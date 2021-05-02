«На любимой работе тоже выгорают»: как перенести потерю мотивации и обрести смысл

Как пережить профессиональное выгорание, проблемы и кризисы в работе? Этой теме посвящена книга «Это норм! Книга о поисках себя, кризисах карьеры и самоопределении» Елены Резановой, специалиста в области карьерных стратегий, которую выпустило издательство «Манн, Иванов и Фербер».
Путь профессионала — это не прямая ясная дорога до самого горизонта. Все может пойти не так, как мы привыкли думать, но это не значит, что все неправильно. Публикуем часть, посвященную борьбе с выгоранием.
Однажды ко мне пришла Ксения и рассказала свою историю выгорания на работе мечты. Ее дело совпадало почти со всеми критериями, которыми мы наделяем самую-самую работу. Творчество: Ксения была фотографом. Независимость: она работала на себя. Путешествия по миру: она снимала яхты. Признание: хорошие гонорары, прекрасная репутация и уважение коллег, ее работы попадали на обложки журналов. А еще она живет у моря. И (хотя это не относится к делу) она красивая девушка с сияющими глазами. Правда, к моменту нашей встречи они уже не сияли, потому что она не могла заставить себя делать свою творческую, интересную, хорошо оплачиваемую работу.
Несколькими годами ранее мне довелось работать с Настей, одной из самых уважаемых фигур в мире благотворительных проектов и некоммерческих организаций. Ее пример меня поразил двумя вещами: масштабом личности и работой, на которой она выгорела, — ибо в то время я еще верила в стереотип, что выгорают только на бессмысленной работе. В работе Насти смыслов хватило бы на пятерых. Но к моменту, когда мы познакомились, она ощущала неподъемный груз накопившейся усталости и упадок сил.
Когда-то я думала, что выгорают на работе:
...которая тебе не подходит,
...в которой нет смысла,
...на которой тебя не уважают,
...когда ты не веришь в то, что ты делаешь.
Но реальность показывает, что выгорают на любой работе:
...и на той которая похожа на мечту,
...и на той, которая со смыслом,
...и когда работаешь на себя,
...и когда живешь в домике на берегу моря,
...и когда тебя уважают,
...и когда к тебе очередь.
Если мы любим то, что делаем, верим в это, у нас хорошо получается — это не гарантия, что мы в этом не выгорим, по выражению Насти, «в мелкий пепел».
У выгорания более сложный механизм, и в нем стоит разобраться. Я расскажу вам про четыре главные причины выгорания, как я их вижу на практике.
Режим убывающей отдачи
«Когда мы не делаем перерыва на восстановление энергии, включается закон убывающей отдачи», — говорит Тони Шварц, эксперт, известный своими идеями управления энергией, а не временем.
Если коротко, стресс в нашем организме запускает выработку целого коктейля гормонов и нейромедиаторов. Для того чтобы завершить стресс-реакцию, нам нужны действия, которые организм распознает как сигнал расслабиться. Иначе все наши системы останутся под воздействием этого коктейля.
Что же это за сигнал? Оказывается, организм понимает только свой язык — язык тела. «Физическая активность — самый мощный способ закончить цикл стресс-реакции. Физическая нагрузка — это сигнал организму, что вы успешно пережили угрозу и в вашем теле снова безопасно находиться».
Анализируя многочисленные примеры выгорающих, я сделала открытие: если на нелюбимой работе требуются годы на выгорание, на любимой все происходит по ускоренному сценарию. В любимую работу мы вовлечены на другом уровне, а потому рискуем пропустить тревожные сигналы о самих себе.
Ловушка помогателя
Анна пришла в нутрициологию в 35 лет с главной задачей — помогать людям. Спустя три года мы говорили о ее выгорании. «Мои клиенты хотят изменить свою систему питания. Они страдают от лишних килограммов. От того, что не ощущают легкости в теле. Я могу помочь, но у меня опускаются руки, когда я вижу, как люди игнорируют мои советы, в упор не замечают взаимосвязи своих привычек и результата, а иногда так и говорят: ну вот, я думала, вы меня похудеете, но это тоже не работает. А это отношение к своему телу, Лена! Они просто копают себе могилу вилкой и ложкой! И я ничего не могу с этим поделать!»
Анна искала смысл, а столкнулась с тщетностью своих усилий (к счастью, не во всех случаях), и это было больно. Вы хотите помогать и вкладываете в это всю душу — а оно не работает. Помню, однажды на курсе андрагогики обучающиеся там консультанты и тренеры говорили: «Я объясняю, а они делают одни и те же ошибки!» В итоге — бессилие и разочарование. «Я не в своей профессии, что-то со мной не так, я плохой тренер».
Ловушка помогателя — это причина выгорания очень вовлеченных, искренне желающих помочь профессионалов. Видя, что не каждому утопающему подходит их спасательный круг, они корят себя: не сработало, значит, я бесполезен. При этом игнорируют человека, его приоритеты, мотивы, желания и слабости. Обычную человеческую лень, в конце концов.
Что делать? Знать об этой ловушке и работать с ней через подтверждение своих побед, потому что их-то мы и не замечаем. Например, недавно я работала с agile-тренером, которая спустя два года решила, что занимается не своим делом. Причиной тому был клиент, сомневающийся в том, что ее методы эффективны, и при этом игнорирующий предлагаемые инструменты. Я порекомендовала ей составить список результатов за эти два года; за один вечер она собрала десятки больших и маленьких побед и выдохнула.
Напряженные поиски себя, или Невроз самоопределения
Это очень сильный катализатор выгорания. Если вы постоянно мечетесь, ищете то самое, одно-единственное, и каждый день просыпаетесь с мыслью «Что же мне делать дальше? Я все пропускаю! Куда бежать?» — то впустую растрачиваете свой ресурс.
Еще один энергозатратный вариант — метания после сделанного выбора. «А вдруг это не оно? Вдруг не самое правильное решение?». Представьте, вы выбирали, куда поехать в отпуск: в Испанию или во Францию. В итоге отправляетесь в Испанию, но там постоянно ходите и думаете: а верное ли это было решение? Вдруг во Франции сейчас лучше? Возникает так называемое ментальное отсутствие: тело в Испании, а голова во Франции.
Неидеальность нынешней ситуации усиливает эти метания: «Если бы я сделал правильный выбор, разве сейчас были бы сомнения и сложности?». Как себе помочь? Понять, какие мифы и стереотипы вызывают постоянное метание. И не забывать, что сомнения и сложности после выбора — это норм. Это часть пути. Чаще всего такого осознания достаточно, но если нет, значит, мы имеем дело с более серьезными причинами.
Главное
Причина выгорания лежит гораздо глубже, чем мы привыкли думать, и она далеко не всегда связана с тем, что мы оказались не на своем месте.
Навык быть в контакте с собой, устойчивость, внутренняя стабильность — на мой взгляд, самое главное конкурентное преимущество.
Если вы любите свое дело, верите в него, у вас хорошо получается, вы делаете что-то большее, чем вы сами, — это не гарантия, что вы не выгорите. Наоборот, велик риск, что вы упустите тревожные сигналы.
Главные причины выгорания:
- режим убывающей отдачи: работа без восстановления энергии;
- ловушка помогателя: накапливающееся разочарование от того, что вы не способны помочь всем;
- напряженные поиски себя в парадигме идеального решения.
Главный вывод — искать причину выгорания стоит не в контексте, а в себе. Мы сложная система, в которой какой-то элемент может дать сбой и повлиять на все составляющие. Катастрофа ли это? Нет, это нормально. Особенно если научиться видеть эти взаимосвязи.
Фото: Lipik Stock Media / Shutterstock
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