Самозанятые — это люди, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Они могут оказывать услуги, продавать товары или выполнять работы. Чтобы упростить им жизнь, в России ввели специальный налог, который называется «налог на профессиональный доход для самозанятых». Этот налог позволяет платить меньше налогов и не сдавать много отчетов. В статье узнаете, какой налог платит самозанятый и кто может оформить налог на профессиональный доход.

Содержание

Как стать самозанятым

Нужно учесть несколько особенностей этого режима налогообложения и выполнить ряд шагов.

Определите, интересна ли вам самозанятость. Это упрощенное налогообложение, которое становится еще проще благодаря специальному приложению для самозанятого «Мой налог». Ставка самозанятого очень выгодна (4% для физических и 6% для юридических лиц), особенно благодаря тому, что ее нельзя повышать до 31 декабря 2028 года. Налоговые декларации сдавать не нужно.

Определитесь, подходит ли вам самозанятость. Обратите внимание, что у самозанятых нет работников и начальников. Также есть ограничения по годовому доходу и видам деятельности. Мы упоминаем об этом ниже, а также можно узнать подробности на сайте федеральной налоговой службы.

Используйте приложение «Мой налог», «Госуслуги» или кабинет налогоплательщика, чтобы стать самозанятым.

Начните вносить информацию об оказанных услугах в «Мой налог» и выдавать чеки вашим клиентам.

Платите налог, который будет автоматически рассчитан приложением, до 28 числа соответствующего месяца.

Каждый из этих шагов стоит рассмотреть подробнее.

Какие налоги платят самозанятые

Поскольку самозанятость тесно связана с особым режимом налогообложения (налог на профессиональный доход), самозанятые платят особый налог. Для самозанятых в 2024 году он равен 4% от дохода, если услуги или продажи были предоставлены частным лицам, и на два процента больше — 6%, если клиентом было юридическое лицо.

Налог на доход для самозанятых платят каждый месяц. Приложение «Мой налог» оповестит вас о предстоящей оплате к 12 числу того месяца, когда ее нужно осуществить. На оплату есть время до 28 числа.

Если еще не было продаж за месяц, платить налог не придется. Также обычно налог, который равен меньше 100 рублей, не приходится платить в том же месяце — он переносится на следующий месяц.

Как самозанятым платить налоги в 2024

Мы разобрались в том, какой налог для самозанятых следует заплатить при переходе на этот формат налогообложения. Рассмотрим, как платить налог самозанятому:

«Мой налог» незаменим для самозанятых. Скачайте его и зарегистрируйтесь как самозанятый.

В приложении появится возможность добавить новую продажу. Добавляя ее, вы можете выставлять счет или выдать чек, если счет уже оплачен.

Налоги и любые вычеты «Мой налог» считает самостоятельно. Нужно только дождаться информации об оплате за каждый месяц. Она появится в приложении до 12 числа месяца, в который нужно провести оплату.

Когда появится налог к оплате, нажмите на соответствующую кнопку, которая даст возможность оплатить налог.

Нужно указать в приложении только доходы, который получил самозанятый. Налог не начисляется, если за месяц нет продаж.

Кто может перейти на специальный налоговый режим

Не все могут стать самозанятыми и пользоваться этим налоговым режимом. Вот кто может это сделать:

Физические лица: Это обычные люди, которые работают сами на себя. Например, репетиторы, няни, фотографы, дизайнеры и другие фрилансеры. Индивидуальные предприниматели (ИП): Если ИП не имеет сотрудников и его доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, он тоже может перейти на налог для самозанятых.

Примеры, кто может стать самозанятым:

Репетитор . Если преподаете английский язык, то можете зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить 4% с доходов от уроков.

. Если преподаете английский язык, то можете зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить 4% с доходов от уроков. Фотограф . Например, если вы занимаетесь фотосессией для свадеб и других мероприятий, будет удобно работать как самозанятому и платить 4% с доходов от клиентов.

. Например, если вы занимаетесь фотосессией для свадеб и других мероприятий, будет удобно работать как самозанятому и платить 4% с доходов от клиентов. Дизайнер: Если создаете сайты и графику для компаний. Можете платить 6% с доходов от юридических лиц и 4% с доходов от частных заказчиков.

Есть некоторые ограничения на статус самозанятого. Не получится стать самозанятым, если:

есть наемные работники,

доход превышает 2,4 миллиона рублей в год,

продаете подакцизные товары, например, алкоголь или табак.

Переход на специальный налоговый режим для самозанятых — это отличный способ упростить свою работу и платить меньше налогов. Если вы подходите под критерии, стоит рассмотреть эту возможность.

Чтобы стать самозанятым, нужно соблюсти несколько условий.

Самозанятые, как понятно из названия, не имеют работодателей. Это не означает, что вы не можете совмещать работу на кого-то и самозанятость. Однако тот профессиональный доход, который будет облагаться налогом на профессиональный доход для самозанятых, вы должны получать самостоятельно, без работодателя.

У вас не должно быть работников. Налогом облагается тот доход, который вы получаете лично, за собственный труд.

Какие ограничения действуют для применения спецрежима

Как правило, это сумма, которую самозанятый может получить за год. Если именно от того дохода, который облагается этим налогам, получите более 2,4 миллиона рублей в год, то вы не сможете быть самозанятым, по закону придется регистрировать ИП.

Кроме того, существуют некоторые исключения для особых видов деятельности, например, добыча полезных ископаемых. Более подробно можно узнать здесь.

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Налог на доход для самозанятых считается хорошей альтернативой для ИП, которые получают меньше указанной суммы, так как налог для самозанятых в России сейчас момент ниже, чем у ИП.

От каких налогов освобождены самозанятые

от НДФЛ,

от обязательных взносов,

от взносов на работников.

Самозанятые не обязаны платить взносы в Пенсионный Фонд России, но они могут это делать на добровольной основе.

Постановка самозанятого на учет

Чтобы зарегистрироваться как самозанятый, можно воспользоваться разными методами.

«Мой налог» для самозанятых — важное и удобное приложение, через которое можно зарегистрироваться без каких-либо визитов в госорганы. Потребуется фото паспорта и ваша фотография — подойдут фото, сделанные со смартфона.

Кабинет налогоплательщика и «Госуслуги» — альтернативные варианты.

Можно зарегистрироваться через Сбербанк. Но те же функции выполняет приложение «Мой налог».

Если у вас зарегистрировано ИП, и пользовались УСН или ЕСХН, то важно в течение месяца после перехода на самозанятость сообщить в налоговую о прекращении использования этих налоговых режимов.

Если у вас зарегистрировано ИП с патентом, самозанятость можно получить только после окончания его действия (или прекращения деятельности по патенту).

Снятие самозанятого с учета

Снятие самозанятого с учета проще всего провести с помощью приложения “Мой налог”:

Зайдите в приложение «Мой налог» и перейдите в раздел «Профиль».

Найдите кнопку «Сняться с учета НПД».

Выберите причину, уведомление о снятии с учета придет не позднее следующего дня.

Рассмотрим пошаговые действия по снятию с учета через портал «Госуслуги»:

Воспользуйтесь услугой «Снятие с учета самозанятого».

Укажите причину.

Уведомление о снятии с учета придет в течение 3 дней в личный кабинет.

Объект налогообложения у самозанятых

У самозанятых налогом облагается доход от любой деятельности, которую самозанятый осуществляет для физических или юридических лиц.

Примером могут быть услуги парикмахера или хлебобулочная продукция. В каждом чеке, который выдает самозанятый, указывается название услуги или товара.

Налоговая ставка для самозанятых

Налог самозанятого в 2024 равен 4% для услуг или товаров, предоставленных физическим лицам, и 6% в том случае, если услуги или товары предоставлялись юридическим лицам. Согласно закону, до 31 декабря 2028 года эти значения не увеличатся, но после этой даты налоговая ставка может повыситься.

Налоговый вычет для самозанятых

Стоит упомянуть, как происходит вычет налогов для самозанятых. Это 10 тыс. рублей, которые государство предлагает, чтобы привлечь больше людей перейти на этот режим.

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Каждый месяц 1% от заработанной суммы будет исключаться из налога, который самозанятый должен государству, и 10 тыс. рублей пойдут в счет уплаты этой части налога. Поэтому первые несколько месяцев в зависимости от доходов самозанятый заплатит 3% или 5% от своего дохода вместо 4% или 6%. Эти 10 тыс. рублей предлагаются 1 раз каждому недавно зарегистрированному самозанятому. Других вычетов самозанятым не предусмотрено.

Штрафы за неуплату налогов для самозанятых

Существует несколько ситуаций, в которых самозанятый может получить штрафы или пени:

Не заплатил налог вовремя. В такой ситуации штрафа не будет, но будут ежедневные пени, которые будут прибавляться к сумме оплаты. Они составляют 1/300 ключевой ставки Центрального банка. Нужно погасить налог и пени.

В такой ситуации штрафа не будет, но будут ежедневные пени, которые будут прибавляться к сумме оплаты. Они составляют 1/300 ключевой ставки Центрального банка. Нужно погасить налог и пени. Не весь доход отмечен в приложении. Это считается сокрытием дохода, и за первую такую ошибку назначается штраф в 20% от сокрытой суммы. Если за полгода скроете доход повторно, то штраф будет равняться всей сокрытой сумме — 100% от дохода, который не занесен в приложение.

Это считается сокрытием дохода, и за первую такую ошибку назначается штраф в 20% от сокрытой суммы. Если за полгода скроете доход повторно, то штраф будет равняться всей сокрытой сумме — 100% от дохода, который не занесен в приложение. Клиенту не выдан чек. Чек должен быть выдан клиенту, например, распечатан или отправлен в электронной форме на почту не позднее 9 числа следующего месяца. Если чек не выдан, то ситуация считается сокрытием дохода, поэтому будут применяться те же штрафы, что и выше.

Но приложение учитывает человеческий фактор, поэтому не стоит бояться ошибки. Например, можно аннулировать чек, если произошла какая-то ошибка или сделка отменена. Налог за эту продажу не будет рассчитываться, а если он уже оплачен, то приложение скорректирует налог на следующий месяц. Приложение «Мой налог» делает все взаимодействия с налоговой простыми и удобными.

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