой бренд.

Ближний Восток и Центральная Азия

В регионе борются два бренда: Google и Netflix. И хотя Google давно начал доминировать на рынке, Netflix заслуживат уважения. За семь лет сервис был запущен в 190 странах. Единственным исключением здесь является Израиль, где популярен eBay. Торговцы в Израиле экспортируют много товаров с помощью eBay. Он стал главным местом для покупок, когда Amazon и прочие сервисы прекратили доставку во время локдауна.

Остальная часть Азии и Океания

В этом регионе Google и Amazon уже не доминируют. Жители островов Южной части Тихого океана обращаются к поисковой системе, когда хотят пить: больше всего запросов у Pepsi (острова Питкэрн) или Jack Daniel’s (Уоллис и Футуна). А Baidu занимает место Google в Китае, где американский поисковик запрещен. Фактически Baidu — вторая по популярности поисковая система в мире.

Африка

Крупнейшие игроки из нашего исследования даже более заметны в Африке, чем где-либо еще. В Южной Джорджии и на Южных Сандвичевых островах самый популярный бренд по количеству запросов — Pampers. Однако его искали всего 10 раз за целый год, возможно потому, что на этой территории нет постоянных жителей. На самом деле все эти запросы мог отправить один и тот же человек — отчаявшийся родитель или британский исследователь Антарктики.

Самые популярные бренды по категориям

Возможно, не стоит удивляться, что от одной страны к другой самые популярные бренды не так уж сильно отличаются. Но если изучить данные по секторам, можно обнаружить интересные факты. Эта серия карт показывает наиболее востребованный потребительский бренд в каждой стране для fashion-индустрии, фастфуда, игр, бытовой техники и смартфонов.

Apple чаще ищут, но меньше покупают

Нельзя утверждать, что iPhone стал полным синонимом смартфона, но он определенно задал планку для мобильных устройств и остается желанной покупкой. А Apple — самый популярный бренд смартфонов в мире, занимающий первое место в 127 странах. Всего бренд насчитывает 11 308 825 поисковых запросов — его ищут больше, чем Huawei и Xiaomi вместе взятые, хотя оба китайских бренда продают больше телефонов, чем Apple.

Nintendo сдает позиции

Популярность Epic Games впечатляет. Геймеры знают, что им нужно, и разработчик видеоигр и программ ищут даже больше, чем Nintendo. Epic занимает первое место в 141 стране с общим количеством 4 716 375 поисковых запросов в мире; Nintendo занимает первое место в 24 странах (3 120 010 запросов).

Nike обгоняет все fashion-бренды

Nike — это нарицательное имя во всем мире и самый популярный модный бренд в 49 странах, что ставит его на первое место в нашем исследовании по этому показателю. Тем не менее, у H&M больше поисков в целом. За год этот бренд быстрой моды искали 34 026 650 раз, а Nike — 23 435 140 раз. Zara (28 798 130) также искали больше, чем Nike. H&M и Zara — самые популярные модные бренды в 38 странах мира.

Все по-прежнему любят McDonald's

McDonald's — самый популярный бренд фастфуда в 75 странах. Количество поисков McDonald's (27 090 830) обгоняет статистику KFC (9 601 550), который является самым популярным в 65 странах мира, и Pizza Hut (18 111 090), который является самым популярным в 28. Патриотически настроенные канадцы предпочитают искать Tim Hortons. Этот бренд мало известен за пределами Северной Америки.

Немецкий бренд бытовой техники является самым популярным в мире

Немецкий производитель бытовой техники Bosch является самым популярным брендом в своей категории в 69 странах. Однако у занявшего второе место Dyson (30 стран) больше запросов (1 142 285 против 883 085). Может показаться удивительным, что Samsung, будучи брендом бытовой техники номер один в 26 странах, занимает всего лишь третью позицию.

Международный конкурс популярности

Самые популярные мировые бренды поддерживают свой успех предсказуемым качеством: потребитель знает, что получит. Интересно видеть, как эти потребительские бренды захватили общественное воображение – и как это отличается от страны к стране. Однако и потребители, и малый бизнес знают, что быть лидером по количеству запросов — это еще не все.

Статистика поисковых запросов — не самый надежный показатель. Однако она демонстрирует, какие бренды имеют наибольшую узнаваемость, и на кого стоит ориентироваться малому бизнесу, чтобы заслужить признание потребителей.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash