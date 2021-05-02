«На любимой работе тоже выгорают»: как перенести потерю мотивации и обрести смысл

Однажды ко мне пришла Ксения и рассказала свою историю выгорания на работе мечты. Ее дело совпадало почти со всеми критериями, которыми мы наделяем самую-самую работу. Творчество: Ксения была фотографом. Независимость: она работала на себя. Путешествия по миру: она снимала яхты. Признание: хорошие гонорары, прекрасная репутация и уважение коллег, ее работы попадали на обложки журналов. А еще она живет у моря. И (хотя это не относится к делу) она красивая девушка с сияющими глазами. Правда, к моменту нашей встречи они уже не сияли, потому что она не могла заставить себя делать свою творческую, интересную, хорошо оплачиваемую работу.

Несколькими годами ранее мне довелось работать с Настей, одной из самых уважаемых фигур в мире благотворительных проектов и некоммерческих организаций. Ее пример меня поразил двумя вещами: масштабом личности и работой, на которой она выгорела, — ибо в то время я еще верила в стереотип, что выгорают только на бессмысленной работе. В работе Насти смыслов хватило бы на пятерых. Но к моменту, когда мы познакомились, она ощущала неподъемный груз накопившейся усталости и упадок сил.

Когда-то я думала, что выгорают на работе:

...которая тебе не подходит,

...в которой нет смысла,

...на которой тебя не уважают,

...когда ты не веришь в то, что ты делаешь.

Но реальность показывает, что выгорают на любой работе:

...и на той которая похожа на мечту,

...и на той, которая со смыслом,

...и когда работаешь на себя,

...и когда живешь в домике на берегу моря,

...и когда тебя уважают,

...и когда к тебе очередь.

Если мы любим то, что делаем, верим в это, у нас хорошо получается — это не гарантия, что мы в этом не выгорим, по выражению Насти, «в мелкий пепел».

У выгорания более сложный механизм, и в нем стоит разобраться. Я расскажу вам про четыре главные причины выгорания, как я их вижу на практике.

Режим убывающей отдачи

«Когда мы не делаем перерыва на восстановление энергии, включается закон убывающей отдачи», — говорит Тони Шварц, эксперт, известный своими идеями управления энергией, а не временем.

Если коротко, стресс в нашем организме запускает выработку целого коктейля гормонов и нейромедиаторов. Для того чтобы завершить стресс-реакцию, нам нужны действия, которые организм распознает как сигнал расслабиться. Иначе все наши системы останутся под воздействием этого коктейля.

Что же это за сигнал? Оказывается, организм понимает только свой язык — язык тела. «Физическая активность — самый мощный способ закончить цикл стресс-реакции. Физическая нагрузка — это сигнал организму, что вы успешно пережили угрозу и в вашем теле снова безопасно находиться».

Анализируя многочисленные примеры выгорающих, я сделала открытие: если на нелюбимой работе требуются годы на выгорание, на любимой все происходит по ускоренному сценарию. В любимую работу мы вовлечены на другом уровне, а потому рискуем пропустить тревожные сигналы о самих себе.

Ловушка помогателя