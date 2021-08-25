Власти предложили увеличить предельные значения дохода для компаний малого и среднего бизнеса: что они не учли

Опрошенные RB.ru эксперты посчитали, что одно лишь поднятие лимита никак не ускорит развитие сектора, рынок ждет системных мер — в частноcти, льгот на налоги и взносы в фонды оплаты труда, дешевых кредитов, упрощения обязательной отчетности. Также предложение не учитывает интересы самозанятых граждан, число которых уже превысило 2,7 млн и продолжает расти.

Большинство предпринимателей и представителей бизнес-сообществ поддержали предложение властей увеличить размер предельного дохода предприятий для отнесения их к категории малого и среднего бизнеса (МСБ), однако отметили и некоторые «но».

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил пересмотреть размер предельного дохода предприятий, который позволял бы отнести их к микро-, малому и среднему бизнесу. Так, было предложено увеличить предельный уровень дохода для микропредприятий со 120 млн рублей до 170 млн рублей, для малых предприятий — с 800 млн рублей до 870 млн рублей, для средних предприятий — с 2 млрд рублей до 3,5 млрд рублей.

Поддержку государства получат больше компаний

Последний раз верхние планки порога отнесения к МСБ устанавливались в 2016 году. С тех пор рост инфляции привел к удорожанию товаров и услуг для осуществления предпринимательской деятельности, а также заработных плат, отмечает директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Пересмотр предельных показателей кажется представителю компании своевременным, это позитивно скажется на отрасли. «Предприятия смогут дольше сохранять свой статус МСП, а более крупные вновь вернутся в разряд и смогут рассчитывать на поддержку, остро необходимую в кризисный период», — считает Сухоставец.

Если будут увеличены размеры предельного уровня дохода, это позволит претендовать на помощь и тем, чьи доходы незначительно выше прежних нормативов, согласен первый вице-президент бизнес-объединения «Опора России» Павел Сигал.

«Реализация инициативы позволит большему количеству предпринимателей получить помощь государства во время пандемии, — сказал Сигал. — На эти цели будет направлено 8 млрд рублей. Соответственно, финансовая поддержка поможет предприятиям пережить сложный период и сохранить сам штат и зарплаты работникам».

Меняются выручки, зарплаты, курсы валют, соотвественно, критерии МСП должны меняться вслед за этим, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сергей Миронов. По его словам, предложение «отражает реальность» и поможет развитию МСП.

«Экономический эффект будет очень существенный, потому что ограничение в 2 млрд для МСП сегодня, на мой взгляд, не актуально. И люди, переходящие пресловутый порог, становятся крупным бизнесом и "вылетают" из всех субсидий, попадают в совершенно иные режимы работы, при этом, по сути, являясь средним бизнесом, как и раньше», — заключил Миронов.

Подействует только в комплексе

Увеличение предельных размеров доходов — разумная инициатива, однако это не изменит механизмы государственного управления малым и средним бизнесом, предупреждает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

Если стоит задача поддержки и развития МСП, то необходимо применить комплекс мер, в частности, снизить контрольно-надзорную деятельность за предприятиями (сначала выдавать предупреждение, потом штраф) и предоставить возможность быстро и легко получать кредиты, считает глава АОФИ.

«Предложение увеличить размер предельного дохода стоит рассматривать как приведение ситуации в норму, а не ее улучшение. Точно так же мы радуемся индексации пенсий, пособий и других льгот, которые не повышают уровень реальных доходов населения или улучшают предпринимательскую активность, а лишь помогают этим показателям не упасть», — категоричен сооснователь банка «Бланк» Дмитрий Салатов.

По его мнению, «было бы здорово обсуждать реальные меры поддержки микро- и малого бизнеса, особенно в рекордный год по закрытым ИП и ООО». Салатов считает, что малому бизнесу не хватает льгот на налоги и взносы в фонды для выплаты зарплат, дешевых и длинных кредитов на развитие, упрощения обязательной отчетности.

За системные меры выступает также предприниматель и автор проекта «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая. Сам пересмотр предельного порога Горячая поддерживает, но считает, что одновременно необходимо поднять предельное количество сотрудников (сейчас не более 250 человек — прим. RB.ru) и увеличить лимит для применения упрощенной системы налогообложения (не более 200 млн рублей — прим. RB.ru).

«Из 5,6 млн субъектов МСП лишь 18 тысяч приходится на средний бизнес. Увеличением лимита выручки для отнесения к среднему бизнесу до 3,5 или до 4 млрд рублей проблему не решить», — считает Горячая. Необходимо снижать налоговую нагрузку на зарплату, уходить от налогообложения в человекоемких отраслях и ослаблять контрольно-надзорное давление.

Увеличение лимитов в текущем формате не повлияет не только на средний бизнес. Так, в индустрии красоты традиционно задействованы микропредприятия с оборотом до 120 млн рублей.

«Для предпринимателей отрасли изменение предельного уровня оборота ничего не меняет. В нашей сфере, где за одну единицу времени специалист может обслужить одного клиента, оборот в 120 млн в год для абсолютного большинства недостижимая планка. В бьюти-индустрии полностью ручной труд и невозможна автоматизация. Нашему бизнесу по-прежнему важен отраслевой подход в налогообложении, а не измерение величины бизнеса по обороту», — сообщила гендиректор Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Татьяна Аверина.

О необходимых цифрах

Предельный уровень дохода для микропредприятий в 170 млн рублей, для малых предприятий — в 870 млн рублей, для средних предприятий — до 3,5 млрд рублей можно назвать оптимальным, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, подобные нормы также можно найти в рекомендациях Еврокомиссии.

В «Рокет Ворк» напротив, считают, что разброс цифр нельзя назвать идеальным.

«Кажется, что сейчас, в кризис, и с ожиданиями по инфляции на уровне 12%, подъем мог бы быть существеннее. До 200 млн для микропредприятий, 1 млрд для малых и 4 млрд для средних. К тому же логично было бы еще и поднять вместе с этим и предельное число сотрудников», — прокомментировал директор по развитию бизнеса Сергей Сухоставец.

Также он отметил, что в предложении властей забыли учесть самозанятых, порог доходов для которых сейчас составляет 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц.

«После "пробития потолка" плательщиков налога на профессиональный доход просят перейти в другой налоговый разряд со всеми вытекающими: повышение налоговой ставки и новые административные барьеры. Кажется, что здесь даже несущественный подъем — до 3 млн в год — помог бы повысить популярность нового режима и ускорить обеление сектора», — заключил Сухоставец.

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