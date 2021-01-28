Экологичные и мобильные: Unilever разработала нанофабрики для производства небольших партий

Компания Unilever планирует запустить новую передвижную мини-фабрику для производства небольших партий продукции из местных ингредиентов. Они помещаются в транспортный контейнер, что позволит сократить количество отходов и углеродный след.

В нидерландском городе Вагенинген в 40-футовом транспортном контейнере Unilever планирует запустить полностью функционирующую линию по производству жидкого бульона. Так компания планирует сократить количество отходов, углеродный след и иметь возможность отправлять мини-фабрики в другие точки.

По всему миру работает более 300 фабрик Unilever, но это крупные предприятия, рассчитанные на массовое производство. «Иногда компании нужно производить меньшие партии продукции для сезонных товаров или при тестировании нового продукта», — говорит Оливера Трифунович, технический менеджер Unilever и руководитель проекта передвижной фабрики.

«Использовать для этого линию массового производства коммерчески нецелесообразно, и это приводит к образованию большого количества отходов, — добавила она в электронном письме. — Также бывают моменты, когда нам необходимо быстро реагировать на изменение спроса на местных рынках, будь то увеличение или уменьшение производства. Опять же, на крупных фабриках нелегко наращивать или уменьшать масштаб».

Идея передвижной фабрики была предложена двумя инженерами как способ решить эти проблемы и сократить количество отходов при массовом производстве. Первым продуктом, который начнут производить в нанофабрике станет жидкий бульон для Unilever Food Solutions, подразделения компании по оказанию услуг общественного питания.

Если проект окажется успешным, компания рассмотрит возможность установки транспортных контейнеров и на других пищевых заводах Unilever, а также расширит производственные возможности для приготовления майонеза, кетчупа и мороженого.

Нанофабрики никогда не смогут сравниться с производственными мощностями крупных фабрик, но в этом и есть их преимущество. Вместо того, чтобы поддерживать работоспособность нескольких крупных заводов, ингредиенты для которых необходимо доставлять со всех уголков мира, Unilever надеется поместить передвижные фабрики именно в тех местах, где они необходимы. «Они открывают новый захватывающий способ производства, — говорит Трифунович. — Менее расточительный, способствующий развитию локального рынка и сокращающий пищевые и топливные отходы».

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